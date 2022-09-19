Сплав и рыбалка по рекам Индель - Варзуа
Тур начинается в г.Кандалакша, где мы вас встречаем в 10:00
Добраться до г. Кандалакша можно любым поездов направлением в г. Мурманск до станции Апатиты. Так же вы можете добраться до нас авиасообщением в аэропорт Мурмаши или аэропорт Хибины. Трансфер из аэропорта бронируется дополнительно.
Окончание тура в г. Кандалакша, убытие любым вечерним поездом после 20:00
Сплав в туре происходит на сплавном средстве Катамаран 4-ка или РАФТ Тритон
В туре используется проживание в палаточном городке.Палаточный городок представляет собой размещение в палатке на туристическом коврике и спальнике с температурным режимом от +5 до -15
Питание готовиться из закупленных заранее продуктов.
Все длинные плесы и озера мы проходим на моторе, что позволяет вам насладиться рыбалкой и пейзажами.
Мы сделаем ваш отдых незабываемым!
Вас ждет:
Программа тура
По прибытию на место обедаем. Подготавливаем и собираем лодки, грузим вещи. Наши гиды проведут инструктаж по технике безопасности и в путь. В этот день мы пройдём 8 км. по реке Индель и 15 км. по реке Пана, эти реки небольшие и неглубокие с перекатами и тихими плёсами. На реке Пане сделаем остановку на ночь. Ужин В этом месте нас ожидает великолепная рыбалка на сёмгу.
В этот день после завтрака продолжим сплав по реке Пана и через 3-4 км. она впадает в Варзугу где мы тоже разобьём лагерь и остановимся на ночлег. Ужин На слиянии этих рек нас ждёт увлекательная рыбалка, сёмги в реке много и она не заставит нас долго ждать.
Утром завтрак и снова в путь по реке Варзуге около 10 км., в районе реки Кочкама мы разбиваем лагерь, там нас ожидает первокласная рыбалка на сёмгу. Обед, ужин
С раннего утра и до обеда у вас продолжается рыбалка, после обеда собираемся и едем около 18 км. среди крутых скалистых берегов покрытых сосновым лесом, пройдём перекат Кривец и до следущего лагеря реки Нитоньги. В этом месте у вас есть большая вероятность поймать сёмгу, щуку или хариуса, которые разнообразят наш рацион на ужин.
Завтрак, обед, ужин Этот день мы проведём в этом же лагере на реке Нитоньга, сделаем туристическую баню, отдохнём, порыбачим, желающие могут посетить в 1,5 км. от реки озеро Щучье, оно небольшое, но улов может обрадовать щукарём до 10кг.
Сегодня у нас последний день сплава, просыпаемся пораньше и едем до села Варзуга около 25 км. Завтрак Выезд в г. Кандалакшу на железнодорожный вокзал
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер,
- аренда сплавного снаряжения (рафт, спасжилет, каска),
- аренда туристического снаряжения (палатка, спальник, коврик),
- работа гида,
- питание.
Оплачивается отдельно
- одежда для комфортного нахождения в температурном режиме от +5 до +15 градусов,
- дождевик
- комплект запасной одежды,
- нательное белье для ночевке в спальниках,
- личная аптечка,
- средства личной гигиены,
- удобная обувь для сплава (советуем кроссовки + неопреновые носки),
- обувь для лагеря (можно резиновые полусапоги).
- паспорт и полис ОМС
- Фонарик
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