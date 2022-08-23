Большое кольское кольцо. Экспедиция на снегоходах 2022

В этой экспедиции вас ждет круговой маршрут по Кольскому — вы пересечете полуостров с севера на юг и вернетесь обратно. Увидите укромные нехоженые уголки Кольской земли и заповедную красоту Хибин, поля нетронутой снежной целины и первозданные горные ландшафты. Сможете наблюдать северное сияние в лесной глуши и бескрайней тундре.

Внимание! Этот маршрут подойдет только для туристов с опытом участия в многодневных снегоходных экспедициях. Вы проедете на снегоходе 850 км по лесным дорогам, замерзшим озерам и рекам, следуя тропами оленеводов и пересекая тундру, тайгу и горные перевалы.

Путешествие начинается в Мурманске, куда вам нужно добраться самостоятельно накануне дня начала тура (проживание в гостинице Мурманска оплачивается дополнительно). Сбор группы для трансфера к месту начала маршрута состоится в 8:45-9:00 в первый день тура на втором этаже отеля «Азимут», напротив стойки регистрации (Мурманск, пр. Ленина, 82).

Покупая обратные билеты из Мурманска, ориентируйтесь на рейсы с вылетом после полуночи в последний день тура. Мы готовы помочь с покупкой авиабилетов, при необходимости оставьте комментарий в заявке.

Важно: в случае резкого ухудшения погоды и видимости на маршруте гид в праве принять решение о возвращении группы или изменении маршрута.