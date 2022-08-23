Охотники за северным сиянием: перезагрузка в Арктике 2022
Почему «Охотники за северным сиянием» - это лучший тур на Кольский?
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Программа тура
Прибытие в Мурманск. Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.
Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время). Стоимость Яндекс.Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.
Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Координатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура. Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой. Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!
Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут». Ориентировочное время сборов: 20:00 - 21:30. Точное время сообщит координатор накануне.
Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние. Фотосъемка включена в стоимость тура. Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты / шоколад / печенье).
Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния и каким оно бывает.
После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 - 02:00 ночи.
Старт от гостиницы «Азимут». Время начала сборов будет озвучена координатором накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Длительность в пути до хаски-парка составляет в среднем 2 часа.
Программа в хаски-парке:
Знакомство с северным оленем. У вас будет возможность сделать фото и видео с этими дружелюбными животными.
Катание на упряжках с хаски на дистанцию до 5 километров (дистанция делится на всех участников группы). Другие участники одновременно едут на санях за снегоходом.
Обед в уютном кафе. В обед входит уха из семги и оленина с гарниром. Оленина может быть заменена на другое блюдо по согласованию.
Прогулка по питомнику и личное знакомство с очаровательными хаски.
Посещение сувенирного магазина. Вы сможете приобрести сувениры на своё усмотрение.
Возвращение в Мурманск. Свободное время.
Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой. Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!
09:00 - старт в тур от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Расстояние до Териберки около 130 км. Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок. Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первое место - вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.
Прогулка к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона»).
Прогулка к водопаду, впадающему в море. Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли.
Отправление в старую Териберку.
Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда.
Возвращение в Мурманск. Свободное время.
Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой. Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!
10:00 - старт на экскурсию от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:
Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны - «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».
После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включен в стоимость).
Прощание, завершение программы. После тура наши гости самостоятельно добираются до аэропорта.
Стоимость
Включено в стоимость
- Тур за северным сиянием с фотосъемкой (1 выезд)
- 2-ой выезд на сияние (если 1-ый был неуспешный)
- Экскурсия в Териберку (обед включен)
- Экскурсия в хаски-парк «Лесная Елань» (обед включен)
- Экскурсия по Мурманску (обед включен)
- Билеты на ледокол «Ленин» (при условии работы музея)
- Размещение (при выборе тарифа с проживанием)
Оплачивается отдельно
- Размещение в Мурманске (при выборе тарифа без проживания)
- Завтраки и ужины в Мурманске
- Авиа и ж/д билеты в Мурманск
- Трансфер из аэропорта
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