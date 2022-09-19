Сплав по реке Умба с выходом в Белое море 2022

Сплав по реке Умба с выходом в Белое море - этот потрясающий маршрут на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.

Вода в реке Умба чистейшая, голубовато-зеленого цвета. На пути будет встречаться множество озёр и разнообразных порогов, а в завершении маршрута Вас ждёт двухдневный отдых на берегу Белого моря.

В реке Умба водится форель, хариус, щука, окунь и другие виды рыб. Ловля рыбы на реке запрещена. Возможно приобрести лицензию на ловлю.

Протяженность маршрута: 115 км

Доступные плавсредства: Катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором, байдарки 2х местные, рафты с мотором

Группы от 10 человек

Уровень сложности: 3

Все участки со спокойной водой на реке, озёра и море проходятся под мотором.