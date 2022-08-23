8 марта на Кольский полуостров : 3
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Арктические каникулы
Охота за северным сиянием и побережье Северного Ледовитого океана в четырехдневном туре Арктические каникулы на Кольском полуострове.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 34900 ₽
Верхнетуломский-Териберка
Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 21 декабря
3 дня 2 ночи
от 59500 ₽
Выходные марта в Мурманске
Весенние выходные в Мурманске - это размещение вдали от города в уникальном купольном эко-отеле «Аврора Вилладж», увлекательная фотоохота за Северным сиянием, экскурсия...
Ближайший заезд:
c 10 марта по 13 марта
4 дня 3 ночи
от 88000 ₽
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