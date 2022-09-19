Прибытие поездом № 092 в Кандалакшу. Прибытие поездом № 016. Встреча группы на ж/д вокзале г.Кандалакша. Трансфер на место начала сплава, в пути прохождение погранзоны (пос. Алакуртти), 115 км. Сбор судов. Обед. Короткий сплав по реке Тумча с прохождением порогов Первенец (II к.с.) - Падун (II-III к.с.) - Водопадный (II к.с.), 5 км. Ужин. Ночёвка в полевых условиях.