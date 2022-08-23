Сияние Севера

Встреча группы в 14:00 в центре Мурманска у гостиницы.

Экскурсия на Ледокол Ленин: первое в мире судно с ядерной энергетической установкой, единственный в городе Мурманске объект культурного наследия федерального значения.

Экскурсия к памятнику Алеша, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Обзорная экскурсия по городу Мурманск, побываем на мемориальном комплексе посвященному подводной лодке “Курск”, памятник “Ждущая”.



На обзорной экскурсии по Мурманску вы познакомитесь поближе с суровым заполярным городом, который несмотря на все трагические события, красуется на берегу незамерзающего Кольского залива, растет и процветает.

Вечерняя поездка на охоту за Северным сиянием, будем охотиться за чудесами. Вот и пришло время изюминке тура, отправляемся на охоту за Северным сиянием. Гид вас сориентирует по погодным условиям, подскажет что одеть, чтобы вам было тепло, так как вечером температура может опускаться. И вот тот самый момент “Вспышка Северного Сияния”, крики Ура, фотосессия от нашего гида, если у вас своя фототехника мы подскажем как ее настроить. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов, у нас будет с собой чай. Если мы не увидим Северное Сияние, не нужно расстраиваться, на следующий день у нас будет еще одна попытка!

Возвращение в город. Пожелаем вам Спокойной ночи и развезем по гостиницам, на отдых мало времени скоро новые приключения.