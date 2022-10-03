В гостях у белого Шамана

Встреча в аэропорту Алыкель. Трансфер Алыкель - Норильск.

Перед отъездом на базу Валек, места отправки катеров, заезжаем в кафе на завтрак и, при необходимости в магазины города Норильска за необходимым.

Трансфер на причал Валек, место стоянки и отправления речных судов на озеро Лама. Доставка на озеро Лама осуществляется на катерах КС-100. Суда имеют просторные каюты вместимостью 10-12 посадочных мест, палубу для пассажиров желающих подробнее осмотреть окружающий пейзаж.

Протяженность маршрута 165 км. Время в пути 6-7 часов в зависимости от погоды.

Сама поездка очень зрелищна и познавательна. Вы увидите весь переход от долинной, низинной лесотундры, в пойме реки Норилки, до северной тайги в сердце плато Путорана.

Начало маршрута проходит по руслу реки Норилка. Это спокойная, долинная река. По берегам редколесья, перемежающиеся большим количеством мелких озер и заболоченными лайдами.

Далее входим в реку Талая. Это извилистая, перекатистая река, с быстрым течением, крутыми берегами, одно из любимых мест отдыха норильчан. Проходим три живописных переката, и выходим в озеро Мелкое.

Это долинное озеро, с пологими берегами поросшими лесотундрой вперемешку с участками северной тайги. Со всех сторон видны горы, отроги плато Путорана. Видны горные долины образованные озерами Глубокое и Лама.

Озеро Мелкое соответствует своему названию. Оно действительно очень мелководно, на нем множество живописных островов, а к берегам, из за отмелей, очень сложно подойти.

Далее входим в речку Лама, которая вытекает из одноименного озера. По сути это не речка, а разлив между двумя озерами. Лама, в своей западной части, выходит в заболоченную долину. Здесь у нее пологие, топкие, мелководные берега поросшие лесотундрой. Где то здесь, когда то в незапамятной древности, находилась одна из столиц Атлантиды.

В ней почти нет течения, множество островов, отмелей, проток, лавируя между которыми выходим в озеро Лама.

Через несколько километров ландшафт меняется. Озеро со всех сторон окружают горы с ярко выраженными террасами, типичными для плато Путорана. В начале они относительно невысокие, развалистые, водопады на них редкость. Но, чем дальше по озеру, тем они становятся выше, круче, неприступней.

Начинают появляться водопады, срывающиеся с горных террас. Берега покрыты северной тайгой, состоящей из лиственницы, ели, березы, с густым подлеском из ольхи. В первой части озера Лама расположены несколько турбаз "Норильского никеля", встречаются домики построенные норильчанами для отдыха, попадаются лодки и катера. Но после прохождения половины озера домиков и лодок становится очень мало, а последние 25-30 км редко кого можно встретить по берегам и на озере.

Из-за удаленности, эти места редко кто посещает кроме нас и наших гостей. Горы здесь высотой 1000-1200 метров. Они плотно обступают озеро со всех сторон неприступными стенами, изрезанными небольшими каньонами и крутыми ручьевыми распадками, каждый из которых несет в себе каскад водопадов. Их сотни, и их рев, особенно после дождей, непрерывно стоит над долиной озера. Только несколько речных долин разрывают непрерывную стену гор в восточной части озера Лама. По берегам почти исчезают ели и березы. Это типичный ландшафт центральной части плато Путорана.

Прибываем на базу Бунисяк, которая находится в самом удаленном, восточном конце озера Лама. База расположена в густом лиственничном лесу, недалеко от устья речки Векхикай.

Размещение в благоустроенном гостевом доме.

Ужин. Свободное время.

В хорошую погоду с базы в бинокль можно наблюдать уникальных путоранских снежных баранов, занесенных в международную Красную книгу.

Восточная оконечность озера Лама, издревле считалось у обитавших здесь когда то эвенков, шаманским местом, местом силы, местом камланий и общения с духами природы и духами предками. Это место Великой силы, сосредоточением которой является легендарная Шайтан - гора, напротив которой и расположена база Бунисяк, место для которой, естественно, выбрано далеко не случайно. Где то здесь, в 30-40-е годы ХХ века, доживала свой век последняя шаманка этого древнего народа.

В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу.