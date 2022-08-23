В гостях у белого Шамана

10-дневный тур на Плато Путорана. Путорана это перевернутые горы, необычный вид, красота гор, рек, водопаов и озер. Проживание на турбазе и в гостинице в Норильске. Нач...

✈ Летние туры на Плато Путорана с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы