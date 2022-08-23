23 февраля на Кольский полуостров : 5

Проведите февральские выходные в Мурманске, где Вас ждут народные гулянья и ярмарка на главной площади, сити-тур по Мурманску, размещение вдали от города в уникальном к...

Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...

Охота за северным сиянием и побережье Северного Ледовитого океана в четырехдневном туре Арктические каникулы на Кольском полуострове.

Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...

✈ 23 февраля на Кольский полуостров с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы