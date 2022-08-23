Охотники за северным сиянием: перезагрузка в Арктике 2022

Прибытие в Мурманск. Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время). Стоимость Яндекс.Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.

Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Координатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура. Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой. Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут». Ориентировочное время сборов: 20:00 - 21:30. Точное время сообщит координатор накануне.

Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние. Фотосъемка включена в стоимость тура. Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты / шоколад / печенье).

Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния и каким оно бывает.

После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 - 02:00 ночи.