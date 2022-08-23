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Земля Лапландия Снегоходный тур на Кольском

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Маршрут пройдёт через самый центр Кольского полуострова, село Краснощелье с выходом в Белое море, а так же через стоянки древних людей. По пути будут остановки в гостевых домах и на рыболовных базах, где вы обязательно порыбачите. Это настоящее приключение для любителей активного отдыха!   Путешествие начинается в 10:00 на снегоходной базе «Огни Имандры», куда вам необходимо добраться самостоятельно.

Программа тура

День 1
Через Ущелье Ведьм к Умбозеру После встречи на базе, вас ждет подбор снаряжения и инструктаж.
День 2
Путь в Краснощелье  Сегодня после завтрака вы продолжите движение по зимнику в сторону села Краснощелье. 
День 3
По тундре к Белому морю  Позавтракав, вы продолжите движение по тундре, насладившись пейзажами. На пути к Белому морю вас ждет обед.
День 4
Дневка В этот день вы будете отдыхать. Можно будет прогуляться на снегоходах к Белому морю.
День 5
Рыболовная база  Сегодня после завтрака вас ждет путь по тундре к рыболовной базе на реке «Пана».
День 6
Петроглифы Канозера  В этот день путь по тундре приведет к озеру Канозеро, где вы  посетите музей петроглифов. Там можно увидеть древние наскальные рисунки.
День 7
Заключительный день пути по озерам и лесотундре Финишируете вы финиш на снегоходной базе, по прибытию на которую вас ожидает баня. Сегоходный пробег 100 км

Стоимость

Включено в стоимость

  • Аренда снегохода
  • Аренда снаряжения (костюм, шлем, перчатки, маска)
  • Работа гида-проводника
  • Проживание в гостевых домах и гостиницах на маршруте
  • Питание по программе

Оплачивается отдельно

  • Билет до г. Аппатиты и трансфер до базы.

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