Сердце Кольского
Сердце Кольского – это наша природа и наши люди. Маршрут проходит через самые удаленные населенные пункты полуострова - Краснощелье, Каневку, деревни Терского берега Белого моря. Пока еще нетронутые цивилизацией земли становятся доступными только на снегоходе. Густые сосновые леса, мягкие увалы горных хребтов, скованный льдом Поной, бескрайние замерзшие болота с остатками космических ракет. Вольный ветер, белый снег, и только одинокий след россомахи напоминает о том, что жизнь тут все-таки есть.
Наиболее значимые локации этого маршрута: село Краснощелье, деревня Каневка, Никодимский маяк, деревни Терского берега - Стрельна, Чапома, Чаваньга, Белое море, вдоль которого идет часть маршрута. Ну а самое главное – это люди. Их мало на нашем пути, но каждый из них прекрасен и уникален. Маршрут достаточно сложен - значительная часть пути идет без каких либо дорог и следов, по целине.
Все участники тура получают дипломы и памятные сувениры.
Интересное на маршруте: знакомство с жизнью коренных народов Кольского – Поморами, Коми и Саами, посещение нетронутых цивилизацией мест, возможность увидеть Северное сияние, испытать себя на прочность, научиться отлично водить снегоход и многое другое.
Маршрут: Варзуга – Стрельна –Каневка - Краснощелье - Ловозеро - Кировск. Длина маршрута: около 750 км.
Сложность: сложная (18+)
Размер группы: до 8 человек.
Вас ждет:
Программа тура
Приезд в Варзугу, обед, инструктаж и экипировка, выезд на снегоходах в сторону деревни Стрельна на Терском берегу Белого моря.
По пути осмотр поморских рыбацких тоней, заезд в села Чапома, Тетрино.
Необычный участок маршрута: в основном путь лежит по берегу моря, заснеженным дюнам, иногда по замерзшим мелководным заливам. Очень живописные пейзажи, непредсказуемое море - иногда чистое ото льдов, иногда с айсбергами, иногда замерзшее до горизонта. На льду часто можно увидеть отдыхающих тюленей.
Прибытие в Стрельну, размещение в гостевом доме. Ужин из блюд поморской кухни – семга во всех видах, грибы, варенья.
Дневной пробег 125 км.
Снегоходный маршрут от Стрельны до Каневки. 150 км по лесам, болотам. Дорог и путиков нет.
В начале дня осмотрим Никодимский маяк , который стоит на самой южной оконечности Кольского полуострова. От Маяка уходив вглубь полуострова в северо - восточном направлении. Эта часть пути проходит по одной из самых пустынных областей полуострова. После маяка лесная зона, где приходится лавировать по открытым участкам, затем привольные открытые места, где встречаются остатки советских космических ракет.
Ночлег в деревне Каневка на берегу реки Поной. Размещение в Каневке в гостевом доме.
В Каневке самая лучшая баня из всех, которые предоставляют наши добрые хозяева гостевых домов.
Дневной пробег около 180 км.
Выезд в сторону Краснощелья. Маршрут этого дня пройдет по пологому хребту Кейвы, а затем спустится в лесистую "понойскую депрессию."
По пути мы заедем в оленеводческую бригаду, где можно будет познакомится с бытом и жизнью оленеводов, а при удачном стечении обстоятельств увидеть и самих оленей.
Путь этот используется только оленеводами и жителями Каневки, значительная часть дороги по целине.
Дневной перегон около 170 км.
В зависимости от погоды это может быть 180 километров шикарных видов и легкого драйва, либо трудовой длинный день борьбы со снежной целиной ... Кольский он всегда такой - непредсказуемый.
Маршрут проходит сперва по сосновым лесам и болотам понойской депрессии, затем пересекает хребет Кейвы, а после Кальмозера выходит на зимник, по которому иногда ездят оленеводы.
По пути возможна организация рыбалки (сиг и крупная кумжа).
Ночлег на берегу Ловозера на турбазе Юлинская Салма.
Длина дневного перегона около 180 км.
Мы постараемся максимально разнообразить этот и так красивый день. Попробуем подняться на вершину горы Маннепах в Ловозерских тундрах, откуда открывается шикарный вид на Сейдозеро и Хибины, в Хибинах проедем по самым эффектным перевалам.
Окончание маршрута в Кировске в нашем снегоходном центре.
По окончании маршрута ужин в кафе, трансфер на вокзал или в аэропорт.
Стоимость
Стоимость тура с человека
- Маршрут проводится в обоих направлениях.
- Программа тура может быть незначительно изменена в связи с погодными условиями. На маршруте используются снегоходы Lynx 49 Ranger 600 ACE.
- Маршрут рекомендован тем, кто уже бывал в наших экспедициях и представляет что это такое, либо тем, кто уверенно водит снегоход и не боится трудностей.
- Город Кандалакша расположен в 250 км от Мурманска. Добраться можно поездом до станции Кандалакша или на самолете до г. Апатиты или г. Мурманска.
Включено в стоимость
- местные трансферты
- аренда снегоходов Lynx, ГСМ, аренда снаряжения
- проживание в гостиницах на маршруте
- питание по программе
- бани.
Оплачивается отдельно
- билеты до г. Кандалакша и обратно
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