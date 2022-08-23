Экспедиция на снегоходах От Белого до Баренцева

Завтрак.

Выход на маршрут к берегу Баренцева моря. Маршрут проходит по зимней тундре, удивительным скальным ущельям и необычайным замерзшим озерам. По пути возможна остановка на рыбалку на внутренних озерах (по желанию туристов и погодным условиям).

В пути к озеру Корозеро будет остановка на перекус (горячий чай, бутерброды, сладости).

После обеда - знакомство с оленеводческой бригадой, куда возвращаются оленеводы после выпаса оленей.

Ночлег на рыболоведческой турбазе Рында, расположенной в устье реки Рында в 5 км от берега Баренцева моря. Ужин. Баня.

Дневной переезд – около 90 км на снегоходах.