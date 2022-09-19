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Сплав и рыбалка по рекам Индель - Варзуа

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Тур начинается в г.Кандалакша, где мы вас встречаем в 10:00

Добраться до г. Кандалакша можно любым поездов направлением в г. Мурманск до станции Апатиты. Так же вы можете добраться до нас авиасообщением в аэропорт Мурмаши или аэропорт Хибины. Трансфер из аэропорта бронируется дополнительно.

Окончание тура в г. Кандалакша, убытие любым вечерним поездом после 20:00

Сплав в туре происходит на сплавном средстве Катамаран 4-ка или РАФТ Тритон

В туре используется проживание в палаточном городке.Палаточный городок представляет собой размещение в палатке на туристическом коврике и спальнике с температурным режимом от +5 до -15

Питание готовиться из закупленных заранее продуктов.

Все длинные плесы и озера мы проходим на моторе, что позволяет вам насладиться рыбалкой и пейзажами.

Мы сделаем ваш отдых незабываемым!

Программа тура

День 1
Переезд до брода реки Индель

По прибытию на место обедаем. Подготавливаем и собираем лодки, грузим вещи. Наши гиды проведут инструктаж по технике безопасности и в путь. В этот день мы пройдём 8 км. по реке Индель и 15 км. по реке Пана, эти реки небольшие и неглубокие с перекатами и тихими плёсами. На реке Пане сделаем остановку на ночь. Ужин В этом месте нас ожидает великолепная рыбалка на сёмгу.

День 2
Рыбалка на реке Варзуга

В этот день после завтрака продолжим сплав по реке Пана и через 3-4 км. она впадает в Варзугу где мы тоже разобьём лагерь и остановимся на ночлег. Ужин На слиянии этих рек нас ждёт увлекательная рыбалка, сёмги в реке много и она не заставит нас долго ждать. 

День 3
Сплав до реки Кочкама

Утром завтрак и снова в путь по реке Варзуге около 10 км., в районе реки Кочкама мы разбиваем лагерь, там нас ожидает первокласная рыбалка на сёмгу.  Обед, ужин

День 4
Перекат Кривец

С раннего утра и до обеда у вас продолжается рыбалка, после обеда собираемся и едем около 18 км. среди крутых скалистых берегов покрытых сосновым лесом, пройдём перекат Кривец и  до следущего лагеря реки Нитоньги. В этом месте  у вас есть большая вероятность поймать сёмгу, щуку или хариуса, которые разнообразят наш рацион на ужин.

День 5
Отдых и рыбалка

Завтрак, обед, ужин Этот день мы проведём в этом же лагере на реке Нитоньга, сделаем туристическую баню,  отдохнём, порыбачим, желающие могут посетить в 1,5 км. от реки озеро Щучье, оно небольшое, но улов может обрадовать щукарём до 10кг.

День 6
Сплав до с. Варзуга

Сегодня у нас последний день сплава, просыпаемся пораньше и едем до села Варзуга около 25 км. Завтрак Выезд в г. Кандалакшу на железнодорожный вокзал

Стоимость

Включено в стоимость

  • трансфер,
  • аренда сплавного снаряжения (рафт, спасжилет, каска),
  • аренда туристического снаряжения (палатка, спальник, коврик),
  • работа гида,
  • питание.

Оплачивается отдельно

  • одежда для комфортного нахождения в температурном режиме от +5 до +15 градусов,
  • дождевик 
  • комплект запасной одежды,
  • нательное белье для ночевке в спальниках,
  • личная аптечка,
  • средства личной гигиены,
  • удобная обувь для сплава (советуем кроссовки + неопреновые носки),
  • обувь для лагеря (можно резиновые полусапоги).
  • паспорт и полис ОМС
  • Фонарик

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