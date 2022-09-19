Сплав и рыбалка по рекам Индель - Варзуа

Тур начинается в г.Кандалакша, где мы вас встречаем в 10:00

Добраться до г. Кандалакша можно любым поездов направлением в г. Мурманск до станции Апатиты. Так же вы можете добраться до нас авиасообщением в аэропорт Мурмаши или аэропорт Хибины. Трансфер из аэропорта бронируется дополнительно.

Окончание тура в г. Кандалакша, убытие любым вечерним поездом после 20:00

Сплав в туре происходит на сплавном средстве Катамаран 4-ка или РАФТ Тритон

В туре используется проживание в палаточном городке.Палаточный городок представляет собой размещение в палатке на туристическом коврике и спальнике с температурным режимом от +5 до -15

Питание готовиться из закупленных заранее продуктов.

Все длинные плесы и озера мы проходим на моторе, что позволяет вам насладиться рыбалкой и пейзажами.

Мы сделаем ваш отдых незабываемым!