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Зима на Терском берегу 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Предлагаем вам ненадолго погрузиться в прошлое: побывать в традиционных поморских домах и попробовать блюда местной кухни, пообщаться с жителями, которые сохраняют древние традиции, и погрузиться в их быт, участвуя в различных мастер-классах. А еще отдохнуть на природе и насладиться зимними пейзажами русского Севера.

За 4 дня на Кольском полуострове вы:

  • познакомитесь с историей региона и культурой Поморья и узнаете, как живут люди на Терском берегу
  • прогуляетесь в снегоступах по хвойному зимнему лесу и дойдете до морского побережья с могучими ледяными торосами
  • поучаствуете в различных мастер-классах: приготовите карельские калитки и научитесь делать козули — традиционный поморский сувенир, который вы сможете забрать с собой на память о поездке
  • увидите древние наскальные рисунки в музее «Петроглифы Канозера» и отправитесь на экскурсию по старинному поморскому поселению Умба
  • если погода будет ясной, сможете полюбоваться северным сиянием

Программа тура

День 1
Прибытие в Умбу

Путешествие начинается в Мурманске, куда вам нужно добраться самостоятельно утром в первый день программы. Рекомендуем рейс SU 6373 «Аэрофлота», прибывающий в Мурманск в 9:35. Для возвращения в Москву ориентируйтесь на рейс SU 1325 с вылетом в 18:45. 

После встречи в аэропорту Мурманска вы познакомитесь с гидом и программой тура, а затем отправитесь в поселок Умба (5 часов). В машине вам предложат ланч-боксы со свежеиспеченными пирожками, кофе и чай. По пути вы остановитесь в Кандалакше и пообедаете в ресторане с видом на залив (обед оплачивается дополнительно).

Приехав в Умбу, вы разместитесь в коттеджах гостиничного комплекса и, если захотите, погуляете по берегу Белого моря.

Вечер вы проведете в гостевом доме поморки Натальи. Наталья - коренной житель Умбы, рукодельница и хозяйка большого поморского дома. Со своей сестрой Светланой они растопят камин, угостят вас ужином из мясных или рыбных блюд и расскажут, как живут люди на Терском берегу. Все желающие смогут продегустировать местные наливки.

После этого вы вернетесь в гостиничный комплекс и отдохнете.

День 2
Прогулка на снегоступах

Этот день вы начнете активно. После завтрака отправитесь в путешествие по хвойному зимнему лесу и дойдете до морского побережья с могучими ледяными торосами (5-10 км). Не провалиться в пушистый снег вам помогут снегоступы - современное снаряжение, придуманное северянами.

Во время прогулки вы устроите пикник с горячим перекусом, а гид расскажет вам об особенностях рельефа и климата побережья.

К ужину вас снова будет ждать в гости поморка Наталья. На этот раз вы сможете поучаствовать в мастер-классе по приготовлению карельских калиток.

Поздним вечером вы вернетесь на турбазу, обсудите предстоящий день и разойдетесь по домам.

День 3
«Сокровища земли Тре»

Сегодня вас ждет авторская программа «Сокровища земли Тре».

В старину Кольский полуостров называли «Землей Тре»: впоследствии это название сохранилось в выражениях «Терский наволок» (Кольский полуостров) и «Терский берег». Программу подготовила уроженка Умбы Ольга - краевед, путешественница и участница профессиональных археологических экспедиций. Она познакомит вас с историей региона и культурой Поморья.

Сначала вы посетите музей «Петроглифы Канозера» в Умбе. Вы увидите древние наскальные рисунки, датированные IV–II тыс. до н.э., которые оставили племена морских охотников и рыболовов. В выставочном зале музея представлены самые яркие копии петроглифов.

Затем вы отправитесь в старую часть Умбы. Вас ждет пешая прогулка с экскурсией вдоль реки до ее устья и «открыточные» виды Умбы. Вы узнаете историю этого старинного поморского поселения, известного по документам с XV в.

После прогулки вы побываете в гостях в традиционном поморском доме. Хозяйка-поморка проведет мастер-класс по изготовлению козулей - традиционного поморского сувенира, который вы сможете забрать с собой на память о поездке. Затем вас угостят горячими пирогами из русской печи и ароматным чаем.

Вечером вы приедете в гостиничный комплекс, где вас будет ждать ужин. Все желающие смогут погулять и попарится в бане (оплачивается дополнительно).

День 4
Возвращение домой

В 10:00 вы покините гостеприимную Умбу и отправитесь обратно в Мурманск.

По дороге заедете в уже знакомый ресторан в Кандалакше и пообедаете (оплачивается дополнительно).

В 16-17 часов вас привезут в аэропорт Мурманска к обратным рейсам.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в коттеджах гостиничного комплекса
  • трехразовое питание (кроме двух обедов)
  • все трансферы по программе
  • услуги гида
  • аренда снегоступов
  • мастер-классы и входные билеты в музеи

Оплачивается отдельно

  • авиа- и жд- билеты в Мурманск
  • обеды в дни 1 и 4
  • посещение бани (от 800 руб./чел за час)
  • страховка

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