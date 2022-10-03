Лама. Страна тысячи водопадов 2022

На севере центральной Сибири, к югу от полуострова Таймыр расположен труднодоступный неведомый край – горная страна Путорана. Территория нетронутой природы, загадочных и неприступных столовых гор и удивительных озер с чистейшей водой, которые словно фьорды разрезают древние базальты плато, чтобы вынести студеные воды горных рек на бескрайние просторы таймырской тундры.

Мы придем в этот холодный край по голубым дорогам путоранских рек и озер, в надежде, что эти суровые горы будут благосклонны к нам, и нам откроется вся красота северной природы, могучая энергетика этих мистических гор, молчаливое таинство узких ущелий, тихий шум северной тайги и свист стылых ветров плато. Быть может, нам удастся на время отринуть пустую суету цивилизации, и мы проживем каждое мгновение пути, наблюдая за жизнью водопадов, озер и рек.

Знаете ли вы, как шумят реки плато Путорана, и что шепчут горы, у которых нет вершин? Чем отзовется ваша душа, когда вы ступите на голубые дороги заветных мест? Вы уверены, что сможете увести обратно свое сердце?

Для кого этот маршрут? Нужна ли специальная подготовка?

Нет, это не спортивный поход. Мы специально разработали этот маршрут для широкого круга туристов, в том числе и не обладающих особыми походными навыками. А вот хорошая физическая форма будет очень кстати, это позволит нам увидеть больше красот плато. Мы всегда корректируем планы экскурсий, исходя из возможностей группы. Во многих наших путешествиях принимают участие подростки и даже дети! На протяжении всего похода вас будут сопровождать опытные инструкторы.