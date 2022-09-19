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Сплав по рекам Умба и Колвица

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Сплав по рекам Умба и Колвица - этот потрясающий маршрут проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.

В реке Умба водится форель, хариус, щука, окунь и другие виды рыб. Ловля рыбы на реке запрещена. Возможно приобрести лицензию на ловлю, но всё же мы рыбачим так :)

Все участки со спокойной водой на реке, озёра и море прохоятся под мотором.    8:00 встреча на ж/д вокзале г. Апатиты с табличкой Лесная скзака.

Протяженность: 130 км. Категория сложности: 3 из 6 Плавсредства основные: Катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором Плавсредства по желанию: Рафты с мотором и байдарки 2х местные

Программа тура

День 1
Выход на воду Трансфер  до начала сплава - автомобильный мост через р. Умбу.
День 2
От порога Падун до порога Разбойник Завтрак.
День 3
От порога Семиверстный до порога Канозерский Завтрак.
День 4
Дневка на озеро Канозеро Завтрак
День 5
По озерам до порога Малый Кривец Завтрак.
День 6
Выход в Белое море Завтрак.
День 7
Дневка на Белом море Завтрак
День 8
Отдых на Белом море Завтрак.
День 9
Сплав по реке Колвица Завтрак.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение, мотор, ГСМ).
  • Транспортное обслуживание.
  • Продукты питания.
  • Работа инструктора.
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик- по необходимости). Спальники рекомендуем брать свои.

Оплачивается отдельно

  • Личное снаряжение (неопреновый костюм, боты)
  • По желанию вы можете оформить туристическую страховку на нашем сайте.

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