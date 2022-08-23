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Семейные выходные в Верхнетуломском

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Лес - прекрасное место для семейного отдыха. Предлагаем Вам отправиться на снегоходах в самые атмосферные и непредсказуемые уголки природы. Насладиться рыбалкой. Устроить пикник в красивом месте, пропитанном духом Севера. Познакомиться с историей постройки ГЭС и уникального рыбного завода. Охотимся за Северным Сиянием и заряжаемся позитивными эмоциями.

Программа тура

День 1
Рыбалка на водохранилище, охота за Северным Сиянием

14:00 - Встреча в поселке Верхнетуломском. Заселение в гостиницу.

14:00 - 15:00 - Обед.

15:00 - 18:00 - Рыбалка на водохранилище.

18:00 - 19:00 - Ужин в гостинице.

19:00 - Охота за Северным Сиянием.

День 2
Поездка на снегоходах по панорамным местам, рыбалка, баня
09:00 - 10:00 - Завтрак.

10:00 - 18:00 - На снегоходах едем по панорамным местам, устраиваем пикник на опушке леса. Ловим, готовим рыбку. Отдыхаем, медитируя в гамаке.

18:00 - 19:00 - Ужин в гостинице.

19:00 - Кедровая баня с японской купелью Фурако.
День 3
Прогулка по интересам

08:00 - 09:00 - Завтрак.

09:00 - Прогулка по интересам: пешая прогулка по еловому лесу, форелевое хозяйство, дамба, слияние рек, бывшее форелевое хозяйство, искусственно созданный канал реки Тулома, выбор маршрута по карте.

12:00 - Выезд. 

До скорой встречи!

Стоимость

Проживание по программе

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Стандарт
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
75 000 ₽
Одноместное размещение
80 000 ₽

Стоимость тура для детей 8-13 лет - 67 500 руб. 

Важно: 

Рекомендуем прилетать в Мурманск до 12 дня.

Туроператор имеет право изменить маршрут или поменять пункты программы по своему усмотрению и исходя из погодных условий.

Включено в стоимость

  • прогулка на снегоходе
  • инструктаж
  • экипировка (шлем, защитные очки)
  • увлекательный маршрут
  • питание
  • проживание в гостинице (2 и 3-местное размещение)
  • снасти для рыбалки
  • кедровая баня с японской купель Фурако
  • охота за Северным Сиянием

Оплачивается отдельно

  • авиа и ж/д билеты из/в Мурманск (а) 
  • туристическое снаряжение (одежда, обувь, перчатки, шапка, снегоступы, лыжи, ватрушки, зимняя палатка, печка и столы для рыбалки, и т.д.).
  • видеосъемка с квадрокоптера (от 4000 руб/30 минут)
  • трансфер
  • проживание в г. Мурманск
  • сберстрахование через личный кабинет на 1 день (примерно 100 руб)

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