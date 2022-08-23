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Белое безмолвие

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
В этой фантастической экспедиции Вам представится возможность увидеть Хибины, Ловозерские тундры, полярную тундру, скальные лабиринты северного побережья, а в конце путешествия вас ждет встреча с вечно живым Баренцевым морем.

Интересное на маршруте: Баренцево море оленье стадо; горы, тундра, леса, озера; первозданные ландшафты; знакомство с жизнью коренных народов Русского севера.

Возможность увидеть: дикие животные: куропатки, глухари, лисы, зайцы, дикие олени, росомахи; северное сияние.

Маршрут: Кировск – оз. Гольцовое – оз. Умбозеро – оз. Ловозеро – г.Полмас – оз. Корозеро – устье реки Рында – село Ловозеро

Размер группы: 8 человек. Протяженность маршрута около 580 км на снегоходах.

Все участники тура получают памятные дипломы и сувениры.

Программа тура

День 0
Встреча гостей в Мурманске, трансфер на микроавтобусе до села Ловозеро, размещение в гостевом доме, ужин, брифинг по маршруту.

19-24 марта, 4-9 апреля заезды идут в обратном направлении от Баренцева моря, 6 дней, 5 ночей за счет дополнительной ночи перед стартом в селе Ловозеро.
День 1
Встреча участников на ж/д вокзале г. Апатиты (8:30 – поезд №15).

Завтрак в кафе. Инструктаж, обучение вождению снегохода, знакомство с гидами.

Старт на снегоходах в направлении базы «Куэльпорр» (северная часть Хибин).

Обед в гостинице.

Снегоходный маршрут через несколько горных перевалов. Отличная практика для тех, кто еще не очень опытен в вождении снегохода.

Ужин, вечерние посиделки.

Размещение по 2-3 чел. в комнате, все удобства.

Дневной переезд 60 - 80 км.
День 2
Завтрак.

Старт в направлении оз. Умбозеро.

В этот день группа проедет через горный массив Хибины, пересечет замерзшее озеро Умбозеро, по системе лесных озер и по лесным дорожкам доберется до озера Ловозеро.

Ночлег в комфортном гостевом доме Юлинская салма. Отличная баня, национальная кухня, уютная, демократичная обстановка. Прекрасное место для наблюдений за северным сиянием.

Дневной переезд 120 км.
День 3
Завтрак.

Старт на север: Ловозеро, гора Полмас – долина реки Рында.

Обед в пути.

Маршрут этого дня проходит по бескрайней увалистой тундре, которая во второй половине дня сменяется скальными лабиринтами и ущельями зоны прибрежных тектонических разломов.

В конце дня выезд на берег Баренцева моря.

Ночлег на рыболовной базе Рында. Размещение по 2-4 чел., туалет в доме, очень чистый и утепленный.

Ужин, отличная баня.

Дневной переезд - 180 км по тундре, льду озер и рек, скальным ущельям.
День 4
Завтрак.

Осмотр старинного заброшенного сельца Рында в устье реки, еще одна встреча с морем.

Поездка к устью реки Золотая, рыбалка на тундровых озерах. Здесь ловится арктический голец и кумжа - разновидность северной форели.

Ночлег на базе Рында.

Дневной переезд - 40 -60 км на снегоходах по сопкам, озерам, скальным лабиринтам.
День 5
Ранний завтрак, старт в направлении села Ловозеро.

Прибытие в село Ловозеро, ужин, отъезд на микроавтобусе в Мурманск.

180 км в пути.

Стоимость

Стоимость тура с человека

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1-местная посадка
за 5 дней с человека
120 000 ₽

Примечания: Маршрут может проходить в направлении Кировск - Баренцево море - Ловозеро и в обратном направлении. Программа принципиально не меняется.

Внимание: При направлении маршрута из Ловозера к морю и далее в Кировск добавлен дополнительный день накануне. В этот день, во второй половине дня мы встречаем гостей в Мурманске и привозим в село Ловозеро. Ужин и ночь в гостевом доме в селе Ловозеро включены в стоимость. Это сделано для экономии маршрутного времени первого дня.

Это маршрут повышенной сложности, поэтому из соображений безопасности допускается только один человек на снегоход.

Включено в стоимость

  • местные трансферы
  • аренда снегоходов  Lynx 49 Ranger, ГСМ, аренда комбинезона, шлем, подшлемник, специальные ботинки
  • проживание в гостевых домах
  • питание по программе

Оплачивается отдельно

  • Ж/д билеты в Апатиты 
  • Авиабилеты в Мурманск 
  • Доплата за доп. день - 4000 руб. 

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