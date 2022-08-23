Туры на снегоходах на Кольский полуостров : 8
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Сердце Хибинских гор
Трёхдневный снегоходный тур по Кольскому полуострову в сердце живописных Хибинских гор с проживанием на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном месте ...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 46000 ₽
От Хибин до Сейдозера
Снегоходный тур по Кольскому полуострову. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристо...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 53500 ₽
Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные
Снегоходное сафари на Кольском полуострове. Тур выходного дня. Программа с этнографической составляющей: культура и кухня саамского народа. Возраст 12+.
Ближайший заезд:
c 13 января по 15 января
3 дня 2 ночи
от 66000 ₽
Саамский Новый год
Трехдневное путешествие по Лапландии на Новый год. Снегоходный тур с этнографической составляющей. Строго 12+. Сложность средняя.
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 01 января
3 дня 2 ночи
от 69000 ₽
Сердце Кольского
Красивый, насыщенный маршрут по центру Кольского полуострова. Ночевки в домиках. Маршрут 750 км. Повышенная сложность.
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 26 февраля
5 дней 4 ночи
от 103500 ₽
Белое безмолвие
Снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову к Баренцеву морю. 5 дней. Сложность маршрута - средняя, 18+. Маршрут 580 км. Одноместная посадка на снегоходах.
Ближайший заезд:
c 05 марта по 09 марта
5 дней 4 ночи
от 120000 ₽
Экспедиция на снегоходах От Белого до Баренцева
Удивительное и суровое пятидневное снегоходное путешествие вдали от цивилизации. Тур для самых отважных и сильных духом людей. Большая часть этого маршрута проходит по ...
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 02 марта
5 дней 4 ночи
от 120000 ₽
Экспедиция на снегоходах От Хибин до Белого моря
Шестидневная снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову. Сотни километров лесотундры. Маршрут 520 км. Повышенная сложность. Одноместная посадка на снегоходах. 18+
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 17 февраля
6 дней 5 ночей
от 123000 ₽
Прошедшие Туры на снегоходах на Кольский полуостров : 2
Хибины - Белое море. Снегоходный тур по Кольскому полуострову 2022
Пересечь Полярный круг и прокатиться на снегоходе по горным долинам Хибин, увидеть северное сияние и побывать в центре древней Гипербореи, встретить коренных северян и ...
Ближайший заезд:
c 03 февраля по 08 февраля
6 дней 5 ночей
от 118000 ₽
Большое кольское кольцо. Экспедиция на снегоходах 2022
Отправьтесь туда, где почти нет связи с цивилизацией, а со всех сторон — бесконечные белоснежные просторы.
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 27 февраля
6 дней 5 ночей
от 150000 ₽
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