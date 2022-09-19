Сплав для экстремалов по реке Тумча 2022

Сплав по реке Тумча - это сплав для экстремалов, для тех кто хочет научиться технике водного туризма, повысить свои навыки или просто ощутить драйв от прохождения многочисленных мощных порогов. Сплав проходит по двум рекам Тунтсайоки и Тумча на Кольском полуострове, который расположен в Мурманской области, а это значит, что потрясающие виды северной природы, скалы и сосны, чистейшая вода, бурные пороги и водопады вам обеспечены.

Драйв, эмоции, общение, походная баня, игры, катание на мощнейших порогах до 4 к.с., рыбалка, грибы, ягоды и многое другое ждет на реках Тунтсайоки и Тумча.

Река Тумча расположена за северным полярным кругом. На маршруте мы увидим уникальную природу севера: мощные пороги, скалы, сосновые леса, песчаные пляжи, чистейшую воду. Своей красотой поразит Ивовское водохранилище, которое мы пересечем на катере.

Протяженность маршрута: 100 км

Доступные сплав средства: Катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором, рафты с мотором.

Группы от 7 человек.

Уровень сложности: 4