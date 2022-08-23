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Рождество в Краснощелье

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вы встречали Рождество под северным сиянием? Это Рождественское чудо может случиться только в Заполярье. В засыпанном пушистым снегом дальнем селе Краснощелье вас ждет яркий праздник и пять дней настоящей зимы!

Село Краснощелье - место проживания двух северных народностей Кольского полуострова: саами и коми. Кольские саами и коми-ижемцы, волею случая оказавшись в тесном контакте между своими народностями и в относительной изоляции от других северных народов, сформировали заметные отличия в национальном костюме, традициях, фольклоре. 

Окунуться в праздничную атмосферу, увидеть возрождённые обычаи, посмотреть выступления фольклорных коллективов северных народностей Кольского полуострова, попробовать традиционные блюда можно, преодолев зимний маршрут в 140 км. 

Путешествие по заснеженным просторам Заполярья уже само по  себе является захватывающим приключением, особенно когда в конце пути ждёт тепло очага и радушный приём жителей крайнего Севера.

Программа тура

День 1
Поездка в санях в Краснощелье
Утреннее прибытие на поезде на жд станцию Оленегорск или в аэропорт Мурманск.

Встреча и перевозка в село Ловозеро, где вам предложат обед из блюд национальной кухни.

После обеда, краткий инструктаж, упаковка багажа, переодевание в теплую одежду: совик, валенки, рукавицы-шубенки. Рассадка в сани и отъезд.

На озерах за селом Ловозеро, мы остановимся около чума семьи коми. Гостеприимные коми покатают нас на оленьих упряжках.

Затем мы продолжим путь. По дороге будут остановки для отдыха и фото/видеосъемки. Маршрут проходит через лес и тундру, по замерзшим озерам и болотам.

По прибытии в Краснощелье, размещение в гостевом доме.

Ужин из традиционных северных блюд.

Сауна.

Желающие могут провести вечер, сидя у костра в национальном жилище кувакса или на улице у костра, наблюдая возможное Северное сияние.
День 2
Экскурсия по Краснощелью, прогулки, баня
Завтрак.

После завтрака - экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея "Важья олом".

Обед в 14:00 из национальных северных блюд.

После обеда, подготовка к бане. Желающие могут принять участие в подготовке дров для растопки печей и доставке на санях за снегоходом речной воды из проруби.

Пока топится баня, проведем национальные состязания - метание аркана, прыжки через нарты, фотографирование в чуме в национальных одеждах с чаем из самовара на углях.

Баня с березовым и можжевеловым вениками и брусничным морсом, после которой рыбный ужин - блюда, исключительно из рыбы знаменитой реки Поной.

После ужина не забудьте прогуляться по селу, посматривая на небо, чтобы не пропустить шоу «Северное сияние».
День 3
Выезд на озера, подледная рыбалка
9:00 завтрак

Выезд на бескрайние просторы Севера - на озера, на подледную рыбалку, где кроме рыбалки будет возможность самостоятельно установить куваксу из сосновых жердей, развести костер, растопить самовар с углями и пообедать по традиции местных рыбаков с их рассказами, байками.

По возвращении - баня и вечерние блинные посиделки "Ночь накануне Рождества".
День 4
Экскурсия по селу, свободное время, праздничная программа
Завтрак.

В этот день нас ждет экскурсия по селу, посещение Школы православия и строящейся
православной церкви святого Серафима Саровского, фотосессия с животными, которых разводят прихожане.

По возвращении - свободное время для прогулки по лесу на лыжах.

После зимней прогулки, нас ждет крестьянский обед и свободное время для послеобеденного отдыха.

В 17:00 мы приглашены на Рождественскую программу народного фольклорного коллектива коми "Рытья кыа" («Вечерняя заря») в этнокультурном центре и выставка "Краснощельские умельцы", где можно приобрести местные самобытные сувениры из рога, кости, шерсти, мягкие игрушки и домашние разносолы.

По возвращении в 20:00 праздничный ужин из блюд национальной кухни.
День 5
Сборы, повязывание ленточек, перевозка в Мурманск
08:30 Завтрак.

Сборы, легендарное повязывание ленточек и выезд обратно в село Ловозеро.

Желающие могут посетить краеведческий музей и специализированный магазин, где можно купить копчености из оленины.

Обед в кафе "У Михаила".

Перевозка в Мурманск.

Стоимость

Проживание по программе

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за 5 дней с человека
78 500 ₽

Размещение в туре в гостевом доме в селе Краснощелье:

Три комнаты в гостевом доме - комната №1 - две широкие кровати + одна двухъярусная, комнаты №2 и №3 - две двухъярусные кровати.

Дополнительно есть две отдельные комнаты в соседнем доме (150 м до главного гостевого), в каждой комнате по 1 широкой кровати +1 двухъярусная. Отопление печное. 

Мобильная связь только Мегафон. Интернета нет. Туалет на улице, умывальник с теплой водой в доме. Баня 2-3 раза. Все помещения обустроены старательно и с любовью, в домах чисто и уютно.  

Рекомендованное снаряжение:

  • С собой можно взять сумку весом не более 15 кг. 
  • Не берите с собой еду - в Краснощелье кормят "на убой". 
  • Разумное количество спиртного приветствуется, в Краснощелье продается алкоголь не самого лучшего качества. 
  • Оптимальный набор одежды: термобелье, теплые штаны, свитер, пуховка, теплая шапка, ветрозащитная маска, горнолыжные очки, теплые плотные варежки, унты или валенки. 
  • Рекомендуется взять 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки. 
  • Вы получите на переезд дополнительную верхнюю одежду - совики или малицы, но и ваша собственная одежда должна быть очень теплой. 
  • На случай морозной погоды возьмите с собой жирный крем и густо намажьте им лицо перед началом переезда в  санях.

Включено в стоимость

  • размещение
  • перевозка из Мурманска (или Оленегорска) в село Ловозеро и обратно
  • перевозка из села Ловозеро в село Краснощелье на санях за снегоходом и обратно
  • все обозначенные в программе активности и экскурсии
  • питание по программе: завтрак, обед, ужин

Оплачивается отдельно

  • билеты к месту начала тура и обратно

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