Сплав для экстремалов по реке Тумча 2022
Сплав по реке Тумча - это сплав для экстремалов, для тех кто хочет научиться технике водного туризма, повысить свои навыки или просто ощутить драйв от прохождения многочисленных мощных порогов. Сплав проходит по двум рекам Тунтсайоки и Тумча на Кольском полуострове, который расположен в Мурманской области, а это значит, что потрясающие виды северной природы, скалы и сосны, чистейшая вода, бурные пороги и водопады вам обеспечены.
Драйв, эмоции, общение, походная баня, игры, катание на мощнейших порогах до 4 к.с., рыбалка, грибы, ягоды и многое другое ждет на реках Тунтсайоки и Тумча.
Река Тумча расположена за северным полярным кругом. На маршруте мы увидим уникальную природу севера: мощные пороги, скалы, сосновые леса, песчаные пляжи, чистейшую воду. Своей красотой поразит Ивовское водохранилище, которое мы пересечем на катере.
Протяженность маршрута: 100 км
Доступные сплав средства: Катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором, рафты с мотором.
Группы от 7 человек.
Уровень сложности: 4
Вас ждет:
Программа тура
6:38 Встреча на ж/д вокзале г. Кандалакша. Трансфер до места начала сплава - пос. Алакурти, берег реки Тунтсайоки (120 км).
Знакомство, сборка сплавсредств и экипировка. Инструктаж, обед. Выход на воду.
Сплав по реке Тунтсайоки - Тумча по маршруту: пор. Первенец 3 к.с. - Падун 4 к.с. - Двойной 2 к.с. - Каменнистый 2 к.с. - Водопадный-1 2 к.с. - Водопадный-2 2 к.с. - Кривой 3 к.с. (13 км).
Ужин, ночёвка в палатках.
Завтрак.
Сплав по реке Тунтсайоки- Тумча по маршруту: Юрьев День 2 к.с. - Скалистый глаз 2 к.с. - Надежда 2. к.с. - Подкова 1 к.с. - Март 3 к.с., - порог Кошмарики 2 к.с. - Красивый 4 к.с. (19 км).
Ужин, ночёвка в палатках.
Завтрак.
Сплав по реке Тунтсайоки-Тумча по маршруту: пор. Красивый 4 к.с. - Вечерний 2 к.с. - Узкий 2 к.с. - Яма 4 к.с. - Котел 4 к.с. (6 км).
Ужин, ночевка в полевых условиях.
Дневка на порогах Яма и Котёл.
Отдых, рыбалка. Походная баня.
Завтрак.
Сплав по реке Тунтсайоки - Тумча по маршруту: пор. Ночной 2 к.с. - Карниз 4 к.с., назван он так в честь скального карниза, с которого падает река двухметровым водопадом (4 км).
Ужин, ночевка в полевых условиях.
Дневка.
Катание на пороге Карниз, отдых, рыбалка, игры, походная баня.
Завтрак.
Сплав по маршруту: порог Каньонный 2 к.с. - пор. Змея 2 к.с. - пор. Шляпа 3-4 к.с. - Ивовское водохранилище на катере (4 часа) (58 км).
Трансфер до г. Кандалакша. ~ 20:00 прибытие в г. Кандалакша
Стоимость
Включено в стоимость
- Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
- Транспортное обслуживание
- 3х-разовое питание
- Работа инструктора
- Аренда катера по водохранилищу
- Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)
Оплачивается отдельно
- Билеты до г. Кандалакша и обратно
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