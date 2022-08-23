Белое безмолвие
Интересное на маршруте: Баренцево море оленье стадо; горы, тундра, леса, озера; первозданные ландшафты; знакомство с жизнью коренных народов Русского севера.
Возможность увидеть: дикие животные: куропатки, глухари, лисы, зайцы, дикие олени, росомахи; северное сияние.
Маршрут: Кировск – оз. Гольцовое – оз. Умбозеро – оз. Ловозеро – г.Полмас – оз. Корозеро – устье реки Рында – село Ловозеро
Размер группы: 8 человек. Протяженность маршрута около 580 км на снегоходах.
Все участники тура получают памятные дипломы и сувениры.
Вас ждет:
Программа тура
19-24 марта, 4-9 апреля заезды идут в обратном направлении от Баренцева моря, 6 дней, 5 ночей за счет дополнительной ночи перед стартом в селе Ловозеро.
Завтрак в кафе. Инструктаж, обучение вождению снегохода, знакомство с гидами.
Старт на снегоходах в направлении базы «Куэльпорр» (северная часть Хибин).
Обед в гостинице.
Снегоходный маршрут через несколько горных перевалов. Отличная практика для тех, кто еще не очень опытен в вождении снегохода.
Ужин, вечерние посиделки.
Размещение по 2-3 чел. в комнате, все удобства.
Дневной переезд 60 - 80 км.
Старт в направлении оз. Умбозеро.
В этот день группа проедет через горный массив Хибины, пересечет замерзшее озеро Умбозеро, по системе лесных озер и по лесным дорожкам доберется до озера Ловозеро.
Ночлег в комфортном гостевом доме Юлинская салма. Отличная баня, национальная кухня, уютная, демократичная обстановка. Прекрасное место для наблюдений за северным сиянием.
Дневной переезд 120 км.
Старт на север: Ловозеро, гора Полмас – долина реки Рында.
Обед в пути.
Маршрут этого дня проходит по бескрайней увалистой тундре, которая во второй половине дня сменяется скальными лабиринтами и ущельями зоны прибрежных тектонических разломов.
В конце дня выезд на берег Баренцева моря.
Ночлег на рыболовной базе Рында. Размещение по 2-4 чел., туалет в доме, очень чистый и утепленный.
Ужин, отличная баня.
Дневной переезд - 180 км по тундре, льду озер и рек, скальным ущельям.
Осмотр старинного заброшенного сельца Рында в устье реки, еще одна встреча с морем.
Поездка к устью реки Золотая, рыбалка на тундровых озерах. Здесь ловится арктический голец и кумжа - разновидность северной форели.
Ночлег на базе Рында.
Дневной переезд - 40 -60 км на снегоходах по сопкам, озерам, скальным лабиринтам.
Прибытие в село Ловозеро, ужин, отъезд на микроавтобусе в Мурманск.
180 км в пути.
Стоимость
Стоимость тура с человека
Примечания: Маршрут может проходить в направлении Кировск - Баренцево море - Ловозеро и в обратном направлении. Программа принципиально не меняется.
Внимание: При направлении маршрута из Ловозера к морю и далее в Кировск добавлен дополнительный день накануне. В этот день, во второй половине дня мы встречаем гостей в Мурманске и привозим в село Ловозеро. Ужин и ночь в гостевом доме в селе Ловозеро включены в стоимость. Это сделано для экономии маршрутного времени первого дня.
Это маршрут повышенной сложности, поэтому из соображений безопасности допускается только один человек на снегоход.
Включено в стоимость
- местные трансферы
- аренда снегоходов Lynx 49 Ranger, ГСМ, аренда комбинезона, шлем, подшлемник, специальные ботинки
- проживание в гостевых домах
- питание по программе
Оплачивается отдельно
- Ж/д билеты в Апатиты
- Авиабилеты в Мурманск
- Доплата за доп. день - 4000 руб.
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