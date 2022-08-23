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Арктические каникулы

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Самый популярный тур на Кольский полуостров! Уже более 2340 туристов приняли участие в данном туре с 2018 года. В туре «Арктические каникулы» мы два раза отправимся на охоту за северным сиянием в сопровождении профессионального гида-фотографа, отправимся в знаменитую Териберку на побережье Баренцева моря, познакомимся с северным оленем, Городом-Героем Мурманском, а также посетим музей-ледокол «Ленин». 

Добро пожаловать в столицу Арктики!

Программа тура

День 1
Прибытие в Мурманск. Охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск. Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время). Стоимость Яндекс Такси до Мурманска составляет примерно 1000.

Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.

Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут». Ориентировочное время сборов: 20:00 - 21:30. Точное время сообщит организатор накануне.

Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.

Фотосъемка включена в стоимость тура. Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье). Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния и каким оно бывает.

После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 - 02:00 ночи.

День 2
Саамская деревня. Охота на северное синие
08:00: сбор туристов проходит на входа в гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.

08:15: отправление в саамскую деревню. Длительность в пути составляет приблизительно 2 часа.

10:30: начало программы. Мы увидим национальные постройки саамов: чумы, куваксы. Познакомимся с представителями животного мира Кольского полуострова - оленями, енотами, хаски, лисами, песцами и кроликами. Каждый сможет загадать желание у заговоренных идолов, приготовьте с собой монетки (5 штук), чтобы задобрить северных богов. После погружения в жизнь саамов, мы узнаем, как же они развлекались. Поиграем в «саамский футбол», «перетягивание шеста», «олени и волки», «метание няртала на рога оленя», «метание ивовых колец».

Впереди нас ждет катание на настоящей оленьей упряжке. Также мы устроим покашутки на банане, закрепленным за снегоходом — держитесь крепче!

После насыщенной программы пора обедать! Традиционный саамский обед с ухой, котлета из оленины или рыба с гарниром, традиционный саамский напиток из местных трав «пакула», вкуснейший ловозерский хлеб.

После обеда устраиваем фотосессию в одеждах саами на территории деревни (по желанию гостей).

Возьмите с собой наличные деньги, чтобы приобрести сувениры или морковку для местных кроликов.

Возвращение в Мурманск. Приблизительное время возвращения 16:00-17:00. Свободное время.

При благоприятных погодных условиях - второй выезд на охоту за северным сиянием.
День 3
Териберка. Охота на северное синие
08:45: сбор туристов проходит на входа в гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.

09:00: отправление в Териберку. Длительность в пути составляет приблизительно 2,5 часа с учетом остановок. Расстояние от Мурманска до Териберки 130 километров.

Программа нашего тура в Териберке:
  • По пути мы сделаем пару-тройку остановок в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, замерзшими озерами и северными просторами.
  • Прибытие в Териберку, и первое место посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
  • При наличии достаточного снежного покрова, мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца динозавров») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом. Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час. На каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы вы сделали потрясающие фотографии и видео.
  • Отправление в «старую» Териберку.
  • Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
Возвращение в Мурманск. Приблизительное время возвращения 17:00-18:00. Свободное время.

При благоприятных погодных условиях - второй выезд на охоту за северным сиянием
День 4
Экскурсия по Мурманску
09:15: сбор туристов проходит на входа в гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.

Мы рекомендуем оставить свои вещи на ресепшн в гостинице «Азимут» на 2-ом этаже. После экскурсии мы возвращаемся обратно к «Азимуту», где вы сможете забрать свои вещи и отправиться из города в аэропорт.

09:30: отправление на обзорную экскурсию. За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:
  • Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».
  • Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны - «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
  • Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включено в стоимость).

Это наша завершающая экскурсия.

В крайний день тура вы можете планировать вылет на время после 19:00.

Стоимость

Бутик Отель «Ренессанс»

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Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
41 500 ₽
Двухместное размещение
34900 ₽

Гостиница Азимут

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
49 500 ₽
Двухместное размещение
39 000 ₽

Гостиница Меридиан

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
49 500 ₽
Двухместное размещение
39 000 ₽

Отель Парк Инн

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
49 500 ₽
Двухместное размещение
39 000 ₽

Гостиница Гларус

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Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
41 500 ₽
Двухместное размещение
34 900 ₽
  • Сложность тура: легкая (предварительная подготовка не требуется).
  • Место старта в тур: город Мурманск.
  • Аэропорт прилета: город Мурманск (из Москвы 2,5 часа, из СПб 1,5 часа). Рекомендованное время прилета: прибывайте в Мурманск до 18:00 первого дня. Рекомендованное время вылета: вылетайте из Мурманска после 19:00 финального дня.
  • Размер группы: до 16 человек.
  • Транспорт: современные туристические Mercedes Sprinter.

Включено в стоимость

  • 2 выезда на охоту за северным сиянием
  • Фотосъемка на фоне сияния
  • Экскурсия в Териберку на побережье океана
  • Экскурсия в саамскую (этническую) деревню
  • Экскурсия по Мурманску
  • Экскурсия на ледокол «Ленин»
  • Обеды в дневных экскурсиях
  • Оформление пропусков: Териберка
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Информационная поддержка в Мурманске
  • Размещение
  • Завтраки

Оплачивается отдельно

  • Ужины в Мурманске после экскурсий
  • Авиабилеты в Мурманск
  • Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
  • Сувениры, личные расходы

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