Арктические каникулы
Самый популярный тур на Кольский полуостров! Уже более 2340 туристов приняли участие в данном туре с 2018 года. В туре «Арктические каникулы» мы два раза отправимся на охоту за северным сиянием в сопровождении профессионального гида-фотографа, отправимся в знаменитую Териберку на побережье Баренцева моря, познакомимся с северным оленем, Городом-Героем Мурманском, а также посетим музей-ледокол «Ленин».Добро пожаловать в столицу Арктики!
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Мурманск. Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.
Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время). Стоимость Яндекс Такси до Мурманска составляет примерно 1000.
Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.
Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут». Ориентировочное время сборов: 20:00 - 21:30. Точное время сообщит организатор накануне.
Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.
Фотосъемка включена в стоимость тура. Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье). Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния и каким оно бывает.
После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 - 02:00 ночи.
08:15: отправление в саамскую деревню. Длительность в пути составляет приблизительно 2 часа.
10:30: начало программы. Мы увидим национальные постройки саамов: чумы, куваксы. Познакомимся с представителями животного мира Кольского полуострова - оленями, енотами, хаски, лисами, песцами и кроликами. Каждый сможет загадать желание у заговоренных идолов, приготовьте с собой монетки (5 штук), чтобы задобрить северных богов. После погружения в жизнь саамов, мы узнаем, как же они развлекались. Поиграем в «саамский футбол», «перетягивание шеста», «олени и волки», «метание няртала на рога оленя», «метание ивовых колец».
Впереди нас ждет катание на настоящей оленьей упряжке. Также мы устроим покашутки на банане, закрепленным за снегоходом — держитесь крепче!
После насыщенной программы пора обедать! Традиционный саамский обед с ухой, котлета из оленины или рыба с гарниром, традиционный саамский напиток из местных трав «пакула», вкуснейший ловозерский хлеб.
После обеда устраиваем фотосессию в одеждах саами на территории деревни (по желанию гостей).
Возьмите с собой наличные деньги, чтобы приобрести сувениры или морковку для местных кроликов.
Возвращение в Мурманск. Приблизительное время возвращения 16:00-17:00. Свободное время.
При благоприятных погодных условиях - второй выезд на охоту за северным сиянием.
09:00: отправление в Териберку. Длительность в пути составляет приблизительно 2,5 часа с учетом остановок. Расстояние от Мурманска до Териберки 130 километров.
Программа нашего тура в Териберке:
- По пути мы сделаем пару-тройку остановок в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, замерзшими озерами и северными просторами.
- Прибытие в Териберку, и первое место посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
- При наличии достаточного снежного покрова, мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца динозавров») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом. Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час. На каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы вы сделали потрясающие фотографии и видео.
- Отправление в «старую» Териберку.
- Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
При благоприятных погодных условиях - второй выезд на охоту за северным сиянием
Мы рекомендуем оставить свои вещи на ресепшн в гостинице «Азимут» на 2-ом этаже. После экскурсии мы возвращаемся обратно к «Азимуту», где вы сможете забрать свои вещи и отправиться из города в аэропорт.
09:30: отправление на обзорную экскурсию. За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:
- Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».
- Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны - «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
- Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
Это наша завершающая экскурсия.
В крайний день тура вы можете планировать вылет на время после 19:00.
Стоимость
Бутик Отель «Ренессанс»
Гостиница Азимут
Гостиница Меридиан
Отель Парк Инн
Гостиница Гларус
- Сложность тура: легкая (предварительная подготовка не требуется).
- Место старта в тур: город Мурманск.
- Аэропорт прилета: город Мурманск (из Москвы 2,5 часа, из СПб 1,5 часа). Рекомендованное время прилета: прибывайте в Мурманск до 18:00 первого дня. Рекомендованное время вылета: вылетайте из Мурманска после 19:00 финального дня.
- Размер группы: до 16 человек.
- Транспорт: современные туристические Mercedes Sprinter.
Включено в стоимость
- 2 выезда на охоту за северным сиянием
- Фотосъемка на фоне сияния
- Экскурсия в Териберку на побережье океана
- Экскурсия в саамскую (этническую) деревню
- Экскурсия по Мурманску
- Экскурсия на ледокол «Ленин»
- Обеды в дневных экскурсиях
- Оформление пропусков: Териберка
- Сопровождение профессиональным гидом
- Транспортное обслуживание по программе
- Информационная поддержка в Мурманске
- Размещение
- Завтраки
Оплачивается отдельно
- Ужины в Мурманске после экскурсий
- Авиабилеты в Мурманск
- Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
- Сувениры, личные расходы
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Сказка зимнего леса
Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 24900 ₽
Сияние Севера
Экскурсионный 3-х дневный тур по красотам Кольского полуострова. Охота на северное сияние. Начинается и заканчивается в Мурманске.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 28000 ₽
Горнолыжный «AuroraSki»
5 дней горнолыжного отдыха на курорте «BIGWOOD» Хибины (г. Кировск). Катание, работа с инструктором, экскурсии и охота за северным сиянием. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 36000 ₽
Сердце Хибинских гор
Трёхдневный снегоходный тур по Кольскому полуострову в сердце живописных Хибинских гор с проживанием на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном месте ...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 46000 ₽
От Хибин до Сейдозера
Снегоходный тур по Кольскому полуострову. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристо...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 53500 ₽
Верхнетуломский-Териберка
Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 21 декабря
3 дня 2 ночи
от 59500 ₽
Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные
Снегоходное сафари на Кольском полуострове. Тур выходного дня. Программа с этнографической составляющей: культура и кухня саамского народа. Возраст 12+.
Ближайший заезд:
c 13 января по 15 января
3 дня 2 ночи
от 66000 ₽
Семейные выходные в Верхнетуломском
Трехдневный тур в поселок Верхнетуломский, во время которого Вы отправитесь на снегоходах в самые атмосферные и непредсказуемые уголки природы. Насладитесь рыбалкой. Ус...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 75000 ₽
Рождество в Краснощелье
Вы встречали Рождество под северным сиянием? Это чудо может случиться только в Заполярье. В засыпанном пушистым снегом дальнем селе Краснощелье вас ждет яркий праздник ...
Ближайший заезд:
c 04 января по 08 января
5 дней 4 ночи
от 78500 ₽
Новый год в Краснощелье
Самая долгая полярная, Новогодняя ночь ждет вас на Кольском полуострове. Встречайте Новый Год в далеком селе Краснощелье по традициям народов Севера, послушайте их песн...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 78500 ₽
Сердце Кольского
Красивый, насыщенный маршрут по центру Кольского полуострова. Ночевки в домиках. Маршрут 750 км. Повышенная сложность.
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 26 февраля
5 дней 4 ночи
от 103500 ₽
Белое безмолвие
Снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову к Баренцеву морю. 5 дней. Сложность маршрута - средняя, 18+. Маршрут 580 км. Одноместная посадка на снегоходах.
Ближайший заезд:
c 05 марта по 09 марта
5 дней 4 ночи
от 120000 ₽
Экспедиция на снегоходах От Белого до Баренцева
Удивительное и суровое пятидневное снегоходное путешествие вдали от цивилизации. Тур для самых отважных и сильных духом людей. Большая часть этого маршрута проходит по ...
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 02 марта
5 дней 4 ночи
от 120000 ₽
Экспедиция на снегоходах От Хибин до Белого моря
Шестидневная снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову. Сотни километров лесотундры. Маршрут 520 км. Повышенная сложность. Одноместная посадка на снегоходах. 18+
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 17 февраля
6 дней 5 ночей
от 123000 ₽