Зима на Терском берегу 2022
Предлагаем вам ненадолго погрузиться в прошлое: побывать в традиционных поморских домах и попробовать блюда местной кухни, пообщаться с жителями, которые сохраняют древние традиции, и погрузиться в их быт, участвуя в различных мастер-классах. А еще отдохнуть на природе и насладиться зимними пейзажами русского Севера.
За 4 дня на Кольском полуострове вы:
- познакомитесь с историей региона и культурой Поморья и узнаете, как живут люди на Терском берегу
- прогуляетесь в снегоступах по хвойному зимнему лесу и дойдете до морского побережья с могучими ледяными торосами
- поучаствуете в различных мастер-классах: приготовите карельские калитки и научитесь делать козули — традиционный поморский сувенир, который вы сможете забрать с собой на память о поездке
- увидите древние наскальные рисунки в музее «Петроглифы Канозера» и отправитесь на экскурсию по старинному поморскому поселению Умба
- если погода будет ясной, сможете полюбоваться северным сиянием
Вас ждет:
Программа тура
Путешествие начинается в Мурманске, куда вам нужно добраться самостоятельно утром в первый день программы. Рекомендуем рейс SU 6373 «Аэрофлота», прибывающий в Мурманск в 9:35. Для возвращения в Москву ориентируйтесь на рейс SU 1325 с вылетом в 18:45.
После встречи в аэропорту Мурманска вы познакомитесь с гидом и программой тура, а затем отправитесь в поселок Умба (5 часов). В машине вам предложат ланч-боксы со свежеиспеченными пирожками, кофе и чай. По пути вы остановитесь в Кандалакше и пообедаете в ресторане с видом на залив (обед оплачивается дополнительно).
Приехав в Умбу, вы разместитесь в коттеджах гостиничного комплекса и, если захотите, погуляете по берегу Белого моря.
Вечер вы проведете в гостевом доме поморки Натальи. Наталья - коренной житель Умбы, рукодельница и хозяйка большого поморского дома. Со своей сестрой Светланой они растопят камин, угостят вас ужином из мясных или рыбных блюд и расскажут, как живут люди на Терском берегу. Все желающие смогут продегустировать местные наливки.
После этого вы вернетесь в гостиничный комплекс и отдохнете.
Этот день вы начнете активно. После завтрака отправитесь в путешествие по хвойному зимнему лесу и дойдете до морского побережья с могучими ледяными торосами (5-10 км). Не провалиться в пушистый снег вам помогут снегоступы - современное снаряжение, придуманное северянами.
Во время прогулки вы устроите пикник с горячим перекусом, а гид расскажет вам об особенностях рельефа и климата побережья.
К ужину вас снова будет ждать в гости поморка Наталья. На этот раз вы сможете поучаствовать в мастер-классе по приготовлению карельских калиток.
Поздним вечером вы вернетесь на турбазу, обсудите предстоящий день и разойдетесь по домам.
Сегодня вас ждет авторская программа «Сокровища земли Тре».
В старину Кольский полуостров называли «Землей Тре»: впоследствии это название сохранилось в выражениях «Терский наволок» (Кольский полуостров) и «Терский берег». Программу подготовила уроженка Умбы Ольга - краевед, путешественница и участница профессиональных археологических экспедиций. Она познакомит вас с историей региона и культурой Поморья.
Сначала вы посетите музей «Петроглифы Канозера» в Умбе. Вы увидите древние наскальные рисунки, датированные IV–II тыс. до н.э., которые оставили племена морских охотников и рыболовов. В выставочном зале музея представлены самые яркие копии петроглифов.
Затем вы отправитесь в старую часть Умбы. Вас ждет пешая прогулка с экскурсией вдоль реки до ее устья и «открыточные» виды Умбы. Вы узнаете историю этого старинного поморского поселения, известного по документам с XV в.
После прогулки вы побываете в гостях в традиционном поморском доме. Хозяйка-поморка проведет мастер-класс по изготовлению козулей - традиционного поморского сувенира, который вы сможете забрать с собой на память о поездке. Затем вас угостят горячими пирогами из русской печи и ароматным чаем.
Вечером вы приедете в гостиничный комплекс, где вас будет ждать ужин. Все желающие смогут погулять и попарится в бане (оплачивается дополнительно).
В 10:00 вы покините гостеприимную Умбу и отправитесь обратно в Мурманск.
По дороге заедете в уже знакомый ресторан в Кандалакше и пообедаете (оплачивается дополнительно).
В 16-17 часов вас привезут в аэропорт Мурманска к обратным рейсам.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в коттеджах гостиничного комплекса
- трехразовое питание (кроме двух обедов)
- все трансферы по программе
- услуги гида
- аренда снегоступов
- мастер-классы и входные билеты в музеи
Оплачивается отдельно
- авиа- и жд- билеты в Мурманск
- обеды в дни 1 и 4
- посещение бани (от 800 руб./чел за час)
- страховка
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