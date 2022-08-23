Два дня в сердце Хибин 2022
Снегоходный тур по северным красотам, с захватывающим дух, преодолением перевалов. Подходит для истинных ценителей горной северной природы, ищущих яркие эмоции и впечатления, готовых с головой окунуться в мир невероятных ощущений красоты и мощности Хибин.
Этот тур для тех, кто хочет вырваться из суеты городских будней, забыть о времени и полностью погрузиться в волшебный мир гор. И проживание мы предлагаем в самом сердце Хибин - на базе отдыха «Куэльпорр».
Ближайший город – Кировск находится в 20 километрах.
Протяженность маршрута: 170 км.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж.д. вокзале г. Апатиты (поезд 092А в 4-25 или № 120В в 7-59).
Трансфер в гостиницу-санаторий «Тирвас» г. Кировска (16 км от ж.д. вокзала, 32 км из аэропорта Хибины, Апатиты).
Завтрак шведский стол.
Подбор экипировки, основы управления снегоходом и инструктаж по технике безопасности.
Выезд на снегоходах по маршруту: гостиница «Тирвас» – оз. Большой Вудъяр - ущелье Рамзая - заброшенные нефритовые скважины- оз. Имандра – база отдыха Куэльпорр (80 км).
Ланч-перекус в пути (горячий чай, бутерброды, сухофрукты).
Прибытие на базу. Ужин.
Завтрак на базе.
Выход на снегоходах на радиальный маршрут: Ведьменное ущелье - оз. Академическое - Умбозерский перевал (90 км).
Перекус в пути (чай ,кофе, бутерброды, сухофрукты, угощения к чаю).
Маршрут пройдет по самому сердцу Хибин.
16:00 Окончание маршрута в г. Кировск.
Ужин (шведский стол).
Трансфер в г. Апатиты на ж/д вокзал или в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- аренда снегоходов
- прокат экипировки (комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, перчатки)
- ГСМ на снегоходы
- трансфер по программе (встреча в Апатитах)
- проживание в 2-х местных номерах
- трехразовое питание, за исключением завтрака в первый день и ужина в день отъезда (завтрак и ужин в кафе, обед заменен перекусом в пути (чай в термосе, бутерброды, сладости)
- работа инструкторов
- баня
Оплачивается отдельно
- билеты от/до жд станции г. Апатиты
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