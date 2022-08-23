Сияние Севера
Кусочек земли за полярным кругом манит, всё больше и больше искателей приключений. Знакомство с самым большим городом за Полярным кругом, Край земли в Териберке, где снимался нашумевший фильм «Левиафан», Чудо Света «Северное Сияние» и «Этнический мир» вас ждет в этом приключении!
Мы посетим легендарный атомный ледокол «Ленин» (первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой), в городе-герое Мурманске, там же мы побываем у мемориального комплекса «Алёша», откуда открывается отличный вид на Кольский залив. В Этнической деревне нас ждёт знакомство с саамским бытом, знакомство с животными, кормление оленей с рук, фотографирование с ними, традиционные игры. А изюминка тура Охота за Северным Сиянием, погоне за чудом света мы отправляемся в ночное путешествие!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в 14:00 в центре Мурманска у гостиницы.
Экскурсия на Ледокол Ленин: первое в мире судно с ядерной энергетической установкой, единственный в городе Мурманске объект культурного наследия федерального значения.
Экскурсия к памятнику Алеша, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».
Обзорная экскурсия по городу Мурманск, побываем на мемориальном комплексе посвященному подводной лодке “Курск”, памятник “Ждущая”.
На обзорной экскурсии по Мурманску вы познакомитесь поближе с суровым заполярным городом, который несмотря на все трагические события, красуется на берегу незамерзающего Кольского залива, растет и процветает.
Вечерняя поездка на охоту за Северным сиянием, будем охотиться за чудесами. Вот и пришло время изюминке тура, отправляемся на охоту за Северным сиянием. Гид вас сориентирует по погодным условиям, подскажет что одеть, чтобы вам было тепло, так как вечером температура может опускаться. И вот тот самый момент “Вспышка Северного Сияния”, крики Ура, фотосессия от нашего гида, если у вас своя фототехника мы подскажем как ее настроить. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов, у нас будет с собой чай. Если мы не увидим Северное Сияние, не нужно расстраиваться, на следующий день у нас будет еще одна попытка!
Возвращение в город. Пожелаем вам Спокойной ночи и развезем по гостиницам, на отдых мало времени скоро новые приключения.
Экскурсия на край света в посёлок Териберка. Путешествие через бескрайнюю тундру к Северному Ледовитому океану. Териберка - это место контрастов. Развалины опустевших домов и останки заброшенных кораблей на фоне завораживающих пейзажей. Величественные скалы, множество чистейших озер и красивейший водопад! Это место, которое заставляет задуматься о вечном.Сбор группы в 09:00 у гостиницы в центре города, одеваемся потеплее, мы едем на край света к Северному Ледовитому океану.
Прибываем в Териберку, наш путь ляжет к самым красивым местам побережья. При снежном покрове- снегоходная поездка до водопада. Пешая прогулка займет 2,5 часа.
Обед в ресторане. На побережье стоит отличный ресторан, где можно будет согреться похлебкой из оленины и чаем. Обед оплачивается самостоятельно!
Фотографирование на самых северных качелях, других достопримечательностях.
Трансфер в Мурманск.
Вот и пролетел еще один день. Отличные эмоции и невероятные виды мы вам гарантируем!
Если нас постигла неудача в первый день, без каких-либо доплат мы отправляемся снова на охоту. В случае удачной охоты в первый день у вас останется свободное время.
По желанию вы можете поехать еще раз, выезд оплачивается дополнительно.
Трансфер в этническую деревню. Сбор у гостиницы Меридиан, время вам укажет гид накануне, одеваемся теплее, едем к северным оленям. Время в пути 1,5-2 часа в зависимости от погодных условий.
Посещение этнической деревни. Мы отправимся вместе с Вами в историю народов крайнего севера, вы узнаете много интересных фактов, связанных с жизнью и бытом коренного населения. Будет экскурсия по территории поселения, знакомство с животными. Вас ждут, хаски, олени, катание в санях, активные игры! Вы сможете погладить оленей, покормить с рук и сфотографироваться с ними.
Популярный туристический объект «Саамская деревня», программа занимает 2,5-3 часа, в программе предусмотрен чай и уха, за дополнительную плату можно заказать полноценный обед.
Трансфер в Мурманск. Отправляемся в Мурманск, где к сожалению придется с вами прощаться!
Стоимость
Гостиница Азимут
Гостиница Меридиан
Включено в стоимость
- трансфер
- работа гида
- экскурсии по программе
- проживание в гостинице 4* Азимут или Меридиан (двухместное размещение)
- завтраки в гостинице
Оплачивается отдельно
- авиа или ж/д билеты в Мурманск и обратно
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