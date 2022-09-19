Сплав по реке Тумча
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Программа тура
Прибытие поездом № 092 в Кандалакшу. Прибытие поездом № 016. Встреча группы на ж/д вокзале г.Кандалакша. Трансфер на место начала сплава, в пути прохождение погранзоны (пос. Алакуртти), 115 км. Сбор судов. Обед. Короткий сплав по реке Тумча с прохождением порогов Первенец (II к.с.) - Падун (II-III к.с.) - Водопадный (II к.с.), 5 км. Ужин. Ночёвка в полевых условиях.
Завтрак. Сплав по реке Тумча : прохождение порогов Водопадный - Кривой (III к.с.) - Юрьев день (II к.с.) - Красивый (III к.с.). Обед / перекус в пути. Ужин. Ночёвка в полевых условиях.
Завтрак. Сплав до порога Яма (III к.с.). Обед. Ужин. Ночёвка в полевых условиях.
Днёвка.
Завтрак. Катание на пор. Яма. Обед. Туристическая баня. Ужин. Ночёвка в полевых условиях.
Завтрак. Сплав на катамаранах и каяках по реке Тумча : пор. Яма (III к.с.) - пор. Котел (III к.с.) - Карниз (II-III к.с.). Обед. Ужин. Ночёвка в полевых условиях.
Завтрак. Сплав по реке Тумча : пор. Карниз - пор. Шляпа (II-III к.с.). При возможности - туристическая баня. Сбор судов. Обед. Ужин. Ночёвка в полевых условиях.
Завтрак. Переход на катере по Иовскому водохранилищу до поселка Зареченск – 45 км. Трансфер в Кандалакшу – 100 км. Отъезд вечерними поездами, отправлением после 19:00.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансферы
- питание - 6 завтраков, 6 обедов (2-й день возможна замена перекусом), 6 ужинов
- аренда снаряжения для сплава (катамараны / каяки / байдарки, каски, спас. жилеты, весла, герметичные упаковки)
- аренда палаток, спальников, теплоизоляционные ковриков, кострового и группового снаряжения
- работа инструкторов
- страховка
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты, поступают в продажу за 45 суток до заезда Москва – Кандалакша – Москва Санкт-Петербург – Кандалакша – Санкт-Петербург
- аренда сухих гидрокостюмов - 3500 руб./поход
- аренда неопреновых костюмов - 1000 руб./поход
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