Земля Лапландия Снегоходный тур на Кольском

Маршрут пройдёт через самый центр Кольского полуострова, село Краснощелье с выходом в Белое море, а так же через стоянки древних людей. По пути будут остановки в гостевых домах и на рыболовных базах, где вы обязательно порыбачите. Это настоящее приключение для любителей активного отдыха! Путешествие начинается в 10:00 на снегоходной базе «Огни Имандры», куда вам необходимо добраться самостоятельно.

Вас ждет:

Групповая сборная, на автобусе

Групповая сборная, на автобусе Группа до 30 человек

Группа до 30 человек Место начала тура Петрозаводск

Место начала тура Петрозаводск Место конца тура Петрозаводск 2 дня 1 ночь

2 дня 1 ночь Бесплатная отмена за 48 часов