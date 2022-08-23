Зима на Терском берегу 2022

Путешествие начинается в Мурманске, куда вам нужно добраться самостоятельно утром в первый день программы. Рекомендуем рейс SU 6373 «Аэрофлота», прибывающий в Мурманск в 9:35. Для возвращения в Москву ориентируйтесь на рейс SU 1325 с вылетом в 18:45.

После встречи в аэропорту Мурманска вы познакомитесь с гидом и программой тура, а затем отправитесь в поселок Умба (5 часов). В машине вам предложат ланч-боксы со свежеиспеченными пирожками, кофе и чай. По пути вы остановитесь в Кандалакше и пообедаете в ресторане с видом на залив (обед оплачивается дополнительно).

Приехав в Умбу, вы разместитесь в коттеджах гостиничного комплекса и, если захотите, погуляете по берегу Белого моря.

Вечер вы проведете в гостевом доме поморки Натальи. Наталья - коренной житель Умбы, рукодельница и хозяйка большого поморского дома. Со своей сестрой Светланой они растопят камин, угостят вас ужином из мясных или рыбных блюд и расскажут, как живут люди на Терском берегу. Все желающие смогут продегустировать местные наливки.

После этого вы вернетесь в гостиничный комплекс и отдохнете.