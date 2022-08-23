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Два дня в сердце Хибин 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Снегоходный тур по северным красотам, с захватывающим дух, преодолением перевалов. Подходит для истинных ценителей горной северной природы, ищущих яркие эмоции и впечатления, готовых с головой окунуться в мир невероятных ощущений красоты и мощности Хибин.

Этот тур для тех, кто хочет вырваться из суеты городских будней, забыть о времени и полностью погрузиться в волшебный мир гор. И проживание мы предлагаем  в самом сердце Хибин - на базе отдыха «Куэльпорр».

Ближайший город – Кировск находится в 20 километрах.

Протяженность маршрута: 170 км.

Программа тура

День 1
г. Кировск – оз. Большой Вудъяр -  ущелье Рамзая - заброшенные нефритовые скважины- оз. Имандра – база отдыха Куэльпорр (80 км)

Встреча на ж.д. вокзале г. Апатиты (поезд 092А в 4-25 или № 120В в 7-59).

Трансфер в гостиницу-санаторий «Тирвас» г. Кировска (16 км от ж.д. вокзала, 32 км из аэропорта Хибины, Апатиты).

Завтрак шведский стол.

Подбор экипировки, основы управления снегоходом и инструктаж по технике безопасности.

Выезд на снегоходах по маршруту: гостиница «Тирвас» – оз. Большой Вудъяр -  ущелье Рамзая - заброшенные нефритовые скважины- оз. Имандра – база отдыха Куэльпорр (80 км).

Ланч-перекус в пути (горячий чай, бутерброды, сухофрукты).

Прибытие на базу. Ужин.

День 2
Ведьменное ущелье - оз. Академическое - Умбозерский перевал (90 км)

Завтрак на базе.

Выход на снегоходах на радиальный маршрут: Ведьменное ущелье - оз. Академическое - Умбозерский перевал (90 км).

Перекус в пути (чай ,кофе, бутерброды, сухофрукты, угощения к чаю).

Маршрут пройдет по самому сердцу Хибин.

16:00 Окончание маршрута в г. Кировск.

Ужин (шведский стол).

Трансфер в г. Апатиты на ж/д вокзал или в аэропорт.

Стоимость

Включено в стоимость

  • аренда снегоходов
  • прокат экипировки (комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, перчатки)
  • ГСМ на снегоходы
  • трансфер по программе (встреча в Апатитах)
  • проживание в 2-х местных номерах
  • трехразовое питание, за исключением завтрака в первый день и ужина в день отъезда (завтрак и ужин в кафе, обед заменен перекусом в пути (чай в термосе, бутерброды, сладости)
  • работа инструкторов
  • баня

Оплачивается отдельно

  • билеты от/до жд станции г. Апатиты

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