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Большое кольское кольцо. Экспедиция на снегоходах 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

В этой экспедиции вас ждет круговой маршрут по Кольскому — вы пересечете полуостров с севера на юг и вернетесь обратно. Увидите укромные нехоженые уголки Кольской земли и заповедную красоту Хибин, поля нетронутой снежной целины и первозданные горные ландшафты. Сможете наблюдать северное сияние в лесной глуши и бескрайней тундре.

Внимание! Этот маршрут подойдет только для туристов с опытом участия в многодневных снегоходных экспедициях. Вы проедете на снегоходе 850 км по лесным дорогам, замерзшим озерам и рекам, следуя тропами оленеводов и пересекая тундру, тайгу и горные перевалы. 

Путешествие начинается в Мурманске, куда вам нужно добраться самостоятельно накануне дня начала тура (проживание в гостинице Мурманска оплачивается дополнительно). Сбор группы для трансфера к месту начала маршрута состоится в 8:45-9:00 в первый день тура на втором этаже отеля «Азимут», напротив стойки регистрации (Мурманск, пр. Ленина, 82).

Покупая обратные билеты из Мурманска, ориентируйтесь на рейсы с вылетом после полуночи в последний день тура. Мы готовы помочь с покупкой авиабилетов, при необходимости оставьте комментарий в заявке.

Важно: в случае резкого ухудшения погоды и видимости на маршруте гид в праве принять решение о возвращении группы или изменении маршрута.

Программа тура

День 1
На снегоходах по лесотундре

После встречи всех участников экспедиции вас отвезут к месту начала маршрута. Вы познакомитесь с гидами, пройдете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку.

Затем отправитесь на маршрут до поселка Верхнетуломский. Увидите панораму Мурманска с высоты горнолыжного склона, проедете вдоль озера Кильдинское через лесотундру. На обед у вас будет ланч-перекус.

По прибытии в поселок вы разместитесь на базе отдыха и поужинаете. По желанию можно будет сходить в баню.

Дневной маршрут — 120 км на снегоходах.

День 2
В лесной глуши Кольского полуострова

После завтрака вы выедете на маршрут. Лесными дорогами будете пробираться в самую глушь Кольского полуострова. 

К вечеру доберетесь до туристической базы, расположенной на берегу берегу Верхнетуломского водохранилища. Разместитесь в номерах, поужинаете и отдохнете. По желанию и за дополнительную плату можно будет посетить баню.

Дневной маршрут — 100 км на снегоходах.

День 3
Подъем на гору Чильтальд

Вам предстоит целый день катания в окрестностях базы и тренировка в глубоком снегу. Подобный маршрут отлично подходит для сплочения команды.

Вы попробуете подняться на вершину горного массива Туадаш Тундры — гору Чильтальд (907 м), откуда открываются виды бескрайних снежных просторов. Вернувшись на базу, вы поужинаете и по желанию сходите в баню.

Дневной маршрут — 50 км на снегоходах.

День 4
Маршрут к озеру Нижняя Пиренга

После завтрака вы освободите домики и поедете лесными просеками и озерами в сторону Ковдора, затем свернете на каскад Пиренгских озер и доберетесь до базы, расположенной на берегу озера Нижняя Пиренга. Заселитесь в номера, поужинаете и при желании сходите в баню.

Дневной маршрут — 150 км на снегоходах.

День 5
Через Хибины к Ловозеру

Сегодня вас ждет большой и насыщенный снегоходный маршрут. Сначала вы выедете в направлении самого большого озера на Кольском полуострове — Имандра. Затем прокатитесь мимо Кольской АЭС и Экостровского пролива, направляясь к центру Хибинского массива.

Пообедаете, а затем возьмете курс на Ловозеро. Маршрут будет проходить через Умбозерский перевал, Умбозеро, тайгу и Ловозерские тундры.

К вечеру вы доберетсь до базы на Ловозере, разместитесь в номерах и отдохнете. Вас ждет домашний ужин и баня (по желанию). Дневной маршрут — 200 км на снегоходах.

День 6
Возвращение в Мурманск

После завтрака вы выйдете на заключительный этап снегоходной экспедиции по Кольскому полуострову. Углубитесь в тундру, пройдете «зимником» — зимней тропой оленеводов, затем выедете к озеру Чудзьявр. В пути будут открываться великолепные панорамы гор Сомненаш, Майтманывыдт и Кильдинвыдт.

После окончания маршрута вас отвезут в Мурманск. Вы поужинаете в городе самостоятельно и отправитесь в аэропорт.

Дневной маршрут — 230 км на снегоходах.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание на туристических базах
  • завтраки и ужины на базе + перекусы на маршрутах
  • трансферы по программе
  • аренда снегохода (одноместное размещение)+топливо
  • аренда экипировки (комбинезон, сапоги, перчатки, шлем, подшлемник) 
  • сопровождение гидами-проводниками
  • посещение бани

Оплачивается отдельно

  • авибилеты в Мурманск (от 8900 руб./чел. в обе стороны)
  • трансфер из/до аэропорта Мурманска (от 700 руб./чел. в одну сторону)
  • размещение в гостинице Мурманска до начала и после окончания программы
  • завтрак в день приезда и ужин в день отъезда

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