Сплав по красавице Умбе
Сплав в туре происходит на сплавном средстве Катамаран 4-ка, Рафт
Проживание в палаточном городке, который представляет собой размещение в палатке на туристическом коврике и спальнике с температурным режимом от +5 до -15
Питание готовится из закупленных заранее продуктов.
10:00 встречаемся на железнодорожном вокзале г. Апатиты
Вас ждет:
Программа тура
Двигаемся к месту старта, где нас уже ждет готовое снаряжение и перекус. Инструктаж. Выход на воду и несколько тренировочных упражнений. Сплав до порога Падун. Обед полевой приготовленный на костре или газовых горелках Продолжаем сплав. Ставим лагерь на красивом песчаном пляже. Ужин Ночевка в палаточном городке.
Завтрак. Выход на воду. Двигаемся до великолепного места отдыха Жемчужный плес. В этом райском месте мы останемся на дневку! Ужин. Ночевка в палаточном городке.
Завтрак, обед ужин. Отдыхаем в красивейшем месте Жемчужный плес, его длина 3-4 км, река течёт среди высоких песчаных берегов, поросших соснами. Место действительно красивое с хорошими стоянками по берегам
Завтрак. Выход на воду. Проходим серию порогов Карельский, Канозерский. Выходим в озеро Канозеро. На озере Канозеро находится памятник охраняемый государством Канозерские Петроглифы. Осмотр петроглифов Обед. Проходим озеро Канозеро. Ставим лагерь. Ужин. Ночевка в палаточном городке.
Завтрак Двигаемся до Белого моря Обед в пути полевой Серия порогов перед выходом в море Устанавливаем лагерь на побережье Белого моря Ужин Ночевка в палаточном городке
Завтрак. Двигаемся до п. Умба Душ и обед в гостевом доме Трансфер на железнодорожный вокзал г. Кандалакша В случае плохой погоды на море, гид - инструктор имеет право принять решение об организации еще одной дневки на озере.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер,
- аренда сплавного снаряжения (рафт, спасжилет, каска),
- аренда туристического снаряжения (палатка, спальник, коврик),
- работа гида,
- питание.
Оплачивается отдельно
- одежда для комфортного нахождения в температурном режиме от +5 до +15 градусов,
- дождевик
- комплект запасной одежды,
- нательное белье для ночевке в спальниках,
- личная аптечка,
- средства личной гигиены,
- удобная обувь для сплава (советуем кроссовки + неопреновые носки),
- обувь для лагеря (можно резиновые полусапоги).
- паспорт и полис ОМС
- Фонарик
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