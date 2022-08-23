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Экспедиция на снегоходах От Белого до Баренцева

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Удивительное и суровое путешествие вдали от цивилизации. Тур для самых отважных и сильных духом людей.

Большая часть этого маршрута проходит по суровой безлюдной тундре Кольского полуострова. Вы сможете увидеть незамерзающее Баренцево море и покрытое льдом Белое, проникнитесь образом жизни саамских оленеводов, побываете в оторванных от цивилизации поморских селах.

Протяженность маршрута: 500 км.

Возрастное ограничение 18+


Программа тура

День 1
Село Варзуга - село Кузомень - старинное поморское село

6:00 Встреча на ж/д вокзале г. Кандалакша. 

Трансфер до гостевого дома в селе Варзуга, 250 км. 

Завтрак. 

Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.

Экскурсия по селу Варзуга, осмотр варзугских церквей.

Выход на маршрут: с. Варзуга - с. Кузомень - старинное поморское село, первое упоминание о котором было в 16 веке. Пробег на снегоходах 50 км.

В пути перекус: горячий чай, бутерброды, сладости.

Возвращение в Варзугу. 

Размещение в деревенском доме или гостинице. Ужин. 

День 2
Село Варзуга - село Краснощелье

Завтрак.

Старт на север в направлении села Краснощелье по нетронутым ландшафтам центральной части полуострова – в основном по широким болотам, окруженным еловым и сосновым лесом.

В пути перекус: горячий чай, бутерброды, сладости.

Остановка и ночлег в гостевом доме (обычный деревенский дом, комнаты с размещением по 5 человек, удобства на улице).

Пробег на снегоходах - 95 км.

День 3
Село Краснощелье - река Поной

Завтрак.

Ранний старт на северо-запад: село Краснощелье - река Поной.

Заезд на оленеводческую базу Семиостровье - пересечение на западе хребта Кейт - озеро Кальмозеро - холмистые тундры Кольского. 

Обед в пути (горячий чай, бутерброды, сладости).

Размещение в гостевом доме Полмас (размещение по типу хостела – все кровати в одной комнате).

Дневной переезд - 200 км по льду озер и рек, болотам, зимникам, старым дорогам.

День 4
Река Поной - берег Баренцева моря

Завтрак.

Выход на маршрут к берегу Баренцева моря. Маршрут проходит по зимней тундре, удивительным скальным ущельям и необычайным замерзшим озерам. По пути  возможна остановка на рыбалку на внутренних озерах (по желанию туристов и погодным условиям).

В пути к озеру Корозеро будет остановка на перекус (горячий чай, бутерброды, сладости).

После обеда - знакомство с оленеводческой бригадой, куда возвращаются оленеводы после выпаса оленей.

Ночлег на рыболоведческой турбазе Рында, расположенной в устье реки Рында в 5 км от берега Баренцева моря. Ужин. Баня.

Дневной переезд – около 90 км на снегоходах.

День 5
Река Рында - поселок Туманный - Мурманск

Завтрак.

Выезд по маршруту: устье реки Рында - берег Баренцева моря, осмотр старинного поморского села Рында - поселок Туманный -  это почти край света. Если смотреть на карту, можно увидеть, что дорога заканчивается именно в этом месте.

В пути перекус: горячий чай, бутерброды, сладости.

Всего в этот день пробег 65 км.

Трансфер до г. Мурманск (130 км).

Стоимость

Проживание по программе

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1-местная посадка
за 5 дней с человека
120 000 ₽

Размещение в туре:

Гостевой дом в Краснощелье

Три комнаты: комната №1 – две широкие кровати + одна двухъярусная; комнаты №2 и №3 – две двухъярусные кровати. Отопление печное. Электричество 220 ВТ, с 6 утра до 12 ночи. В праздничные дни ночью электричество не отключается.

Гостевой дом "Полмас"

Отдельно стоящая изба с большим предбанником.
Внутри одна большая комната с двухъярусными кроватями, матрасами и постельными принадлежностями.
Электричество от генератора. Туалет на улице, есть баня.

Гостевой дом "Рында"

Гостевой дом Рында – база рыболовов-нахлыстовиков.
Проживание гостей в комнатах по 2-3 человека. Туалет в отдельном здании, холодный.
Хорошая жаркая баня, вкусное питание. Мобильная связь отсутствует.

Важно:
  • группа от 4 снегоходов
  • для групп от 10 человек возможны любые даты

Включено в стоимость

  • трансфер из г. Кандалакша до пос. Варзуга (начало тура)
  • трансфер из г. Туманный до г. Мурманск (окончание тура)
  • аренда снегоходов
  • ГСМ
  • прокат экипировки (комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, перчатки)
  • проживание по программе
  • трехразовое питание. Обед может быть заменен перекусом в пути (горячий чай, бутерброды, сладости и др.)
  • работа инструктора

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты или авиабилеты до/от места проведения программы

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