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Кольский полуостров
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Весенние туры на Кольский полуостров : 2

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Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Верхнетуломский-Териберка

Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...

Ближайший заезд:

c 19 декабря по 21 декабря

3 дня 2 ночи

от 59500 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Выходные марта в Мурманске

Весенние выходные в Мурманске - это размещение вдали от города в уникальном купольном эко-отеле «Аврора Вилладж», увлекательная фотоохота за Северным сиянием, экскурсия...

Ближайший заезд:

c 10 марта по 13 марта

4 дня 3 ночи

от 88000 ₽

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