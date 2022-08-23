Горнолыжный «AuroraSki»

Новинка сезона 2022-2023 в одном из самых лучших горнолыжных курортах России «BIGWOOD» Хибины г. Кировск.

Программа рассчитана для семейного отдыха с проживанием в комфортабельном загородном доме в номерах с удобствами и видом на Северную природу.

Наша команда поставит вас на лыжи или сноуборд в короткое время.

А приезжая с детьми, вы будете кататься в свое удовольствие, мы возьмем все заботы на себя!