Лучшее на плато



Данный день используется как запасной день для возвращения с плато Путорана, т.к. в случае шторма на озере выбраться с плато нет возможности. По статистике такая ситуация случается в 5% случаев.

Желающие могут сократить программу на один день и вылететь в этот день рано утром. Для этого необходимо изначально приобрести авиабилеты на вылет стандартно в 6-ой день тура, но по гибкому тарифу, разрешающему замену дат/возврат. И в 4й день, вечером, по прибытию в город Норильск, сделать замену авиабилетов на вылет на день раньше.



6:00 Трансфер в аэропорт (самостоятельный завтрак в аэропорту) для вылетающих в этот день. Прибытие в аэропорт в 7:00.



Для участников полной программы в этот день будут предложены экскурсии на выбор (экскурсия в шахту Ангидрит, обзорные экскурсии по Талнаху и Норильску, на джипах по горам Ергалах и другие) – актуальный перечень экскурсий вам расскажет гид. Приобретение на месте возможно с оплатой банковской картой.







