Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26
Кольский полуостров
Все
Все
Кольский полуостров
Зимние туры
Сбросить все

Зимние туры на Кольский полуостров : 15

Сортировать:

Дешевле
Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Сказка зимнего леса

Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...

Ближайший заезд:

c 23 декабря по 25 декабря

3 дня 2 ночи

от 24900 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Сияние Севера

Экскурсионный 3-х дневный тур по красотам Кольского полуострова. Охота на северное сияние. Начинается и заканчивается в Мурманске.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 28000 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Арктические каникулы

Охота за северным сиянием и побережье Северного Ледовитого океана в четырехдневном туре Арктические каникулы на Кольском полуострове.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 34900 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Горнолыжный «AuroraSki»

5 дней горнолыжного отдыха на курорте «BIGWOOD» Хибины (г. Кировск). Катание, работа с инструктором, экскурсии и охота за северным сиянием. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 36000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Сердце Хибинских гор

Трёхдневный снегоходный тур по Кольскому полуострову в сердце живописных Хибинских гор с проживанием на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном месте ...

Ближайший заезд:

c 17 февраля по 19 февраля

3 дня 2 ночи

от 46000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

От Хибин до Сейдозера

Снегоходный тур по Кольскому полуострову. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристо...

Ближайший заезд:

c 17 февраля по 19 февраля

3 дня 2 ночи

от 53500 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Верхнетуломский-Териберка

Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...

Ближайший заезд:

c 19 декабря по 21 декабря

3 дня 2 ночи

от 59500 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные

Снегоходное сафари на Кольском полуострове. Тур выходного дня. Программа с этнографической составляющей: культура и кухня саамского народа. Возраст 12+.

Ближайший заезд:

c 13 января по 15 января

3 дня 2 ночи

от 66000 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Семейные выходные в Верхнетуломском

Трехдневный тур в поселок Верхнетуломский, во время которого Вы отправитесь на снегоходах в самые атмосферные и непредсказуемые уголки природы. Насладитесь рыбалкой. Ус...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 75000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Рождество в Краснощелье

Вы встречали Рождество под северным сиянием? Это чудо может случиться только в Заполярье. В засыпанном пушистым снегом дальнем селе Краснощелье вас ждет яркий праздник ...

Ближайший заезд:

c 04 января по 08 января

5 дней 4 ночи

от 78500 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Новый год в Краснощелье

Самая долгая полярная, Новогодняя ночь ждет вас на Кольском полуострове. Встречайте Новый Год в далеком селе Краснощелье по традициям народов Севера, послушайте их песн...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 03 января

5 дней 4 ночи

от 78500 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Сердце Кольского

Красивый, насыщенный маршрут по центру Кольского полуострова. Ночевки в домиках. Маршрут 750 км. Повышенная сложность.

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 26 февраля

5 дней 4 ночи

от 103500 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Белое безмолвие

Снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову к Баренцеву морю. 5 дней. Сложность маршрута - средняя, 18+. Маршрут 580 км. Одноместная посадка на снегоходах.

Ближайший заезд:

c 05 марта по 09 марта

5 дней 4 ночи

от 120000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Экспедиция на снегоходах От Белого до Баренцева

Удивительное и суровое пятидневное снегоходное путешествие вдали от цивилизации. Тур для самых отважных и сильных духом людей. Большая часть этого маршрута проходит по ...

Ближайший заезд:

c 26 февраля по 02 марта

5 дней 4 ночи

от 120000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Экспедиция на снегоходах От Хибин до Белого моря

Шестидневная снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову. Сотни километров лесотундры. Маршрут 520 км. Повышенная сложность. Одноместная посадка на снегоходах. 18+

Ближайший заезд:

c 12 февраля по 17 февраля

6 дней 5 ночей

от 123000 ₽

Прошедшие Зимние туры на Кольский полуостров : 1

Кольский полуостров

Два дня в сердце Хибин 2022

Духдневный снегоходный тур по Кольскому п-ву в сердце живописных Хибинских гор с размещением на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном средстве разме...

Ближайший заезд:

c 26 марта по 27 марта

2 дня 1 ночь

от 32000 ₽

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

✈ Зимние туры на Кольский полуостров   с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы