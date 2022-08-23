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Плато Путорана
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Летние туры на Плато Путорана : 1

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Плато Путорана 2023 г.

В гостях у белого Шамана

10-дневный тур на Плато Путорана. Путорана это перевернутые горы, необычный вид, красота гор, рек, водопаов и озер. Проживание на турбазе и в гостинице в Норильске. Нач...

Ближайший заезд:

c 01 июля по 10 июля

10 дней 9 ночей

от 152000 ₽

Прошедшие Летние туры на Плато Путорана : 1

Плато Путорана

Лама. Страна тысячи водопадов 2022

Комбинированный недельный пеше-водный поход на Плато Путорана. Не требует специальной подготовки!

Ближайший заезд:

c 28 июля по 04 августа

8 дней 7 ночей

от 114000 ₽

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