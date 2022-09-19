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Сплав для экстремалов по реке Тумча 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Сплав по реке Тумча - это сплав для экстремалов, для тех кто хочет научиться технике водного туризма, повысить свои навыки или просто ощутить драйв от прохождения многочисленных мощных порогов. Сплав проходит по двум рекам Тунтсайоки и Тумча на Кольском полуострове, который расположен в Мурманской области, а это значит, что потрясающие виды северной природы, скалы и сосны, чистейшая вода, бурные пороги и водопады вам обеспечены.

Драйв, эмоции, общение, походная баня, игры, катание на мощнейших порогах до 4 к.с., рыбалка, грибы, ягоды и многое другое ждет на реках Тунтсайоки и Тумча.

Река Тумча расположена за северным полярным кругом. На маршруте мы увидим уникальную природу севера: мощные пороги, скалы, сосновые леса, песчаные пляжи, чистейшую воду. Своей красотой поразит Ивовское водохранилище, которое мы пересечем на катере.

Протяженность маршрута: 100 км

Доступные сплав средства: Катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором, рафты с мотором.

Группы от 7 человек.

Уровень сложности: 4

Программа тура

День 1
Прибытие на тур - инструктаж - сплав 13 км

6:38 Встреча на ж/д вокзале г. Кандалакша. Трансфер до места начала сплава - пос. Алакурти, берег реки Тунтсайоки (120 км).

Знакомство, сборка сплавсредств и экипировка. Инструктаж, обед. Выход на воду.

Сплав по реке Тунтсайоки - Тумча по маршруту: пор. Первенец 3 к.с. - Падун 4 к.с. - Двойной 2 к.с. - Каменнистый 2 к.с. - Водопадный-1 2 к.с. - Водопадный-2 2 к.с. - Кривой 3 к.с. (13 км).

Ужин, ночёвка в палатках.

День 2
Сплав 19 км

Завтрак.

Сплав по реке Тунтсайоки- Тумча по маршруту: Юрьев День 2 к.с. - Скалистый глаз 2 к.с. - Надежда 2. к.с. - Подкова 1 к.с. - Март 3 к.с., - порог Кошмарики 2 к.с. - Красивый 4 к.с. (19 км).

Ужин, ночёвка в палатках.

День 3
Сплав 6 км

Завтрак.

Сплав по реке Тунтсайоки-Тумча по маршруту: пор. Красивый 4 к.с. - Вечерний 2 к.с. - Узкий 2 к.с. - Яма 4 к.с. - Котел 4 к.с. (6 км).

Ужин, ночевка в полевых условиях.

День 4
Дневка

Дневка на порогах Яма и Котёл.

Отдых, рыбалка. Походная баня.

День 5
Сплав 4 км

Завтрак.

Сплав по реке Тунтсайоки - Тумча по маршруту: пор. Ночной 2 к.с. - Карниз 4 к.с., назван он так в честь скального карниза, с которого падает река двухметровым водопадом (4 км).

Ужин, ночевка в полевых условиях.

День 6
Дневка

Дневка.

Катание на пороге Карниз, отдых, рыбалка, игры, походная баня.

День 7
Сплав - Иовское водохранилище

Завтрак.

Сплав по маршруту: порог Каньонный 2 к.с. - пор. Змея 2 к.с. - пор. Шляпа 3-4 к.с. - Ивовское водохранилище на катере (4 часа) (58 км).

Трансфер до г. Кандалакша. ~ 20:00 прибытие в г. Кандалакша

Стоимость

Включено в стоимость

  • Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
  • Транспортное обслуживание
  • 3х-разовое питание
  • Работа инструктора
  • Аренда катера по водохранилищу
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)

Оплачивается отдельно

  • Билеты до г. Кандалакша и обратно

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