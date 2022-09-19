Сплав по рекам Умба и Колвица
Сплав по рекам Умба и Колвица - этот потрясающий маршрут проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.
В реке Умба водится форель, хариус, щука, окунь и другие виды рыб. Ловля рыбы на реке запрещена. Возможно приобрести лицензию на ловлю, но всё же мы рыбачим так :)Все участки со спокойной водой на реке, озёра и море прохоятся под мотором. 8:00 встреча на ж/д вокзале г. Апатиты с табличкой Лесная скзака.
Протяженность: 130 км. Категория сложности: 3 из 6 Плавсредства основные: Катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором Плавсредства по желанию: Рафты с мотором и байдарки 2х местные
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Выход на воду Трансфер до начала сплава - автомобильный мост через р. Умбу.
День 2
От порога Падун до порога Разбойник Завтрак.
День 3
От порога Семиверстный до порога Канозерский Завтрак.
День 4
Дневка на озеро Канозеро Завтрак
День 5
По озерам до порога Малый Кривец Завтрак.
День 6
Выход в Белое море Завтрак.
День 7
Дневка на Белом море Завтрак
День 8
Отдых на Белом море Завтрак.
День 9
Сплав по реке Колвица Завтрак.
Стоимость
Включено в стоимость
- Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение, мотор, ГСМ).
- Транспортное обслуживание.
- Продукты питания.
- Работа инструктора.
- Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик- по необходимости). Спальники рекомендуем брать свои.
Оплачивается отдельно
- Личное снаряжение (неопреновый костюм, боты)
- По желанию вы можете оформить туристическую страховку на нашем сайте.
Категории:
Отзывы
0 из 5
оценок
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений