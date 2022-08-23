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Выходные марта в Мурманске

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Весенние выходные в Мурманске - это:
  • Все та же белая зима, но такая теплая и волшебная;
  • Размещение вдали от города в уникальном купольном эко-отеле «Аврора Вилладж», чтобы увидеть самое яркое Северное сияние;
  • Увлекательная фотоохота за Северным сиянием;
  • Знакомство с народом Саами и коммуникация с хаски;
  • Невероятное приключение в Териберке;
  • Северная кухня. 
Почувствуй тепло Севера!

Программа тура

День 1
Знакомство с Мурманском

Мы встретим Вас в аэропорту и проведем сити-тур по Мурманску!

Вы познакомитесь с городом в сопровождении одного из наших профессиональных гидов.

Почувствуете мощь одного из самых высоких памятников России «Алеша» (после «Родина-мать»), а также посетите другие достопримечательности.

Узнаете как город за полярным кругом пережил Вторую Мировую Войну, а также интересные факты столетнего города.

Увидите первый атомный ледокол «Ленин» и сделаете фото на фоне этого впечатляющего судна.

Обед, ужин.

В конце дня Вы расположитесь в уютном комплексе Аврора Вилладж, всего в 50 км от Мурманска. Аврора Вилладж – это уникальный глэмпинг, состоящий из 7 купольных стеклянных Иглу в окружении Северной природы.

С сентября по апрель здесь можно наблюдать Северное Сияние!





День 2
Путешествие в хаски-парк

Завтрак в Аврора Вилладж и трансфер в Хаски-парк.

В хаски парке вы познакомитесь с дружелюбными собаками и прокатитесь с инструктором в упряжке.

Обед в парке.

Возвращение в Аврора Вилладж. Возможность увидеть Северное Сияния при условии хорошего прогноза.

Ужин с олениной.



День 3
Путешествие к Баренцевому морю

Вы проснетесь посреди тундры в одном из домиков Авроры Вилладж. Выпьете горячий кофе на веранде у Иглу в тишине зимнего леса… Что может быть лучше?

Вас ждёт завтрак в купольном кафе, а затем мы отправимся в Териберку на нашем комфортабельном автобусе.

Териберка — уникальное место. Здесь удивительным образом сочетается старая рыбачья деревня, кладбище кораблей, современный маленький поселок и захватывающие пейзажи Северного Ледовитого океана.

Мы посетим старую и новую Териберку, увидим кладбище морских кораблей, прогуляемся по пляжу “Драконьи яйца”, а также пройдёмся по побережью Баренцева моря и поднимемся на выброшенный корабль на песчаном пляже.

Обед.

Морской ужин в Аврора Вилладж.

День 4
Снегоходное сафари

Снегоходное сафари.

Обед.

Комфортный трансфер в аэропорт.

Стоимость

Эко-отель Аврора Вилладж

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Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
88 000 ₽
Стоимость может быть пересмотрена при ином размещении.

Программа может быть изменена или дополнена.

Включено в стоимость

  • комфортабельный транспорт
  • сопровождение профессиональным гидом
  • размещение в уникальном эко-отеле «Аврора Вилладж» 
  • вкуснейшие блюда северной кухня
  • фотосессия на фоне Северного сияния
  • невероятные эмоции и северный колорит

Оплачивается отдельно

  • проезд до Мурманска и обратно

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