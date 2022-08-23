Экспедиция на снегоходах От Белого до Баренцева
Удивительное и суровое путешествие вдали от цивилизации. Тур для самых отважных и сильных духом людей.
Большая часть этого маршрута проходит по суровой безлюдной тундре Кольского полуострова. Вы сможете увидеть незамерзающее Баренцево море и покрытое льдом Белое, проникнитесь образом жизни саамских оленеводов, побываете в оторванных от цивилизации поморских селах.
Протяженность маршрута: 500 км.
Возрастное ограничение 18+
Вас ждет:
Программа тура
6:00 Встреча на ж/д вокзале г. Кандалакша.
Трансфер до гостевого дома в селе Варзуга, 250 км.
Завтрак.
Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
Экскурсия по селу Варзуга, осмотр варзугских церквей.
Выход на маршрут: с. Варзуга - с. Кузомень - старинное поморское село, первое упоминание о котором было в 16 веке. Пробег на снегоходах 50 км.
В пути перекус: горячий чай, бутерброды, сладости.
Возвращение в Варзугу.
Размещение в деревенском доме или гостинице. Ужин.
Завтрак.
Старт на север в направлении села Краснощелье по нетронутым ландшафтам центральной части полуострова – в основном по широким болотам, окруженным еловым и сосновым лесом.
В пути перекус: горячий чай, бутерброды, сладости.
Остановка и ночлег в гостевом доме (обычный деревенский дом, комнаты с размещением по 5 человек, удобства на улице).
Пробег на снегоходах - 95 км.
Завтрак.
Ранний старт на северо-запад: село Краснощелье - река Поной.
Заезд на оленеводческую базу Семиостровье - пересечение на западе хребта Кейт - озеро Кальмозеро - холмистые тундры Кольского.
Обед в пути (горячий чай, бутерброды, сладости).
Размещение в гостевом доме Полмас (размещение по типу хостела – все кровати в одной комнате).
Дневной переезд - 200 км по льду озер и рек, болотам, зимникам, старым дорогам.
Завтрак.
Выход на маршрут к берегу Баренцева моря. Маршрут проходит по зимней тундре, удивительным скальным ущельям и необычайным замерзшим озерам. По пути возможна остановка на рыбалку на внутренних озерах (по желанию туристов и погодным условиям).
В пути к озеру Корозеро будет остановка на перекус (горячий чай, бутерброды, сладости).
После обеда - знакомство с оленеводческой бригадой, куда возвращаются оленеводы после выпаса оленей.
Ночлег на рыболоведческой турбазе Рында, расположенной в устье реки Рында в 5 км от берега Баренцева моря. Ужин. Баня.
Дневной переезд – около 90 км на снегоходах.
Завтрак.
Выезд по маршруту: устье реки Рында - берег Баренцева моря, осмотр старинного поморского села Рында - поселок Туманный - это почти край света. Если смотреть на карту, можно увидеть, что дорога заканчивается именно в этом месте.
В пути перекус: горячий чай, бутерброды, сладости.
Всего в этот день пробег 65 км.
Трансфер до г. Мурманск (130 км).
Стоимость
Проживание по программе
Размещение в туре:
Гостевой дом в Краснощелье
Три комнаты: комната №1 – две широкие кровати + одна двухъярусная; комнаты №2 и №3 – две двухъярусные кровати. Отопление печное. Электричество 220 ВТ, с 6 утра до 12 ночи. В праздничные дни ночью электричество не отключается.
Гостевой дом "Полмас"
Отдельно стоящая изба с большим предбанником.
Внутри одна большая комната с двухъярусными кроватями, матрасами и постельными принадлежностями.
Электричество от генератора. Туалет на улице, есть баня.
Гостевой дом "Рында"
Гостевой дом Рында – база рыболовов-нахлыстовиков.
Проживание гостей в комнатах по 2-3 человека. Туалет в отдельном здании, холодный.
Хорошая жаркая баня, вкусное питание. Мобильная связь отсутствует.
Важно:
- группа от 4 снегоходов
- для групп от 10 человек возможны любые даты
Включено в стоимость
- трансфер из г. Кандалакша до пос. Варзуга (начало тура)
- трансфер из г. Туманный до г. Мурманск (окончание тура)
- аренда снегоходов
- ГСМ
- прокат экипировки (комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, перчатки)
- проживание по программе
- трехразовое питание. Обед может быть заменен перекусом в пути (горячий чай, бутерброды, сладости и др.)
- работа инструктора
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты или авиабилеты до/от места проведения программы
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