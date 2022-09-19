Красненькая - Кутсайоки - Тумча - Экстремальный сплав для опытных! 2022

Этот маршрут заслуживает особого внимания и откроет север во всей своей суровой красоте. Могучие водопады и скалы будут наблюдать за вами, как дети, пускающие кораблики в ручье. Природа, стихия и отличная компания профессиональных инструкторов сделают путешествие незабываемым!

Сплав по рекам Красненькая, Кутсайоки и Тумча - обладает множеством порогов 3-5 категории сложности.

Любители севера и бурной воды обязательно должны побывать на сплаве по рекам Красненькая, Кутсайоки, Тумча, чтобы навсегда оставить яркую страницу в своей жизни!

Внимание: тур рекомендован только опытным участникам водных походов (не менее 3 категории сложности).

Пороги 3-5 к.с. осматриваются, решение об обносе или прохождении порогов принимает инструктор, конкретно по каждому участнику. При прохождении выставляется страховка и фото/видеосъемка.

Протяженность маршрута: 75 км

Доступные плавсредства: Катамараны

Группы от 7 человек

Уровень сложности: 5