Белое безмолвие

Стоимость

Примечания: Маршрут может проходить в направлении Кировск - Баренцево море - Ловозеро и в обратном направлении. Программа принципиально не меняется.

Внимание: При направлении маршрута из Ловозера к морю и далее в Кировск добавлен дополнительный день накануне. В этот день, во второй половине дня мы встречаем гостей в Мурманске и привозим в село Ловозеро. Ужин и ночь в гостевом доме в селе Ловозеро включены в стоимость. Это сделано для экономии маршрутного времени первого дня.

Это маршрут повышенной сложности, поэтому из соображений безопасности допускается только один человек на снегоход.

