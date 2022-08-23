Горнолыжный «AuroraSki»
Новинка сезона 2022-2023 в одном из самых лучших горнолыжных курортах России «BIGWOOD» Хибины г. Кировск.
Программа рассчитана для семейного отдыха с проживанием в комфортабельном загородном доме в номерах с удобствами и видом на Северную природу.
Наша команда поставит вас на лыжи или сноуборд в короткое время.
А приезжая с детьми, вы будете кататься в свое удовольствие, мы возьмем все заботы на себя!
Вас ждет:
Программа тура
Заселение в 2-х местных,3- местных или 4 - местных номерах с удобствами и видом на северную природу.
Обед по желанию (оплачивается самостоятельно).
Для прибывших в первую половину дня 13:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт. По необходимости посещаем прокат инвентаря, мы поможем вам выбрать снаряжение.
Техника безопасности и знакомство с горнолыжным комплексом. Групповые упражнения с инструктором.
Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).
Групповые упражнения с инструктором.
Посещаем красивейший туристический объект «Снежная деревня», экскурсия по объекту.
А далее нас ждет маршрут Снежного автобуса, который проходит по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий. Вам предоставится возможность ощутить все величие окружающих гор, а также ознакомиться с великолепием озёра Малый Вудьявр!
Прибываем на базу. Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).
11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт. Групповые упражнения с инструктором.
14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе. Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).
Групповые упражнения с инструктором.
Посещаем красивейший туристический объект «Сказочный лес», экскурсия по объекту.
Прибываем в загородный дом. Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).
Охота за Северным сиянием.*
*В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов
11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт. Групповые упражнения с инструктором.
14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе. Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).
Групповые упражнения с инструктором.
Прибываем в загородный дом. Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).
Охота за Северным сиянием.*
*В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов
11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт. Групповые упражнения с инструктором.
14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе. Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).
Групповые упражнения с инструктором.
Прибываем в загородный дом. Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).
Охота за Северным сиянием.*
*В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов
Выезд из гостиницы.
11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт. Групповые упражнения с инструктором.
14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе. Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).
Выезд в аэропорт или ж/д вокзал.
Стоимость
База Aurora Ski
- При наличии мест на базе AURORA SKI вы можете продлить проживание на базе.
- В лучший из дней по прогнозу мы отправляемся на настоящую охоту за Северным Сиянием, фото в подарок.
- По погодным условиям горнолыжный курорт может быть закрыт для посещения, наша команда, к сожалению, не в силах это изменить. В такие дни мы можем вам предложить программы: снегоходные туры от 2 до 5 часов (стоимость от 6000 р), посещение Саамской деревни (от 2500 р), экскурсия на Край земли в Териберку (6000 р).
- Москва – Апатиты (Аэропорт Хибины) 2 часа,
- Санкт – Петербург – Апатиты (Аэропорт Хибины) 1,5 часа
- Москва – Мурманск 2 часа + 2,5 часа трансфер
- Санкт-Петербург – Мурманск +2,5 часа трансфер
- Москва – Апатиты 32 часов
- Санкт – Петербург – Апатиты 24 часа
Авиасообщением
Железнодорожным транспортом
Включено в стоимость
- проживание в загородном доме в тарифе с проживанием 2-х и 3-х местных номерах
- трансферы по программе на SKIBUS
- входные билеты на экскурсионные объекты
- питание кроме пометки "Оплачивается самостоятельно"
- работа группового инструктора
- трансфер авиа-, жд- вокзал
Оплачивается отдельно
- SKIPASS
- Аренда горнолыжного инвентаря
- Индивидуальный инструктор 4000 р в день
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