Хибины - Белое море. Снегоходный тур по Кольскому полуострову 2022

Вас ждет снегоходный маршрут общей протяженностью около 600 километров. Вы исследуете самый крупный горный массив Кольского полуострова — Хибины. Побываете в Ловозерских тундрах, которые, возможно, были центром древней цивилизации Гиперборея. На снегоходах проедете по перевалам, подниметесь на вершины, устроите гонки по горным долинам, а по вечерам при хорошей погоде сможете любоваться северным сиянием.

Этот маршрут подойдет как новичкам, так и туристам с опытом катания на снегоходах. Вас ждет горная часть в Хибинах и равнинная на пути к Белому морю. В середине экспедиции будет день отдыха в традиционном северном селе Краснощелье.

За 6 дней путешествия по Кольскому полуострову вы:

проедете через Ловозерские тундры — таинственный горный массив, окутанный саамскими легендами

побываете в селе Краснощелье — сотни километров лесотундры и огромные торфяные болота отделяют его от цивилизации. Здесь вы познакомитесь с жизнью народов Севера и попробуете местные деликатесы.

если повезет с погодой, побываете в гостях у оленеводов и сможете сделать фото с северными оленями

устроите подледную рыбалку на крупного окуня на Сергозере

полюбуетесь старинными деревянными храмами в селе Варзуга, в числе которых Успенская церковь 1674 года, построенная «без единого гвоздя»

посетите Кузомень — старинное поморское село на Терском берегу Белого моря, где можно встретить диких якутских лошадей

полюбуетесь бескрайними просторами покрытого торосами побережья Белого моря

В зависимости от даты поездки, путешествие начинается в Кировске или Кандалакше, куда вам нужно добраться самостоятельно. Перед бронированием билетов, пожалуйста, уточните детали у менеджера.

Важно: в описании ниже представлен маршрут из Хибин к Белому морю. Тур с заездом 3-8 февраля пройдет в обратном направлении - от Белого моря до Хибин, со стартом снегоходного маршрута из села Варзуга. Пожалуйста, учтите это при покупке билетов. Вам нужно приехать в Кандалакшу в первый день программы (рекомендуем поезд №16 с прибытием в 6:14) или прилететь накануне в Апатиты или Мурманск и переночевать в гостинице (проживание в гостинице, а также трансфер из аэропорта до гостиницы оплачивается дополнительно). Для возвращения домой после окончания маршрута выбирайте вечерний поезд из Кировска или самолет (ночной рейс из Мурманска или на следующее утро из Апатит).

Программа тура может меняться в зависимости от погодных условий.