Зимние туры на Кольский полуостров : 15
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Сказка зимнего леса
Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 24900 ₽
Сияние Севера
Экскурсионный 3-х дневный тур по красотам Кольского полуострова. Охота на северное сияние. Начинается и заканчивается в Мурманске.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 28000 ₽
Арктические каникулы
Охота за северным сиянием и побережье Северного Ледовитого океана в четырехдневном туре Арктические каникулы на Кольском полуострове.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 34900 ₽
Горнолыжный «AuroraSki»
5 дней горнолыжного отдыха на курорте «BIGWOOD» Хибины (г. Кировск). Катание, работа с инструктором, экскурсии и охота за северным сиянием. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 36000 ₽
Сердце Хибинских гор
Трёхдневный снегоходный тур по Кольскому полуострову в сердце живописных Хибинских гор с проживанием на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном месте ...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 46000 ₽
От Хибин до Сейдозера
Снегоходный тур по Кольскому полуострову. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристо...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 53500 ₽
Верхнетуломский-Териберка
Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 21 декабря
3 дня 2 ночи
от 59500 ₽
Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные
Снегоходное сафари на Кольском полуострове. Тур выходного дня. Программа с этнографической составляющей: культура и кухня саамского народа. Возраст 12+.
Ближайший заезд:
c 13 января по 15 января
3 дня 2 ночи
от 66000 ₽
Семейные выходные в Верхнетуломском
Трехдневный тур в поселок Верхнетуломский, во время которого Вы отправитесь на снегоходах в самые атмосферные и непредсказуемые уголки природы. Насладитесь рыбалкой. Ус...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 75000 ₽
Рождество в Краснощелье
Вы встречали Рождество под северным сиянием? Это чудо может случиться только в Заполярье. В засыпанном пушистым снегом дальнем селе Краснощелье вас ждет яркий праздник ...
Ближайший заезд:
c 04 января по 08 января
5 дней 4 ночи
от 78500 ₽
Новый год в Краснощелье
Самая долгая полярная, Новогодняя ночь ждет вас на Кольском полуострове. Встречайте Новый Год в далеком селе Краснощелье по традициям народов Севера, послушайте их песн...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 78500 ₽
Сердце Кольского
Красивый, насыщенный маршрут по центру Кольского полуострова. Ночевки в домиках. Маршрут 750 км. Повышенная сложность.
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 26 февраля
5 дней 4 ночи
от 103500 ₽
Белое безмолвие
Снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову к Баренцеву морю. 5 дней. Сложность маршрута - средняя, 18+. Маршрут 580 км. Одноместная посадка на снегоходах.
Ближайший заезд:
c 05 марта по 09 марта
5 дней 4 ночи
от 120000 ₽
Экспедиция на снегоходах От Белого до Баренцева
Удивительное и суровое пятидневное снегоходное путешествие вдали от цивилизации. Тур для самых отважных и сильных духом людей. Большая часть этого маршрута проходит по ...
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 02 марта
5 дней 4 ночи
от 120000 ₽
Экспедиция на снегоходах От Хибин до Белого моря
Шестидневная снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову. Сотни километров лесотундры. Маршрут 520 км. Повышенная сложность. Одноместная посадка на снегоходах. 18+
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 17 февраля
6 дней 5 ночей
от 123000 ₽
Прошедшие Зимние туры на Кольский полуостров : 1
Два дня в сердце Хибин 2022
Духдневный снегоходный тур по Кольскому п-ву в сердце живописных Хибинских гор с размещением на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном средстве разме...
Ближайший заезд:
c 26 марта по 27 марта
2 дня 1 ночь
от 32000 ₽
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