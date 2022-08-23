Хибины - Белое море. Снегоходный тур по Кольскому полуострову 2022
Вас ждет снегоходный маршрут общей протяженностью около 600 километров. Вы исследуете самый крупный горный массив Кольского полуострова — Хибины. Побываете в Ловозерских тундрах, которые, возможно, были центром древней цивилизации Гиперборея. На снегоходах проедете по перевалам, подниметесь на вершины, устроите гонки по горным долинам, а по вечерам при хорошей погоде сможете любоваться северным сиянием.
Этот маршрут подойдет как новичкам, так и туристам с опытом катания на снегоходах. Вас ждет горная часть в Хибинах и равнинная на пути к Белому морю. В середине экспедиции будет день отдыха в традиционном северном селе Краснощелье.
За 6 дней путешествия по Кольскому полуострову вы:
- проедете через Ловозерские тундры — таинственный горный массив, окутанный саамскими легендами
- побываете в селе Краснощелье — сотни километров лесотундры и огромные торфяные болота отделяют его от цивилизации. Здесь вы познакомитесь с жизнью народов Севера и попробуете местные деликатесы.
- если повезет с погодой, побываете в гостях у оленеводов и сможете сделать фото с северными оленями
- устроите подледную рыбалку на крупного окуня на Сергозере
- полюбуетесь старинными деревянными храмами в селе Варзуга, в числе которых Успенская церковь 1674 года, построенная «без единого гвоздя»
- посетите Кузомень — старинное поморское село на Терском берегу Белого моря, где можно встретить диких якутских лошадей
- полюбуетесь бескрайними просторами покрытого торосами побережья Белого моря
В зависимости от даты поездки, путешествие начинается в Кировске или Кандалакше, куда вам нужно добраться самостоятельно. Перед бронированием билетов, пожалуйста, уточните детали у менеджера.
Важно: в описании ниже представлен маршрут из Хибин к Белому морю. Тур с заездом 3-8 февраля пройдет в обратном направлении - от Белого моря до Хибин, со стартом снегоходного маршрута из села Варзуга. Пожалуйста, учтите это при покупке билетов. Вам нужно приехать в Кандалакшу в первый день программы (рекомендуем поезд №16 с прибытием в 6:14) или прилететь накануне в Апатиты или Мурманск и переночевать в гостинице (проживание в гостинице, а также трансфер из аэропорта до гостиницы оплачивается дополнительно). Для возвращения домой после окончания маршрута выбирайте вечерний поезд из Кировска или самолет (ночной рейс из Мурманска или на следующее утро из Апатит).
Программа тура может меняться в зависимости от погодных условий.
Вас ждет:
Программа тура
Вас встретят на вокзале города Апатиты и отвезут в Кировск. По пути вы позавтракаете в кафе. После состоится знакомство с гидом и инструктаж по технике безопасности и правилам управления снегоходом.
Затем вас ждет маршрут в северную часть Хибин. Вы доберетесь до базы отдыха, разместитесь в номерах и пообедаете. После покатаетесь на снегоходах по окрестностям. Вечером вас будет ждать горячий ужин и отдых в гостевом доме.
Протяженность снегоходного маршрута — 60 км.
После завтрака вы отправитесь в направлении Умбозера. Пообедаете у костра на берегу с видом на горный массив Ловозерские тундры. После продолжите маршрут до Ловозера. Пройдете скоростной участок по льду озера, а затем через лес и систему замерзших озер и болот.
По прибытии на Ловозеро вы разместитесь в уютном гостевом доме. При хорошей видимости вечером понаблюдаете за северным сиянием.
Протяженность снегоходного маршрута — 110 км.
После завтрака вы стартуете на снегоходах в восточном направлении. Маршрут будет проходить по нетронутым ландшафтам центральной части Кольского полуострова. Во время движения вы, если повезет, увидите диких животных этого региона.
В хорошую погоду маршрут будет проходить через хребет Кейвы и оленеводческую бригаду Семиостровье, в плохую — по Краснощельскому зимнику. Вы пообедаете в пути. Приехав в село Краснощелье, разместитесь в гостевом доме, поужинаете и сможете сходить в баню.
Протяженность снегоходного маршрута — 180 км через Кейвы или 130-145 км по зимнику.
После позднего завтрака вы осмотрите достопримечательности села, сходите в местный музей и школу, поучаствуете в снегоходной экскурсии по окрестностям и подледной рыбалке. После обеда вас ждет концерт местного ансамбля народности Коми «Рытья Кыа» (если в это время коллектив не уедет на гастроли). Ночь вы проведете в гостевом доме.
Протяженность снегоходного маршрута — 40 км.
После завтрака вы выедете на снегоходах в направлении древнего поморского села Варзуга. Дважды пересечете реку Варзугу, а также Северный полярный круг. Сделаете остановку на Сергозере, чтобы порыбачить на крупного окуня.
По прибытии в Варзугу разместитесь в гостевом доме и сходите в баню. Вечером вас ждет ужин с блюдами поморской кухни.
Протяженность снегоходного маршрута — 130 км.
После завтрака вас ждет экскурсия по селу Варзуга. Вы осмотрите знаменитые варзугские деревянные церкви, а после поедете на снегоходах к устью реки Варзуги и посетите старинную деревню Кузомень. Далее вы выедете к побережью затянутого льдом Белого моря.
По возвращении в Варзугу вы пообедаете. Затем вас отвезут на ж/д вокзал Кандалакши или в аэропорт Мурманска (трансфер оплачивается дополнительно).
Протяженность снегоходного маршрута — 40 км.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостевых домах по маршруту
- питание по программе
- трансфер от ж/д вокзала в Апатитах до Кировска
- аренда снегохода (одноместное размещение) и экипировки, ГСМ
- услуги инструктора
- посещение бани
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты в Апатиты (от 4000 руб./чел.) и авиабилеты из Мурманска (от 2700 руб./чел. в одну сторону) или наоборот
- трансфер из аэропорта в Апатитах до Кировска, трансфер в аэропорт Мурманска
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