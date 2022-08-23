Февральские выходные в Мурманске

Мы встретим Вас в аэропорту и проведем сити-тур по Мурманску!

Вы познакомитесь с городом в сопровождении одного из наших профессиональных гидов.

Почувствуете мощь одного из самых высоких памятников России «Алеша» (после «Родина-мать»), а также посетите другие достопримечательности.

Узнаете как город за полярным кругом пережил Вторую Мировую Войну, а также интересные факты столетнего города.

Увидите первый атомный ледокол «Ленин» и сделаете фото на фоне этого впечатляющего судна.

Обед, ужин.

В конце дня Вы расположитесь в уютном комплексе Аврора Вилладж, всего в 50 км от Мурманска. Аврора Вилладж – это уникальный глэмпинг, состоящий из 7 купольных стеклянных Иглу в окружении Северной природы.

С сентября по апрель здесь можно наблюдать Северное Сияние!