Февральские выходные в Мурманске
Февральские выходные в Мурманске - это:
- Прогулка по главной улице города, усыпанного яркими огнями;
- Народные гулянья и ярмарка на главной площади «Пять Углов»;
- Размещение вдали от города в уникальном купольном эко-отеле «Аврора Вилладж», чтобы увидеть самое яркое Северное сияние;
- Увлекательная фото охота за Северным сиянием;
- Знакомство с народом Саами и коммуникация с хаски;
- Невероятное приключение в Териберке;
- Северная кухня.
Вас ждет:
Программа тура
Мы встретим Вас в аэропорту и проведем сити-тур по Мурманску!
Вы познакомитесь с городом в сопровождении одного из наших профессиональных гидов.
Почувствуете мощь одного из самых высоких памятников России «Алеша» (после «Родина-мать»), а также посетите другие достопримечательности.
Узнаете как город за полярным кругом пережил Вторую Мировую Войну, а также интересные факты столетнего города.
Увидите первый атомный ледокол «Ленин» и сделаете фото на фоне этого впечатляющего судна.
Обед, ужин.
В конце дня Вы расположитесь в уютном комплексе Аврора Вилладж, всего в 50 км от Мурманска. Аврора Вилладж – это уникальный глэмпинг, состоящий из 7 купольных стеклянных Иглу в окружении Северной природы.
С сентября по апрель здесь можно наблюдать Северное Сияние!
Завтрак в Аврора Вилладж и трансфер в Хаски-парк.
В хаски парке вы познакомитесь с дружелюбными собаками и прокатитесь с инструктором в упряжке.
Обед в парке.
Возвращение в Аврора Вилладж. Возможность увидеть Северное Сияния при условии хорошего прогноза.
Ужин с олениной.
Вы проснетесь посреди тундры в одном из домиков Авроры Вилладж. Выпьете горячий кофе на веранде у Иглу в тишине зимнего леса…что может быть лучше?
Вас ждёт завтрак в купольном кафе, а затем мы отправимся в Териберку на нашем комфортабельном автобусе.
Териберка — уникальное место. Здесь удивительным образом сочетается старая рыбачья деревня, кладбище кораблей, современный маленький поселок и захватывающие пейзажи Северного Ледовитого океана.
Мы посетим старую и новую Териберку, увидим кладбище морских кораблей, прогуляемся по пляжу “Драконьи яйца”, а также пройдёмся по побережью Баренцева моря и поднимемся на выброшенный корабль на песчаном пляже.
Обед.
Морской ужин в Аврора Вилладж.
Снегоходное сафари.
Обед.
Комфортный трансфер в аэропорт.
Стоимость
Эко-отель Аврора Вилладж
Программа может быть изменена или дополнена.
Включено в стоимость
- комфортабельный транспорт
- сопровождение профессиональным гидом
- размещение в уникальном эко-отеле «Аврора Вилладж»
- вкуснейшие блюда северной кухни
- фотосессия на фоне Северного сияния
- невероятные эмоции и северный колорит
Оплачивается отдельно
- проезд до Мурманска и обратно
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