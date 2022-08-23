Весенние туры на Кольский полуостров : 2

Весенние выходные в Мурманске - это размещение вдали от города в уникальном купольном эко-отеле «Аврора Вилладж», увлекательная фотоохота за Северным сиянием, экскурсия...

Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...

✈ Весенние туры на Кольский полуостров с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы