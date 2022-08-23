Верхнетуломский-Териберка

Встреча в поселке Верхнетуломский. Заселение в гостиницу.Обзорная экскурсия по поселку Верхнетуломский. Основная часть тура: прогулка на снегоходе по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу, к слиянию рек Тулома и Печа. Увлекательная экскурсия о строительстве Верхнетуломской ГЭС и рыбного «роддома».

Снегоходный тур по лесу, покатушки на ватрушках и даже на сноуборде за снегоходом (если есть свои сноуборды).

Перекус на природе, чай в термосах. Приготовление ухи.

Возвращение в гостиницу.

Отдых, ужин самостоятельно. Будет возможность приготовить шашлык на территории гостиницы. К услугам гостей утепленные крытые беседки и мангалы.

К услугам гостей кедровая баня с японской купелью ФУРАКО, возможность поймать Северное Сияние на территории домика.