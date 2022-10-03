В гостях у белого Шамана
Плато Путорана - крупнейший монолитный горный массив Российской Арктики, почти целиком находящийся севернее Полярного круга. Здесь причудливо переплелись зеленоватая бездна тектонических озер и монументальные базальтовые каньоны, скальные массивы, напоминающие средневековые замки, рассеченные долинами бурных порожистых рек со множеством водопадов и горные вершины, усеянные каменными россыпями и снежниками.
Приглашаем в 10-ти дневный активный тур по этой заповедной земле!
Проживание по туру на базе Бунисяк.
Группа от 6 до 30 человек.
Вечерами, по желанию гостей, и при наличии свободного времени, проводятся экскурсии по уникальному этнографическому музею, расположенному в холлах гостевого дома.
В центре холла второго этажа установлен настоящий шаманский чум, проходящий по высоте два этажа. Желающие могут послушать лекции по геологии, археологии, истории, шаманизму, культуре и этнографии Таймыра. Самые уникальные экспонаты музея, это культовые предметы.
Владелец базы, Олег Крашевский, признан нганасанами и частью долган Таймыра как Русский Белый шаман, имеет нганасанское имя Сырай Коу Няя, что значит Белый дух человек. Благодаря этому признанию, эму удалось собрать предметы шаманского культа, аналогов которым не существует. В один из вечеров, возможно посещение священного двенадцати поворотного гиперборейского лабиринта, находящегося в 500 метрах от базы. Он был построен приезжавшими волхвами, друзьями хозяина базы. Далее по берегу, находится традиционное славянское капище и священная роща. Осмотр, беседа о старых славянских традициях, славянских волхвах и шаманах.
Во всех маршрутах туристов сопровождают опытные егеря, хорошо знающие местность, и имеющие опыт работы с туристами. Количество сопровождающих группу егерей, в зависимости от численности группы, от 2 до 5. В случае если группа очень разная по подготовленности и физическим данным, она делится на две или более меньшие группы, каждую из которых сопровождает егерь. Все егеря имеют рации и находятся в постоянном контакте как между собой, так и базой.
Турист обязан соблюдать основные положения инструктажа по технике безопасности. Выполнять распоряжение егеря – руководителя группы на всем маршруте. К маршрутам, поездкам на моторных лодках и катерах, не допускаются люди в нетрезвом состоянии. Егеря - руководители групп, имеют право снять туриста с маршрута и с тура, в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту Алыкель. Трансфер Алыкель - Норильск.
Перед отъездом на базу Валек, места отправки катеров, заезжаем в кафе на завтрак и, при необходимости в магазины города Норильска за необходимым.
Трансфер на причал Валек, место стоянки и отправления речных судов на озеро Лама. Доставка на озеро Лама осуществляется на катерах КС-100. Суда имеют просторные каюты вместимостью 10-12 посадочных мест, палубу для пассажиров желающих подробнее осмотреть окружающий пейзаж.
Протяженность маршрута 165 км. Время в пути 6-7 часов в зависимости от погоды.
Сама поездка очень зрелищна и познавательна. Вы увидите весь переход от долинной, низинной лесотундры, в пойме реки Норилки, до северной тайги в сердце плато Путорана.
Начало маршрута проходит по руслу реки Норилка. Это спокойная, долинная река. По берегам редколесья, перемежающиеся большим количеством мелких озер и заболоченными лайдами.
Далее входим в реку Талая. Это извилистая, перекатистая река, с быстрым течением, крутыми берегами, одно из любимых мест отдыха норильчан. Проходим три живописных переката, и выходим в озеро Мелкое.
Это долинное озеро, с пологими берегами поросшими лесотундрой вперемешку с участками северной тайги. Со всех сторон видны горы, отроги плато Путорана. Видны горные долины образованные озерами Глубокое и Лама.
Озеро Мелкое соответствует своему названию. Оно действительно очень мелководно, на нем множество живописных островов, а к берегам, из за отмелей, очень сложно подойти.
Далее входим в речку Лама, которая вытекает из одноименного озера. По сути это не речка, а разлив между двумя озерами. Лама, в своей западной части, выходит в заболоченную долину. Здесь у нее пологие, топкие, мелководные берега поросшие лесотундрой. Где то здесь, когда то в незапамятной древности, находилась одна из столиц Атлантиды.
В ней почти нет течения, множество островов, отмелей, проток, лавируя между которыми выходим в озеро Лама.
Через несколько километров ландшафт меняется. Озеро со всех сторон окружают горы с ярко выраженными террасами, типичными для плато Путорана. В начале они относительно невысокие, развалистые, водопады на них редкость. Но, чем дальше по озеру, тем они становятся выше, круче, неприступней.
Начинают появляться водопады, срывающиеся с горных террас. Берега покрыты северной тайгой, состоящей из лиственницы, ели, березы, с густым подлеском из ольхи. В первой части озера Лама расположены несколько турбаз "Норильского никеля", встречаются домики построенные норильчанами для отдыха, попадаются лодки и катера. Но после прохождения половины озера домиков и лодок становится очень мало, а последние 25-30 км редко кого можно встретить по берегам и на озере.
Из-за удаленности, эти места редко кто посещает кроме нас и наших гостей. Горы здесь высотой 1000-1200 метров. Они плотно обступают озеро со всех сторон неприступными стенами, изрезанными небольшими каньонами и крутыми ручьевыми распадками, каждый из которых несет в себе каскад водопадов. Их сотни, и их рев, особенно после дождей, непрерывно стоит над долиной озера. Только несколько речных долин разрывают непрерывную стену гор в восточной части озера Лама. По берегам почти исчезают ели и березы. Это типичный ландшафт центральной части плато Путорана.
Прибываем на базу Бунисяк, которая находится в самом удаленном, восточном конце озера Лама. База расположена в густом лиственничном лесу, недалеко от устья речки Векхикай.
Размещение в благоустроенном гостевом доме.
Ужин. Свободное время.
В хорошую погоду с базы в бинокль можно наблюдать уникальных путоранских снежных баранов, занесенных в международную Красную книгу.
Восточная оконечность озера Лама, издревле считалось у обитавших здесь когда то эвенков, шаманским местом, местом силы, местом камланий и общения с духами природы и духами предками. Это место Великой силы, сосредоточением которой является легендарная Шайтан - гора, напротив которой и расположена база Бунисяк, место для которой, естественно, выбрано далеко не случайно. Где то здесь, в 30-40-е годы ХХ века, доживала свой век последняя шаманка этого древнего народа.
В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу.
Завтрак.
Экскурсионный маршрут "Плачущие скалы". Общая протяженность маршрута около 15 км. Время в пути от 6 до 8 часов в зависимости от подготовленности группы, в сопровождении егерей.
Выезд на моторной лодке к Плачущим скалам, в 2,5 км от базы.
Это уникальное место, единственное на всех Норильских озерах. Тут крутые скалы, высотой 12-15 метров, вертикально уходят в озеро на глубину до 20-25 метров. По скалам сбегает несколько ручейков, большие из которых образуют красивые водопады, срывающиеся прямо в озеро.
В утренние часы, в солнечную погоду, в разлетающихся брызгах одного из водопадов, стоит яркая радуга, к которой можно подъехать очень близко. А меньшие ручейки струятся по скальным обрывам, капая с уступов. Создается впечатление что скалы "плачут". Это, пожалуй, одно из красивейших мест на всех путоранских озерах.
Высаживаемся на берег и в сопровождении егерей начинаем подъем вдоль ручья впадающего в озеро рядом с Плачущими скалами.
Над скалами есть ровная площадка, укромно скрытая от чужих глаз. Это одно из мест, где когда-то происходили шаманские мистерии. Мало что сохранилось с тех пор...
Вскоре нам открывается вид на первый, 25-ти метровый водопад, находящийся в 800 метрах от берега озера. К нему поднимаемся вдоль широкого каменного русла. Среди камней иногда попадаются огромные обломки плит, одна сторона которых идеально ровно обработана неведомыми, древними народами жившими здесь в незапамятные времена.
Поднимаемся выше водопада на смотровую площадку рядом с ним. Отсюда открывается великолепный, панорамный вид на озеро Лама. Выше, в 300 метрах находятся еще два водопада высотой около 10 и 30 метров, в великолепном каньоне.
Далее поднимаемся вдоль каньона по его восточному краю выше, и выходим на развилку ручья. Оба его русла, это изумительной красоты каскады водопадов, спускающиеся из великолепного цирка, скалы которого обрываются с плато на высоте около 800 метров. В небольших распадках на склоне цирка несколько ледников с которых берут начало ручьи.
Именно откуда-то со склонов этого цирка, и падают обработанные плиты. Когда-то он был колоссальным энергетическим отражателем, аналогичным тем, которые описал на Тибете Эрнест Мулдашев. Сколько лет минуло с той поры неведомо. Десятки, сотни тысяч, а может и более... С обеих сторон цирк ограничен двумя пирамидальными структурами, высотой 600-700 метров. Иногда, когда туман покрывает горы, они таинственным образом проступают в нем во всем своем великолепии... А точное место, откуда падают обработанные плиты, пока найти не удалось...
Вдоль восточного русла поднимаемся до выхода на плато. С его края открывается незабываемый вид на восточную оконечность озера Лама, долины рек Бунисяк и Талая.
Однако подъем достаточно сложный, и доступен только физически подготовленным людям. Те кому он не по силам, в сопровождении егеря осматривают водопады, любуются пейзажами, или по желанию начинают спуск обратно к озеру.
Походный перекус, чай из термосов, бутерброды, сладости.
Возвращение обратно. Сперва по пройденной тропе до первого водопада. Ниже него поворачиваем на восток, и двигаемся наискосок по террасам прямо на базу. Выходим на берег озера, и по нему доходим до базы.
Полноценный ужин с национальными долганскими и нганасанскими блюдами, отдых, по желанию баня.
В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для троллинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу.
Завтрак.
Экскурсионный маршрут "По долине реки Векхткай". Общая протяженность маршрута около 15 км. Время в пути от 4 до 6 часов, в зависимости от подготовленности группы, в сопровождении егерей.
Выходим к живописному каньону прорезанному Векхикаем в 1,5 км от базы.
Далее подымаемся вдоль русла до устья первого правого притока, начинаем подъем вверх вдоль него. Где-то на склонах Векхикая, было сделано фотография огромной статуи. Но, человек сделавший фото, потом не смог точно вспомнить место, где это было. Видимо древним духам гор не захотелось известности, и они закрыли для людей место уникальной находки.
Походный перекус, чай из термосов, бутерброды, сладости.
Выходим к каскаду водопадов. Поднимаемся выше, и выходим на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на окрестности.
Возвращение домой.
Ужин с национальными долганскими и нганасанскими блюдами, отдых, по желанию баня.
Завтрак.
Экскурсионный маршрут "Подъем на плато над Идолом".
Общая протяженность маршрута около 17 км. Время в пути от 6 до 8 часов в зависимости от подготовленности группы, в сопровождении егерей.
Выезд на моторной лодке к краю высокой террасы у основания горы. Подъём на террасу. Проходим в глубь террасы. Именно здесь находится уникальный эвенкийский идол, давший название маршруту.
Идол вырезан из дерева как минимум более 200 лет назад. Он был установлен на месте камлания. Рядом с ним выложены знаки из дерева. Возможно, что рядом было ещё что-то, но произошедший около ста лет назад пожар стёр это. Сам идол обгорел, но выстоял в схватке с огнём. Просим идола хорошей погоды и удачного маршрута.
Начинается плавный подъём по облесённым террасам. Открываются красивые виды на озеро Лама.
Выход в распадок ручья, осмотр кальдеры небольшого водопада.
Поднимаемся выше, открывающиеся виды всё более эпические. Подъем становится более сложным . Идти необходимо по курумникам. Но на этом подъёме курумники устоявшиеся, относительно безопасные.
И вот, наконец, само плато Путорана! Неземные, космические пейзажи. Плато, уходящее в бесконечность.
А какие виды открываются на озеро Лама! Совершенно другое восприятие окружающего. Снизу кажется, что озеро окружают отдельно стоящие горы. А сверху становится ясно, что долина озера это колоссальный тектонический разлом, на дне которого находится озеро Лама, которое отсюда не кажется таким большим.
У всякого, поднявшегося на плато, это зрелище остаётся в памяти как одно из самых ярких впечатлений на всю оставшуюся жизнь.
Походный перекус, чай из термосов, бутерброды, сладости. Далее - прогулка по плато вдоль его края.
Возвращение обратно по своей тропе. Выход на берег озера и далее на моторной лодке домой.
Полноценный ужин с национальными долганскими и нганасанскими блюдами, отдых, по желанию баня.
Завтрак.
Экскурсионный маршрут " Пионерский".
Такое название было дано из-за простоты и доступности этого маршрута. Обычно мы ставим его после сложного и тяжелого подъема на плато. Его общая протяженность около 10 километров. Время в пути от 5 до 7 часов в зависимости от подготовленности группы.
Выезд на моторной лодке на берег напротив устья реки Бучарама, это около 7 километров от базы.
Здесь гости осматривают местную достопримечательность, домик геолога Урванцева, первооткрывателя Норильского месторождения полиметаллических руд. Он построил его в 30-е годы ХХ века, предполагая остаться на Ламе на зимовку.
Далее, по обширной, слегка болотистой лайде, проходим до края террас. Начинается плавный подъём. Чем выше, тем более величественный вид открывается.
Выходим в долину небольшого ручья и далее двигаемся вдоль него. Дорогой осматриваем очень редкое и необычное сильно закрученное дерево.
Выше по ручью выходим на каскады водопадов. Они не особо высокие, но очень красивые. Поскольку водопады не высокие, под ними любят купаться наши гости.
Поднимаемся выше вдоль ручья, проходим еще несколько зрелищных водопадов. Доходим по большому распадку до середины склона. Тут ручей прорезает очень симпатичный, узкий каньон, с водопадами в его верхней части. Даже в середине лета здесь сохраняются остатки огромной зимней наледи, заливающей каньон зимой. Тает лед только в августе.
На обрывах этого каньона, как на срезе, хорошо видны разные слои базальта. Рисунок кристаллизации был очень разный. Получился интересный срез базальтовых пород.
Походный перекус, костер, чай, бутерброды, сладости.
Возвращаемся на берег озера другим маршрутом и доезжаем до базы на вызванных лодках.
Полноценный ужин с первым блюдом, отдых, по желанию баня.
Экскурсионный маршрут «Вверх по реке Хойси». Общая протяженность маршрута от 15 до 25 км., по желанию группы. Время в пути 6-8 часов в зависимости от подготовленности группы, в сопровождении егерей.
Первая часть пути проходит по террасам р. Хойси. Выходим на большой каньон Хойси. Высота скальных стен до 15-20 метров. Он тянется на несколько километров.
Где-то здесь находится древний курган, захоронение одного из военачальников Александра Македонского, погибшего от ранения стрелой, нанесенного в схватке с местными воинами. Его отряд поднимался вверх по реке с целью достичь остатков древнего города, который находился где-то в вершине реки. В описаниях походов Александра Великого, сделанных арабскими историками, описано путешествие его армии в Страну мрака, далеко на севере. Как убедительно доказал наш историк Новгородов, войско Александра доходило до низовьев рек Енисей и Обь, а его отряды ходили в Путораны.
Походный перекус, костер, чай, бутерброды, сладости.
Обратная дорога по своему следу.
Полноценный ужин с первым блюдом, отдых, по желанию баня.
Экскурсионный маршрут "Поездка по озеру Лама". Осуществляется на скоростной моторной лодке Казанка 2М. Общая протяженность маршрута по воде около 95 км, пешком около 11 км. В сопровождении егерей.
Проезжаем вдоль живописного южного берега озера до устья реки Нералах, это 38 км от базы.
В полутора километрах от озера на этой реке расположен, очень красивый каньон.
В вершине каньона расположен большой, очень зрелищный водопад, к которому можно подойти очень близко. Это место славится большим количеством грибов, на радость любителям тихой охоты.
Походный перекус, костер, чай, бутерброды, сладости.
Пересекаем озеро и доезжаем до перешейка между озерами Ламой и Капчуг. Озеро Капчуг меньше озера Лама, его длинна 12 км, ширина от 1 до 3 км. Перешеек между озерами шириной всего 400 метров. С него открывается живописный вид на оба озера.
Возвращение на базу.
Полноценный ужин с первым блюдом, отдых, по желанию баня.
Вечером возможно посещение священного двенадцати поворотного лабиринта, находящегося в 500 метрах от базы. Он был построен приезжавшими волхвами, друзьями хозяина базы. Лабиринт построен с соблюдением древних традиций, восходящих к традициям Гипербореи - Ориадны. Интересно, что на момент строительства, подобных лабиринтов не находили. Но через год, точно такой лабиринт был обнаружен на одном из островов Соловецского архипелага. Осмысленное прохождение лабиринта способствует избавлению от различных жизненных проблем, в том числе и со здоровьем.
Далее по берегу, находится традиционное славянское капище и священная роща. Осмотр, беседа о старых славянских традициях, славянских волхвах и шаманах.
Завтрак.
Сборы. Выезд в Норильск.
Погрузка на катер КС - 100Д.
В середине дороги перекус (горячий чай из термоса, бутерброды, сладости).
По прибытии размещение в гостинице Норильск, ужин в ресторане Норильск. Размещение в двухместных номерах.
Это время необходимо на случай непогоды, когда по метеоусловиям невозможно передвижение по озерам на катере. Если по прилёту в Норильск погода будет благоприятная, то это экскурсионное время переносится на конец тура. В этот день для группы запланирована экскурсионная программа по Норильску.
Экскурсионная программа по городу Норильску:
9:00 - 10:00 Подъем, завтрак.
10:00 Сбор на крыльце гостиницы Норильск.
10:00 - 14:00 Обзорная экскурсия по городу Норильску и Норильскому Промышленному району.
Экскурсионная программа может меняться по срокам и содержанию на усмотрение организаторов.
После 14:00 Свободное время, приобретение сувениров, рыбы и самостоятельное ознакомление с городом.
Выезд в аэропорт Алыкель.
Вылет в Москву.
Стоимость
Проживание по программе
Проживание по туру на базе "Бунисяк" в 3-5 местных номерах, проживание в гостинице "Норильск", в двухместных номерах.
Важно:
Возможны туры с индивидуальными сроками заезда и выезда и индивидуальной программой.
Очередность маршрутов может меняться в зависимости от погоды и прочих причин. Некоторые маршруты могут быть заменены на аналогичные или отменены, в связи с не возможностью или опасностью их прохождения (непогода, шторма, сильный дождь и прочее).
В случае продолжительной непогоды в Норильске по согласованию организовывается дополнительная экскурсионная программа на всё время ожидания. Дополнительная экскурсионная программа оплачивается отдельно.Рекомендуемое снаряжение:
- Рюкзак или сумка дорожная
- Термобелье или его аналог
- Несколько пар простых перчаток для подъемов по скалам
- Носки 2-3 пары
- Тренировочный костюм
- Штормовой костюм
- Теплая куртка
- Куртка Polartec
- Накидка от дождя
- Болотные сапоги обязательно
- Сменная обувь (кроссовки, сланцы)
- Футболки (тельняшка, рубашка)
- Бейсболка
- Шапочка спортивная
- Солнцезащитные очки
- Накомарник
- Репелленты от комара
- Нож
- Трекинговые ботинки
- Фото- и видеоаппаратура с зарядными устройствами (по желанию)
- Рыболовные снасти (по желанию)
- Средства личной гигиены
Включено в стоимость
- бронирование и проживание в гостинице Норильск, в двухместных номерах
- встреча – проводы в аэропорту Норильска
- трансферы по программе
- размещение на базе Бунисяк в 3-5 местных номерах
- работа сопровождающих егерей и инструкторов, 8 часов в день
- питание по программе, кроме питания в кафе и ресторанах в городе Норильске
- все перечисленные экскурсионные маршруты
- баня, два раза за поездку, по 2 часа
Оплачивается отдельно
- авиаперелёт до города Норильск и обратно
- питание в кафе и ресторанах города Норильска и аэропорта Алыкель
- спиртные и слабоалкогольные напитки (на весь срок тура)
- использование спутниковой связи в личных целях
- добровольное медицинское страхование (в т.ч. предусматривающие медико-транспортные услуги)
- сверхурочные часы работы гида
- чаевые гидам и персоналу базы
- баня, свыше 4 часов предусмотренных программой
- клиенты желающие проживать в гостинице Норильск в одноместных номерах, доплачивают 7000 руб.
- клиенты желающие проживать на базе Бунисяк в двухместных номерах, доплачивают 6000 руб.
- клиенты желающие проживать на базе Бунисяк одни в двухместных номерах, доплачивают 21000 руб.
- другие услуги, не предусмотренные предварительной договоренностью
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