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Сплав по реке Умба с выходом в Белое море 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Сплав по реке Умба с выходом в Белое море - этот потрясающий маршрут на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.

Вода в реке Умба чистейшая, голубовато-зеленого цвета. На пути будет встречаться множество озёр и разнообразных порогов, а в завершении маршрута Вас ждёт двухдневный отдых на берегу Белого моря.

В реке Умба водится форель, хариус, щука, окунь и другие виды рыб. Ловля рыбы на реке запрещена. Возможно приобрести лицензию на ловлю.

Протяженность маршрута: 115 км

Доступные плавсредства: Катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором, байдарки 2х местные, рафты с мотором

Группы от 10 человек

Уровень сложности: 3

Все участки со спокойной водой на реке, озёра и море проходятся под мотором.

Программа тура

День 1
а/м мост р. Умба - пор. Падун 3-4 к.с., состоящий из 3х ступеней и длиной около 1 км (8 км)

В 8:00 встреча на ж/д вокзале г. Апатиты.

Трансфер до начала сплава (40 км).

Знакомство, экипировка. Инструктаж и обед. Выход на воду.

Сплав по маршруту: а/м мост р. Умба - пор. Падун 3-4 к.с., состоящий из 3х ступеней и длиной около 1 км (8 км).

Ужин и ночёвка в палатках.

День 2
пор. Падун (3-4 к.с.) - пор. Разбойник (2-3 к.с.) (18 км)

Завтрак.

Сплав по реке Умба: пор. Падун (3-4 к.с.) - пор. Разбойник (2-3 к.с.) (18 км).

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночёвка в палатках.

День 3
пор. Семиверстный (1-2 к.с.) - Жемчужный плес (3-4 км) - пор. Карежка -1 (1 к.с.) - пор. Карежка - 2 (1 к.с.) - пор. Карельский (2 к.с., около 1 км) - пор. Канозерский (2-3 к.с.) - оз. Канозеро (35 км)

Завтрак.

Сплав по реке Умба: пор. Семиверстный (1-2 к.с.) - Жемчужный плес (3-4 км) - пор. Карежка -1 (1 к.с.) - пор. Карежка - 2 (1 к.с.) - пор. Карельский (2 к.с., около 1 км) - пор. Канозерский (2-3 к.с.) - оз. Канозеро (35 км).

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночёвка в палатках.

День 4
Дневка на оз. Канозеро

Дневка на оз. Канозеро: отдых, рыбалка, походная баня.

Походная баня - это лучший способ снять усталость в условиях похода.

Ужин и ночёвка в палатках.

День 5
оз. Канозеро - р. Родвинга - оз. Пончезеро - пор. Большой Кривец (2-3 к.с.) - пор. Малый Кривец (20 км)

Завтрак.

Сплав по реке Умба: оз. Канозеро - р. Родвинга - оз. Пончезеро - пор. Большой Кривец (2-3 к.с.) - пор. Малый Кривец (20 км).

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночёвка в палатках.

День 6
пор. Малый Кривец - пор. Паялка (3-4 к.с.) - пор. Морской - пос. Умба - выход в Белое море (19 км)

Завтрак.

Сплав по реке Умба: пор. Малый Кривец - пор. Паялка (3-4 к.с.) - пор. Морской - пос. Умба - выход в Белое море (19 км).

Ужин и ночёвка в палатках.

День 7
Переход по Белому морю под мотором до. д. Умба

Завтрак.

Отдых на Белом море.

Переход по Белому морю под мотором до д.Умба.

Трансфер до г. Кандалакша (130 км). 19:00 Прибытие в г. Кандалакша.

Отправление вечерними и ночными поездами.

Стоимость

Включено в стоимость

  • прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение, мотор, ГСМ)
  • транспортное обслуживание
  • продукты питания
  • работа инструктора
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)

Оплачивается отдельно

  • билеты до г. Апатиты и обратно
  • личное снаряжение: неопреновый костюм, боты
  • по желанию вы можете оформить туристическую страховку

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