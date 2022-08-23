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Охотники за северным сиянием: перезагрузка в Арктике 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Почему «Охотники за северным сиянием» - это лучший тур на Кольский?

  • Самые топовые локации: хаски-парк «Лесная Елань», ледокол «Ленин», знаменитая Териберка. Отели только 4*.
  • В этом туре у вас есть прекрасная возможность наблюдать северное сияние: если не увидим в первый выезд, второй - совершенно бесплатно!
  • Вас будут сопровождать интересные и профессиональные гиды со стажем работы в туризме от 5-ти лет!
  • Бронируйте как с проживанием, так и без. На выбор гостей предлагается 2 формата тура.

    • Программа тура

    День 1
    Прибытие в Мурманск. Охота на северное сияние

    Прибытие в Мурманск. Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

    Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время). Стоимость Яндекс.Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.

    Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Координатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура. Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой. Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

    Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут». Ориентировочное время сборов: 20:00 - 21:30. Точное время сообщит координатор накануне.

    Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние. Фотосъемка включена в стоимость тура. Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты / шоколад / печенье).

    Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния и каким оно бывает.

    После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 - 02:00 ночи.

    День 2
    Хаски-парк Лесная Елань

    Старт от гостиницы «Азимут». Время начала сборов будет озвучена координатором накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

    Длительность в пути до хаски-парка составляет в среднем 2 часа.

    Программа в хаски-парке:

    Знакомство с северным оленем. У вас будет возможность сделать фото и видео с этими дружелюбными животными.

    Катание на упряжках с хаски на дистанцию до 5 километров (дистанция делится на всех участников группы). Другие участники одновременно едут на санях за снегоходом.

    Обед в уютном кафе. В обед входит уха из семги и оленина с гарниром. Оленина может быть заменена на другое блюдо по согласованию.

    Прогулка по питомнику и личное знакомство с очаровательными хаски.

    Посещение сувенирного магазина. Вы сможете приобрести сувениры на своё усмотрение.

    Возвращение в Мурманск. Свободное время.

    Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой. Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

    День 3
    Териберка

    09:00 - старт в тур от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

    Расстояние до Териберки около 130 км. Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок. Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.

    Прибытие в Териберку, и первое место - вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.

    Прогулка к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона»).

    Прогулка к водопаду, впадающему в море. Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли.

    Отправление в старую Териберку.

    Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).

    Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда.

    Возвращение в Мурманск. Свободное время.

    Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой. Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

    День 4
    Обзорная экскурсия по Мурманску

    10:00 - старт на экскурсию от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

    За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:

    Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны - «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.

    Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.

    Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».

    После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включен в стоимость).

    Прощание, завершение программы. После тура наши гости самостоятельно добираются до аэропорта.

    Стоимость

    Включено в стоимость

    • Тур за северным сиянием с фотосъемкой (1 выезд)
    • 2-ой выезд на сияние (если 1-ый был неуспешный)
    • Экскурсия в Териберку (обед включен)
    • Экскурсия в хаски-парк «Лесная Елань» (обед включен)
    • Экскурсия по Мурманску (обед включен)
    • Билеты на ледокол «Ленин» (при условии работы музея)
    • Размещение (при выборе тарифа с проживанием)

    Оплачивается отдельно

    • Размещение в Мурманске (при выборе тарифа без проживания)
    • Завтраки и ужины в Мурманске
    • Авиа и ж/д билеты в Мурманск
    • Трансфер из аэропорта

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