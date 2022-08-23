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Горнолыжный «AuroraSki»

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Новинка сезона 2022-2023 в одном из самых лучших горнолыжных курортах России «BIGWOOD» Хибины г. Кировск.

Программа рассчитана для семейного отдыха с проживанием в комфортабельном загородном доме в номерах с удобствами и видом на Северную природу.

Наша команда поставит вас на лыжи или сноуборд в короткое время.

А приезжая с детьми, вы будете кататься в свое удовольствие, мы возьмем все заботы на себя!

Программа тура

День 1
Вы прибываете в г Апатиты Мурманская область, авиа или железнодорожным сообщением, где Вас уже будет ожидать наша команда.

Заселение в 2-х местных,3- местных или 4 - местных номерах с удобствами и видом на северную природу.

Обед по желанию (оплачивается самостоятельно).

Для прибывших в первую половину дня 13:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт. По необходимости посещаем прокат инвентаря, мы поможем вам выбрать снаряжение.

Техника безопасности и знакомство с горнолыжным комплексом. Групповые упражнения с инструктором.

Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Посещаем красивейший туристический объект «Снежная деревня», экскурсия по объекту.

А далее нас ждет маршрут Снежного автобуса, который проходит по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий. Вам предоставится возможность ощутить все величие окружающих гор, а также ознакомиться с великолепием озёра Малый Вудьявр!

Прибываем на базу. Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).
День 2
Завтрак (включен в стоимость).

11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт. Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе. Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Посещаем красивейший туристический объект «Сказочный лес», экскурсия по объекту.

Прибываем в загородный дом. Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).

Охота за Северным сиянием.*

*В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов
День 3
Завтрак (включен в стоимость).

11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт. Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе. Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Прибываем в загородный дом. Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).

Охота за Северным сиянием.*

 *В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов
День 4
Завтрак (включен в стоимость).

11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт. Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе. Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Прибываем в загородный дом. Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).

Охота за Северным сиянием.*

*В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов
День 5
Завтрак (включен в стоимость).

Выезд из гостиницы.

11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт. Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе. Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).

Выезд в аэропорт или ж/д вокзал.

Стоимость

База Aurora Ski

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
36 000 ₽
Проживание в загородном доме в 2-х и 3-х местных номерах
  • При наличии мест на базе AURORA SKI вы можете продлить проживание на базе.
  • В лучший из дней по прогнозу мы отправляемся на настоящую охоту за Северным Сиянием, фото в подарок.
  • По погодным условиям горнолыжный курорт может быть закрыт для посещения, наша команда, к сожалению, не в силах это изменить. В такие дни мы можем вам предложить программы: снегоходные туры от 2 до 5 часов (стоимость от 6000 р), посещение Саамской деревни (от 2500 р), экскурсия на Край земли в Териберку (6000 р).
    В Апатиты вы можете попасть

    Авиасообщением

    • Москва – Апатиты (Аэропорт Хибины) 2 часа,
    • Санкт – Петербург – Апатиты (Аэропорт Хибины) 1,5 часа
    • Москва – Мурманск 2 часа + 2,5 часа трансфер
    • Санкт-Петербург – Мурманск +2,5 часа трансфер

    Железнодорожным транспортом

    • Москва – Апатиты 32 часов
    • Санкт – Петербург – Апатиты 24 часа

Включено в стоимость

  • проживание в загородном доме в тарифе с проживанием 2-х и 3-х местных номерах
  • трансферы по программе на SKIBUS
  • входные билеты на экскурсионные объекты
  • питание кроме пометки "Оплачивается самостоятельно"
  • работа группового инструктора
  • трансфер авиа-, жд- вокзал

Оплачивается отдельно

  • SKIPASS
  • Аренда горнолыжного инвентаря
  • Индивидуальный инструктор 4000 р в день

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