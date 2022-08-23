23 февраля на Кольский полуостров : 5
Сортировать:
Сказка зимнего леса
Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 24900 ₽
Арктические каникулы
Охота за северным сиянием и побережье Северного Ледовитого океана в четырехдневном туре Арктические каникулы на Кольском полуострове.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 34900 ₽
Верхнетуломский-Териберка
Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 21 декабря
3 дня 2 ночи
от 59500 ₽
Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные
Снегоходное сафари на Кольском полуострове. Тур выходного дня. Программа с этнографической составляющей: культура и кухня саамского народа. Возраст 12+.
Ближайший заезд:
c 13 января по 15 января
3 дня 2 ночи
от 66000 ₽
Февральские выходные в Мурманске
Проведите февральские выходные в Мурманске, где Вас ждут народные гулянья и ярмарка на главной площади, сити-тур по Мурманску, размещение вдали от города в уникальном к...
Ближайший заезд:
c 23 февраля по 26 февраля
4 дня 3 ночи
от 96370 ₽
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
✈ 23 февраля на Кольский полуостров с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы