Лучшее на плато
Плато Путорана - русская Арктика, внутренние фьорды России, край тысячи водопадов и заповедных озер. Здесь сохранились места, где в буквальном смысле еще не ступала нога человека. Здесь же находится российский полюс недоступности – самая удаленная от цивилизации и труднодоступная точка страны. Теперь у вас есть возможность стереть это белое пятно с карты своих путешествий, узнать суровую историю освоения самого северного полуострова Евразии и покорить на плато Путорана, оставаясь в привычном уровне комфорта.
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Прилет, трансфер на плато Путорана, трекинг на смотровую.
День 1. Прилет, трансфер на плато Путорана, трекинг на смотровую.
7:30 Встреча утреннего рейса S7 из Москвы в аэропорту г. Норильск (Алыкель), трансфер 1 час в город с экскурсией, завтрак в кафе города Норильск (не включено).
10:00 После завтрака, заезд в супермаркет, переезд в порт, посадка на корабль и продолжительный трансфер на плато Путорана.
14:00 Прибываем в деревню Нералах, обед, заселение.
16:00 Идем в первый трекинг на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на озеро Лама и окрестные горы. В рамках данного выхода участники познакомятся с ландшафтом плато Путорана, узнают, что такое курумник, протестируют снаряжение и оценят свою физическую готовность.
По итогам первого выхода будут сформированы две группы: «спорт» и «релакс».
Группа спорт – физически подготовленные туристы, готовые много ходить и покорять вершины;
группа релакс – любители не спешить, часто останавливаться, фотографировать, собирать ягоды и наслаждаться моментом.
19:00 Ужин.
Протяжённость:
Трансфер на катере: 120 км (3,5 часа)
Трекинг до смотровой и обратно: 3 км (2,5 часа), сложность низкая
7:30 Встреча утреннего рейса S7 из Москвы в аэропорту г. Норильск (Алыкель), трансфер 1 час в город с экскурсией, завтрак в кафе города Норильск (не включено).
10:00 После завтрака, заезд в супермаркет, переезд в порт, посадка на корабль и продолжительный трансфер на плато Путорана.
14:00 Прибываем в деревню Нералах, обед, заселение.
16:00 Идем в первый трекинг на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на озеро Лама и окрестные горы. В рамках данного выхода участники познакомятся с ландшафтом плато Путорана, узнают, что такое курумник, протестируют снаряжение и оценят свою физическую готовность.
По итогам первого выхода будут сформированы две группы: «спорт» и «релакс».
Группа спорт – физически подготовленные туристы, готовые много ходить и покорять вершины;
группа релакс – любители не спешить, часто останавливаться, фотографировать, собирать ягоды и наслаждаться моментом.
19:00 Ужин.
Протяжённость:
Трансфер на катере: 120 км (3,5 часа)
Трекинг до смотровой и обратно: 3 км (2,5 часа), сложность низкая
День 2
Трекинг на гору Фестивальная
9:00 Завтрак.
10:00 На открытых лодках с ветерком едем к перешейку полуострова Каменный. Пожалуй, именно здесь находится самая красивая смотровая площадка на всем озере Лама.
Группа релакс идет до двух живописных водопадов через смотровую площадку с видом на гору Фестивальная,
Группа спорт – поднимается на верхнюю смотровую площадку к жандарму горы Фестивальная. Важно, что со всех смотровых площадок открывается панорамный вид на два озера: Лама и Капчук.
Перекус в виде ланч-бокса.
У группы релакс дополнительно будет время на прогулку по перешейку озер Капчук и Лама, где располагается большое разнообразие мхов, некоторые из которых более не встречаются в других частях планеты.
17:00 – 18:00 Возвращение в глэмпинг, свободное время.
19:00 Ужин.
Протяжённость: переезд на лодках 15 км (30 - 40 минут)
Трекинг:
Группа релакс: 5 км (4-5 часов), набор высоты 250 м
Группа спорт: 7,5 км (5-6 часов), набор высоты 550 м.
10:00 На открытых лодках с ветерком едем к перешейку полуострова Каменный. Пожалуй, именно здесь находится самая красивая смотровая площадка на всем озере Лама.
Группа релакс идет до двух живописных водопадов через смотровую площадку с видом на гору Фестивальная,
Группа спорт – поднимается на верхнюю смотровую площадку к жандарму горы Фестивальная. Важно, что со всех смотровых площадок открывается панорамный вид на два озера: Лама и Капчук.
Перекус в виде ланч-бокса.
У группы релакс дополнительно будет время на прогулку по перешейку озер Капчук и Лама, где располагается большое разнообразие мхов, некоторые из которых более не встречаются в других частях планеты.
17:00 – 18:00 Возвращение в глэмпинг, свободное время.
19:00 Ужин.
Протяжённость: переезд на лодках 15 км (30 - 40 минут)
Трекинг:
Группа релакс: 5 км (4-5 часов), набор высоты 250 м
Группа спорт: 7,5 км (5-6 часов), набор высоты 550 м.
День 3
Основной трекинг
9:00 Завтрак.
Для группы спорт сегодня будет самый сложный день путешествия – восхождение на вершину. Набор высоты 1100 метров по первозданному ландшафту без каких-либо троп. Сегодня группа идет покорять плато и чувствовать себя первооткрывателями!
Группа релакс в этот день также выходит в свой основной трекинг – он будет проходить по водопадам, сначала вы сверху увидите каньон и водопад Нералах, а затем сможете снизу подойти в грандиозное ущелье 22-метрового водопада. Покорение плато будет вознаграждено завораживающей панорамой фьорда Лама и бесконечной плоскостью столовых гор. Здесь мы сделаем групповое фото и устроим небольшой пикник.
19:00 Возвращение в глэмпинг.
20:00 Ужин.
Протяженность трекинга:
Группа спорт: 11 км (8-10 часов), набор высоты 1100 м
Группа релакс: 6 км (5-6 часов), набор высоты 250 м
Для группы спорт сегодня будет самый сложный день путешествия – восхождение на вершину. Набор высоты 1100 метров по первозданному ландшафту без каких-либо троп. Сегодня группа идет покорять плато и чувствовать себя первооткрывателями!
Группа релакс в этот день также выходит в свой основной трекинг – он будет проходить по водопадам, сначала вы сверху увидите каньон и водопад Нералах, а затем сможете снизу подойти в грандиозное ущелье 22-метрового водопада. Покорение плато будет вознаграждено завораживающей панорамой фьорда Лама и бесконечной плоскостью столовых гор. Здесь мы сделаем групповое фото и устроим небольшой пикник.
19:00 Возвращение в глэмпинг.
20:00 Ужин.
Протяженность трекинга:
Группа спорт: 11 км (8-10 часов), набор высоты 1100 м
Группа релакс: 6 км (5-6 часов), набор высоты 250 м
День 4
Водная экскурсия к Домуна озере Лама, трансфер в Норильск.
09:00 Завтрак, сбор вещей, освобождение номеров.
На открытых лодках едем на экскурсию на полуостров Каменный к историческому месту – первому Дому на Ламе. Кто и зачем построил этот деревянный дворец в форме самолета в глуши плато Путорана; почему соседняя речка называется Витаминка, и что здесь делали Латышские генералы? Ответы на эти и другие вопросы Вы узнаете в процессе экскурсии.
13:00 Возвращение в глэмпинг, обед.
После обеда трансфер на корабле в город Норильск.
19:00 Заселение в гостиницу, ужин в одном из ресторанов города (не включено).
Протяженность:
Водная прогулка к Первому Дому на лодке: 2х10 км (1 час)
Экскурсия по территории Первого Дома: 1 км (2 часа)
Трансфер в город: 120 км (3 часа).
На открытых лодках едем на экскурсию на полуостров Каменный к историческому месту – первому Дому на Ламе. Кто и зачем построил этот деревянный дворец в форме самолета в глуши плато Путорана; почему соседняя речка называется Витаминка, и что здесь делали Латышские генералы? Ответы на эти и другие вопросы Вы узнаете в процессе экскурсии.
13:00 Возвращение в глэмпинг, обед.
После обеда трансфер на корабле в город Норильск.
19:00 Заселение в гостиницу, ужин в одном из ресторанов города (не включено).
Протяженность:
Водная прогулка к Первому Дому на лодке: 2х10 км (1 час)
Экскурсия по территории Первого Дома: 1 км (2 часа)
Трансфер в город: 120 км (3 часа).
День 5
Запасной день (экскурсии или вылет)
Данный день используется как запасной день для возвращения с плато Путорана, т.к. в случае шторма на озере выбраться с плато нет возможности. По статистике такая ситуация случается в 5% случаев.
Желающие могут сократить программу на один день и вылететь в этот день рано утром. Для этого необходимо изначально приобрести авиабилеты на вылет стандартно в 6-ой день тура, но по гибкому тарифу, разрешающему замену дат/возврат. И в 4й день, вечером, по прибытию в город Норильск, сделать замену авиабилетов на вылет на день раньше.
6:00 Трансфер в аэропорт (самостоятельный завтрак в аэропорту) для вылетающих в этот день. Прибытие в аэропорт в 7:00.
Для участников полной программы в этот день будут предложены экскурсии на выбор (экскурсия в шахту Ангидрит, обзорные экскурсии по Талнаху и Норильску, на джипах по горам Ергалах и другие) – актуальный перечень экскурсий вам расскажет гид. Приобретение на месте возможно с оплатой банковской картой.
День 6
Трансфер в аэропорт, вылет
6:00 Трансфер в аэропорт (самостоятельный завтрак в аэропорту), вылет утренними рейсами.
Прибытие в аэропорт в 7:00.
Прибытие в аэропорт в 7:00.
Стоимость
Гостиница Полярная звезда+ Глэмпинг деревня Нералах
Item 1 of 1
Стандарт
за 6 дней с человека
Двухместное размещение
230 000 ₽
Одноместное размещение
270 000 ₽
Взрослый на доп.месте
252 500 ₽
Сюит
за 6 дней с человека
Двухместное размещение
290 000 ₽
При невозможности заселения в гостиницу Полярная Звезда (в случае приоритетного обслуживания официальных лиц Норникеля) будут предоставлены аналогичные по стоимости номера в гостинице Норильск (номер «Стандарт» в Полярной Звезде будет заменен на «Комфорт» в Норильске; номер «Люкс» - на «Сьют»).
Дополнительное размещение только в деревне Нералах, в гостинице в городе размещение не более двух человек в номере, соответственно, размещение в двух номерах.
Дополнительное размещение только в деревне Нералах, в гостинице в городе размещение не более двух человек в номере, соответственно, размещение в двух номерах.
Включено в стоимость
- Проживание:3 ночи в деревне Нералах, 2ночи в гостинице Полярная Звезда1
- Питание в Деревне Нералах: ресторанное 3-х разовое по программе, обед в течение продолжительных выходов заменен перекусом (ланч-бокс).
- Наземные трансферы по программе
- Аренда катеров и лодок с экипажем
- Сопровождение гидами-проводниками
- Пропуск в охранную зону заповедника
- Спутниковый телефон, регистрация в МЧС
- Страховка от несчастного случая
Оплачивается отдельно
- Перелет в г. Норильск и обратно
- Обеды и ужины в Норильске
- Личное снаряжение и защита от насекомых
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