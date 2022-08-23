Сердце Хибинских гор

Удивительное и суровое пятидневное снегоходное путешествие вдали от цивилизации. Тур для самых отважных и сильных духом людей. Большая часть этого маршрута проходит по ...

Трехдневное путешествие по Лапландии на Новый год. Снегоходный тур с этнографической составляющей. Строго 12+. Сложность средняя.

Снегоходный тур по Кольскому полуострову. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристо...

Трёхдневный снегоходный тур по Кольскому полуострову в сердце живописных Хибинских гор с проживанием на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном месте ...

Отправьтесь туда, где почти нет связи с цивилизацией, а со всех сторон — бесконечные белоснежные просторы.

Пересечь Полярный круг и прокатиться на снегоходе по горным долинам Хибин, увидеть северное сияние и побывать в центре древней Гипербореи, встретить коренных северян и ...

✈ Туры на снегоходах на Кольский полуостров с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы