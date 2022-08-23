Рождество в Краснощелье

Вы встречали Рождество под северным сиянием? Это Рождественское чудо может случиться только в Заполярье. В засыпанном пушистым снегом дальнем селе Краснощелье вас ждет яркий праздник и пять дней настоящей зимы!



Село Краснощелье - место проживания двух северных народностей Кольского полуострова: саами и коми. Кольские саами и коми-ижемцы, волею случая оказавшись в тесном контакте между своими народностями и в относительной изоляции от других северных народов, сформировали заметные отличия в национальном костюме, традициях, фольклоре.

Окунуться в праздничную атмосферу, увидеть возрождённые обычаи, посмотреть выступления фольклорных коллективов северных народностей Кольского полуострова, попробовать традиционные блюда можно, преодолев зимний маршрут в 140 км.

Путешествие по заснеженным просторам Заполярья уже само по себе является захватывающим приключением, особенно когда в конце пути ждёт тепло очага и радушный приём жителей крайнего Севера.