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Сплав по красавице Умбе

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Сплав в туре происходит на сплавном средстве Катамаран 4-ка, Рафт

Проживание в палаточном городке, который представляет собой размещение в палатке на туристическом коврике и спальнике с температурным режимом от +5 до -15 

Питание готовится из закупленных заранее продуктов.

10:00  встречаемся на железнодорожном вокзале г. Апатиты

Программа тура

День 1
Двигаемся к месту старта

Двигаемся к месту старта, где нас уже ждет готовое снаряжение и перекус. Инструктаж. Выход на воду и несколько тренировочных упражнений. Сплав до порога Падун. Обед полевой приготовленный на костре или газовых горелках Продолжаем сплав. Ставим лагерь на красивом песчаном пляже. Ужин Ночевка в палаточном городке.

День 2
Порог Разбойник 2-3 к.с., семивёрстный порог (1-2 к.с.)

Завтрак. Выход на воду. Двигаемся до великолепного места отдыха Жемчужный плес. В этом райском месте мы останемся на дневку! Ужин. Ночевка в палаточном городке.

День 3
Дневка в райском уголке

Завтрак, обед ужин. Отдыхаем в красивейшем месте Жемчужный плес, его длина 3-4 км, река течёт среди высоких песчаных берегов, поросших соснами. Место действительно красивое с хорошими стоянками по берегам

День 4
Канозерские Петроглифы

Завтрак. Выход на воду. Проходим серию порогов Карельский, Канозерский. Выходим в озеро Канозеро. На озере Канозеро находится памятник охраняемый государством Канозерские Петроглифы. Осмотр петроглифов Обед. Проходим озеро Канозеро. Ставим лагерь. Ужин. Ночевка в палаточном городке.

День 5
Белое море

Завтрак Двигаемся до Белого моря Обед в пути полевой Серия порогов перед выходом в море Устанавливаем лагерь на побережье Белого моря Ужин Ночевка в палаточном городке

День 6
Завершающий день

Завтрак. Двигаемся до п. Умба Душ и обед в гостевом доме Трансфер на железнодорожный вокзал г. Кандалакша В случае плохой погоды на море, гид - инструктор имеет право принять решение  об организации еще одной дневки на озере.

Стоимость

Включено в стоимость

  • трансфер,
  • аренда сплавного снаряжения (рафт, спасжилет, каска),
  • аренда туристического снаряжения (палатка, спальник, коврик),
  • работа гида,
  • питание.

Оплачивается отдельно

  • одежда для комфортного нахождения в температурном режиме от +5 до +15 градусов,
  • дождевик 
  • комплект запасной одежды,
  • нательное белье для ночевке в спальниках,
  • личная аптечка,
  • средства личной гигиены,
  • удобная обувь для сплава (советуем кроссовки + неопреновые носки),
  • обувь для лагеря (можно резиновые полусапоги).
  • паспорт и полис ОМС
  • Фонарик

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