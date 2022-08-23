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Плато Путорана
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Плато Путорана
Обзорные туры
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Обзорные туры на Плато Путорана : 1

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Плато Путорана 2023 г.

Великолепие северного сияния

10-ти дневный активный тур с возможностью неоднократно любоваться северными сияниями, которые регулярно бывают в этом районе в сентябре и октябре.

Ближайший заезд:

c 02 сентября по 11 сентября

10 дней 9 ночей

от 152000 ₽

Прошедшие Обзорные туры на Плато Путорана : 9

Плато Путорана

Территория Плато Путорана 2022

15-ти дневный поход в край горных вершин и водопадов для опытных путешественников.

Ближайший заезд:

c 11 августа по 25 августа

15 дней 14 ночей

от 66000 ₽

Плато Путорана

Верхний мир Плато Путорана 2022

Авторский маршрут, длящийся 17 дней, 8 из которых мы проведем не просто в предгориях, а на самом плато Путорана. Большая часть пути пройдет по краю гигантских каньонов.

Ближайший заезд:

c 01 августа по 17 августа

17 дней 16 ночей

от 73000 ₽

Плато Путорана

Первое знакомство с плато Путорана

Ближайший заезд:

c 01 сентября по 06 сентября

6 дней 5 ночей

от 79000 ₽

Плато Путорана

Под полярным небом плато Путорана 2022

Возможность побывать в мире без следов присутствия человека! Только мы и первозданная природа. Сотни водопадов. Ущелья, в которых едва видно дно. Радуги на полнеба. Сур...

Ближайший заезд:

c 29 августа по 09 сентября

12 дней 11 ночей

от 84300 ₽

Плато Путорана

Голубыми дорогами Плато Путорана

с

Ближайший заезд:

c 15 июля по 22 июля

8 дней 7 ночей

от 85000 ₽

Плато Путорана

Палаточный лагерь озеро Лама 2022

В этом туре Вы попробуете северную кухню, увидите множество Водопадов. Перевернутые горы и каньоны. Запечатлим Северное сияние. Порыбачим и поедим свежую уху. Попаримся...

Ближайший заезд:

c 01 сентября по 07 сентября

7 дней 6 ночей

от 109900 ₽

Плато Путорана

Эконом тур на турбазу Бунисяк 2022

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 08 января

8 дней 7 ночей

от 110000 ₽

Плато Путорана

Водопады Плато Путорана 2022

Переход на катере по Курейскому водохранилищу Посещение. Выходы к водопадам: «Два Брата», «Чашки», «Гагарья-1», «Домашний», «Аметистовый-1», «Аметистовый-2», «Лазурный»...

Ближайший заезд:

c 06 сентября по 13 сентября

8 дней 7 ночей

от 119000 ₽

Плато Путорана

Тур на Плато Путорана

Плато Путорана – это одно из самых удивительных мест в России, располагающееся на северо-западе Среднесибирского плоскогорья.

Ближайший заезд:

c 13 сентября по 20 сентября

8 дней 7 ночей

от 155000 ₽

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