Плато Путорана
Летние туры
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Летние туры на Плато Путорана : 1
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В гостях у белого Шамана
10-дневный тур на Плато Путорана. Путорана это перевернутые горы, необычный вид, красота гор, рек, водопаов и озер. Проживание на турбазе и в гостинице в Норильске. Нач...
Ближайший заезд:
c 01 июля по 10 июля
10 дней 9 ночей
от 152000 ₽
Прошедшие Летние туры на Плато Путорана : 1
Лама. Страна тысячи водопадов 2022
Комбинированный недельный пеше-водный поход на Плато Путорана. Не требует специальной подготовки!
Ближайший заезд:
c 28 июля по 04 августа
8 дней 7 ночей
от 114000 ₽
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✈ Летние туры на Плато Путорана с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы