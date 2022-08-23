Рождество в Краснощелье
Вы встречали Рождество под северным сиянием? Это Рождественское чудо может случиться только в Заполярье. В засыпанном пушистым снегом дальнем селе Краснощелье вас ждет яркий праздник и пять дней настоящей зимы!
Село Краснощелье - место проживания двух северных народностей Кольского полуострова: саами и коми. Кольские саами и коми-ижемцы, волею случая оказавшись в тесном контакте между своими народностями и в относительной изоляции от других северных народов, сформировали заметные отличия в национальном костюме, традициях, фольклоре.
Окунуться в праздничную атмосферу, увидеть возрождённые обычаи, посмотреть выступления фольклорных коллективов северных народностей Кольского полуострова, попробовать традиционные блюда можно, преодолев зимний маршрут в 140 км.
Путешествие по заснеженным просторам Заполярья уже само по себе является захватывающим приключением, особенно когда в конце пути ждёт тепло очага и радушный приём жителей крайнего Севера.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча и перевозка в село Ловозеро, где вам предложат обед из блюд национальной кухни.
После обеда, краткий инструктаж, упаковка багажа, переодевание в теплую одежду: совик, валенки, рукавицы-шубенки. Рассадка в сани и отъезд.
На озерах за селом Ловозеро, мы остановимся около чума семьи коми. Гостеприимные коми покатают нас на оленьих упряжках.
Затем мы продолжим путь. По дороге будут остановки для отдыха и фото/видеосъемки. Маршрут проходит через лес и тундру, по замерзшим озерам и болотам.
По прибытии в Краснощелье, размещение в гостевом доме.
Ужин из традиционных северных блюд.
Сауна.
Желающие могут провести вечер, сидя у костра в национальном жилище кувакса или на улице у костра, наблюдая возможное Северное сияние.
После завтрака - экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея "Важья олом".
Обед в 14:00 из национальных северных блюд.
После обеда, подготовка к бане. Желающие могут принять участие в подготовке дров для растопки печей и доставке на санях за снегоходом речной воды из проруби.
Пока топится баня, проведем национальные состязания - метание аркана, прыжки через нарты, фотографирование в чуме в национальных одеждах с чаем из самовара на углях.
Баня с березовым и можжевеловым вениками и брусничным морсом, после которой рыбный ужин - блюда, исключительно из рыбы знаменитой реки Поной.
После ужина не забудьте прогуляться по селу, посматривая на небо, чтобы не пропустить шоу «Северное сияние».
Выезд на бескрайние просторы Севера - на озера, на подледную рыбалку, где кроме рыбалки будет возможность самостоятельно установить куваксу из сосновых жердей, развести костер, растопить самовар с углями и пообедать по традиции местных рыбаков с их рассказами, байками.
По возвращении - баня и вечерние блинные посиделки "Ночь накануне Рождества".
В этот день нас ждет экскурсия по селу, посещение Школы православия и строящейся
православной церкви святого Серафима Саровского, фотосессия с животными, которых разводят прихожане.
По возвращении - свободное время для прогулки по лесу на лыжах.
После зимней прогулки, нас ждет крестьянский обед и свободное время для послеобеденного отдыха.
В 17:00 мы приглашены на Рождественскую программу народного фольклорного коллектива коми "Рытья кыа" («Вечерняя заря») в этнокультурном центре и выставка "Краснощельские умельцы", где можно приобрести местные самобытные сувениры из рога, кости, шерсти, мягкие игрушки и домашние разносолы.
По возвращении в 20:00 праздничный ужин из блюд национальной кухни.
Сборы, легендарное повязывание ленточек и выезд обратно в село Ловозеро.
Желающие могут посетить краеведческий музей и специализированный магазин, где можно купить копчености из оленины.
Обед в кафе "У Михаила".
Перевозка в Мурманск.
Стоимость
Проживание по программе
Размещение в туре в гостевом доме в селе Краснощелье:
Три комнаты в гостевом доме - комната №1 - две широкие кровати + одна двухъярусная, комнаты №2 и №3 - две двухъярусные кровати.
Дополнительно есть две отдельные комнаты в соседнем доме (150 м до главного гостевого), в каждой комнате по 1 широкой кровати +1 двухъярусная. Отопление печное.
Мобильная связь только Мегафон. Интернета нет. Туалет на улице, умывальник с теплой водой в доме. Баня 2-3 раза. Все помещения обустроены старательно и с любовью, в домах чисто и уютно.
Рекомендованное снаряжение:
- С собой можно взять сумку весом не более 15 кг.
- Не берите с собой еду - в Краснощелье кормят "на убой".
- Разумное количество спиртного приветствуется, в Краснощелье продается алкоголь не самого лучшего качества.
- Оптимальный набор одежды: термобелье, теплые штаны, свитер, пуховка, теплая шапка, ветрозащитная маска, горнолыжные очки, теплые плотные варежки, унты или валенки.
- Рекомендуется взять 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки.
- Вы получите на переезд дополнительную верхнюю одежду - совики или малицы, но и ваша собственная одежда должна быть очень теплой.
- На случай морозной погоды возьмите с собой жирный крем и густо намажьте им лицо перед началом переезда в санях.
Включено в стоимость
- размещение
- перевозка из Мурманска (или Оленегорска) в село Ловозеро и обратно
- перевозка из села Ловозеро в село Краснощелье на санях за снегоходом и обратно
- все обозначенные в программе активности и экскурсии
- питание по программе: завтрак, обед, ужин
Оплачивается отдельно
- билеты к месту начала тура и обратно
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