Сплав по рекам Умба и Колвица - этот потрясающий маршрут проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.

В реке Умба водится форель, хариус, щука, окунь и другие виды рыб. Ловля рыбы на реке запрещена. Возможно приобрести лицензию на ловлю, но всё же мы рыбачим так :)

Все участки со спокойной водой на реке, озёра и море прохоятся под мотором. 8:00 встреча на ж/д вокзале г. Апатиты с табличкой Лесная скзака.

Протяженность: 130 км. Категория сложности: 3 из 6 Плавсредства основные: Катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором Плавсредства по желанию: Рафты с мотором и байдарки 2х местные