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Кольский полуостров
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Кольский полуостров
23 февраля
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23 февраля на Кольский полуостров : 5

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Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Сказка зимнего леса

Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...

Ближайший заезд:

c 23 декабря по 25 декабря

3 дня 2 ночи

от 24900 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Арктические каникулы

Охота за северным сиянием и побережье Северного Ледовитого океана в четырехдневном туре Арктические каникулы на Кольском полуострове.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 34900 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Верхнетуломский-Териберка

Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...

Ближайший заезд:

c 19 декабря по 21 декабря

3 дня 2 ночи

от 59500 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные

Снегоходное сафари на Кольском полуострове. Тур выходного дня. Программа с этнографической составляющей: культура и кухня саамского народа. Возраст 12+.

Ближайший заезд:

c 13 января по 15 января

3 дня 2 ночи

от 66000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Февральские выходные в Мурманске

Проведите февральские выходные в Мурманске, где Вас ждут народные гулянья и ярмарка на главной площади, сити-тур по Мурманску, размещение вдали от города в уникальном к...

Ближайший заезд:

c 23 февраля по 26 февраля

4 дня 3 ночи

от 96370 ₽

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