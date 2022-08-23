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Кольский полуостров
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Туры на снегоходах
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Туры на снегоходах на Кольский полуостров : 8

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Кольский полуостров 2023 г.

Сердце Хибинских гор

Трёхдневный снегоходный тур по Кольскому полуострову в сердце живописных Хибинских гор с проживанием на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном месте ...

Ближайший заезд:

c 17 февраля по 19 февраля

3 дня 2 ночи

от 46000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

От Хибин до Сейдозера

Снегоходный тур по Кольскому полуострову. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристо...

Ближайший заезд:

c 17 февраля по 19 февраля

3 дня 2 ночи

от 53500 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные

Снегоходное сафари на Кольском полуострове. Тур выходного дня. Программа с этнографической составляющей: культура и кухня саамского народа. Возраст 12+.

Ближайший заезд:

c 13 января по 15 января

3 дня 2 ночи

от 66000 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Саамский Новый год

Трехдневное путешествие по Лапландии на Новый год. Снегоходный тур с этнографической составляющей. Строго 12+. Сложность средняя.

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 01 января

3 дня 2 ночи

от 69000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Сердце Кольского

Красивый, насыщенный маршрут по центру Кольского полуострова. Ночевки в домиках. Маршрут 750 км. Повышенная сложность.

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 26 февраля

5 дней 4 ночи

от 103500 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Белое безмолвие

Снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову к Баренцеву морю. 5 дней. Сложность маршрута - средняя, 18+. Маршрут 580 км. Одноместная посадка на снегоходах.

Ближайший заезд:

c 05 марта по 09 марта

5 дней 4 ночи

от 120000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Экспедиция на снегоходах От Белого до Баренцева

Удивительное и суровое пятидневное снегоходное путешествие вдали от цивилизации. Тур для самых отважных и сильных духом людей. Большая часть этого маршрута проходит по ...

Ближайший заезд:

c 26 февраля по 02 марта

5 дней 4 ночи

от 120000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Экспедиция на снегоходах От Хибин до Белого моря

Шестидневная снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову. Сотни километров лесотундры. Маршрут 520 км. Повышенная сложность. Одноместная посадка на снегоходах. 18+

Ближайший заезд:

c 12 февраля по 17 февраля

6 дней 5 ночей

от 123000 ₽

Прошедшие Туры на снегоходах на Кольский полуостров : 2

Кольский полуостров

Хибины - Белое море. Снегоходный тур по Кольскому полуострову 2022

Пересечь Полярный круг и прокатиться на снегоходе по горным долинам Хибин, увидеть северное сияние и побывать в центре древней Гипербореи, встретить коренных северян и ...

Ближайший заезд:

c 03 февраля по 08 февраля

6 дней 5 ночей

от 118000 ₽

Кольский полуостров

Большое кольское кольцо. Экспедиция на снегоходах 2022

Отправьтесь туда, где почти нет связи с цивилизацией, а со всех сторон — бесконечные белоснежные просторы.

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 27 февраля

6 дней 5 ночей

от 150000 ₽

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