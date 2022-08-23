Сердце Кольского – это наша природа и наши люди. Маршрут проходит через самые удаленные населенные пункты полуострова - Краснощелье, Каневку, деревни Терского берега Белого моря. Пока еще нетронутые цивилизацией земли становятся доступными только на снегоходе. Густые сосновые леса, мягкие увалы горных хребтов, скованный льдом Поной, бескрайние замерзшие болота с остатками космических ракет. Вольный ветер, белый снег, и только одинокий след россомахи напоминает о том, что жизнь тут все-таки есть.



Наиболее значимые локации этого маршрута: село Краснощелье, деревня Каневка, Никодимский маяк, деревни Терского берега - Стрельна, Чапома, Чаваньга, Белое море, вдоль которого идет часть маршрута. Ну а самое главное – это люди. Их мало на нашем пути, но каждый из них прекрасен и уникален. Маршрут достаточно сложен - значительная часть пути идет без каких либо дорог и следов, по целине.

Все участники тура получают дипломы и памятные сувениры.



Интересное на маршруте: знакомство с жизнью коренных народов Кольского – Поморами, Коми и Саами, посещение нетронутых цивилизацией мест, возможность увидеть Северное сияние, испытать себя на прочность, научиться отлично водить снегоход и многое другое.



Маршрут: Варзуга – Стрельна –Каневка - Краснощелье - Ловозеро - Кировск. Длина маршрута: около 750 км.

Сложность: сложная (18+)



Размер группы: до 8 человек.

