Семейные выходные в Верхнетуломском

Лес - прекрасное место для семейного отдыха. Предлагаем Вам отправиться на снегоходах в самые атмосферные и непредсказуемые уголки природы. Насладиться рыбалкой. Устроить пикник в красивом месте, пропитанном духом Севера. Познакомиться с историей постройки ГЭС и уникального рыбного завода. Охотимся за Северным Сиянием и заряжаемся позитивными эмоциями.