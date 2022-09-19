Сплав по красавице Умбе

Двигаемся к месту старта

Двигаемся к месту старта, где нас уже ждет готовое снаряжение и перекус. Инструктаж. Выход на воду и несколько тренировочных упражнений. Сплав до порога Падун. Обед полевой приготовленный на костре или газовых горелках Продолжаем сплав. Ставим лагерь на красивом песчаном пляже. Ужин Ночевка в палаточном городке.