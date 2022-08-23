Верхнетуломский-Териберка
Приглашаем Вас посетить поселок Верхнетуломский и Териберку!
Авторский тур по живописным местам самой мощной подземной ГЭС. Вы узнаете историю создания уникального объекта. Посетите огромное водохранилище, которое расположено в результате затопленных 60 хуторов.
Исследуете тайные участки местности Кольского полуострова, увидите потрясающие панорамы.
Ощутите, как легкие наполняются свободой. Порадуетесь увиденным на макушках деревьев огромным тетеревам, увидите заячьи и лисьи следы. А затем отправитесь к Северному Ледовитому океану, где ощутите дыхание Арктики и лично увидите всю красоту севера, сделаете красивые кадры на краю света.
Вас ждет:
Программа тура
Обзорная экскурсия по поселку Верхнетуломский. Основная часть тура: прогулка на снегоходе по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу, к слиянию рек Тулома и Печа. Увлекательная экскурсия о строительстве Верхнетуломской ГЭС и рыбного «роддома».
Снегоходный тур по лесу, покатушки на ватрушках и даже на сноуборде за снегоходом (если есть свои сноуборды).
Перекус на природе, чай в термосах. Приготовление ухи.
Возвращение в гостиницу.
Отдых, ужин самостоятельно. Будет возможность приготовить шашлык на территории гостиницы. К услугам гостей утепленные крытые беседки и мангалы.
К услугам гостей кедровая баня с японской купелью ФУРАКО, возможность поймать Северное Сияние на территории домика.
Ранний подъем.
Завтрак.
Тур в Териберку (в пути около 4 часов). Хотите получить море положительных эмоций, надышаться свежим воздухом или просто побывать на Краю света, то Вам с нами в Териберку. Териберка - старинное рыболовецкое село на берегу Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан.
Несколько современных инсталляций и арт-объектов.
Кладбище кораблей - мрачная достопримечательность приморского села. Оно представляет собой скопище оставленных на мелководье рыболовных катеров. Все суда имеют деревянную обшивку, от чего срок их службы быстро истёк.
Пообедаем на берегу Северного Ледовитого океана, в местном кафе.
За время экскурсии вы узнаете историю становища Териберка, увидите настоящее поселка и его возможное будущее.
Проехав дальше, сможете увидеть красивейший водопад, пройдётесь по местам съёмок нашумевшего фильма Андрея Звягинцева, «Левиафан». Каменный пляж - яйца динозавров. На северной окраине Териберки есть пляж с огромными овальными валунами. Местные жители называют их яйцами динозавров.
Батарейский водопад проистекает из горного озера и ниспадает в Баренцево море.
По желанию, за дополнительную плату можем посетить Ферму северных оленей и хаски (при условии, что у нас останется время).
Едем в Старую Териберку ужинать. Покушаем в ресторане «Териберский берег».
Выезд обратно в поселок.
Завтрак.
Выезд в Мурманск.
Стоимость
Проживание по программе
Стоимость тура для детей 8-13 лет - 53 550 руб.
Группа от 2 человек.
Включено в стоимость
- транспортное сопровождение
- охота за Северным Сиянием
- питание (завтраки и обеды)
- проживание в гостинице (двух-трехместное размещение)
- прогулка в санях за снегоходом до водопада в Териберке
- снегоходный тур в Верхнетуломском
Оплачивается отдельно
- туристическое снаряжение
- трансфер из Мурманска и обратно
- ужины
- кедровая баня с купелью Фурако
- видеосъемка с квадрокоптера
- авиа и ж/д билеты из/в Мурманск (а)
- проживание в г. Мурманск
- билет на ферму в Териберке около 200 рублей/чел
- сберстрахование через личный кабинет на 1 день (примерно 100 руб)
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