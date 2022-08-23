Два дня в сердце Хибин 2022

Снегоходный тур по северным красотам, с захватывающим дух, преодолением перевалов. Подходит для истинных ценителей горной северной природы, ищущих яркие эмоции и впечатления, готовых с головой окунуться в мир невероятных ощущений красоты и мощности Хибин.

Этот тур для тех, кто хочет вырваться из суеты городских будней, забыть о времени и полностью погрузиться в волшебный мир гор. И проживание мы предлагаем в самом сердце Хибин - на базе отдыха «Куэльпорр».

Ближайший город – Кировск находится в 20 километрах.

Протяженность маршрута: 170 км.