Красненькая - Кутсайоки - Тумча - Экстремальный сплав для опытных! 2022
Этот маршрут заслуживает особого внимания и откроет север во всей своей суровой красоте. Могучие водопады и скалы будут наблюдать за вами, как дети, пускающие кораблики в ручье. Природа, стихия и отличная компания профессиональных инструкторов сделают путешествие незабываемым!
Сплав по рекам Красненькая, Кутсайоки и Тумча - обладает множеством порогов 3-5 категории сложности.
Любители севера и бурной воды обязательно должны побывать на сплаве по рекам Красненькая, Кутсайоки, Тумча, чтобы навсегда оставить яркую страницу в своей жизни!
Внимание: тур рекомендован только опытным участникам водных походов (не менее 3 категории сложности).
Пороги 3-5 к.с. осматриваются, решение об обносе или прохождении порогов принимает инструктор, конкретно по каждому участнику. При прохождении выставляется страховка и фото/видеосъемка.
Протяженность маршрута: 75 км
Доступные плавсредства: Катамараны
Группы от 7 человек
Уровень сложности: 5
Вас ждет:
Программа тура
06:38 Встреча на ж/д вокзале в г. Кандалакша.
Трансфер г. Кандалакша - п. Алакуртти - прохождение пограничного контроля. Трансфер - п. Алакуртти - п. Вуориярви - «баня» на реке Кутсайоки.
Подготовка водного снаряжения к выходу на воду. Инструктаж.
Обед.
Тренировочные занятия на воде (траверс струи и постановка катамаранов на ровный киль, переворот катамаранов).
Ужин. Ночёвка в палатках.
Ранний завтрак.
Лагерь оставляем на том же месте, как и лишние вещи. Грузим в транспорт катамараны и все необходимое для сплава снаряжение. Отправляемся на «УАЗ» или «Газ-66» на место начала сплава «Чертов мост» (1 - 1,5 часа).
Нашей задачей в этот день будет проход самого интересного участка маршрута, обычно его проходим за 6-8 часов на разгруженных катамаранах.
Сплав по реке Красненькая: - порожек (1 к.с.) - перекат (1 к.с.) - каньон «Короткий» (4 к.с.) - порожек (1 к.с.) - шивера (1 к.с.) - пор. «Каменистый» (3 к.с.) - пор. «Островной» (2 к.с.) - 2 шиверы (1 к.с.) - пор. «Прыжок» (3 к.с.) - пор. «Щечки» (4 к.с.) - пор. «Кавказский» (5 к.с.) - пор. «Горка» (4 к.с.) - озеро «Пюхяярви» (голубые озера).
Перекус.
Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Сомнительный» (4-5 к.с.) - пор. «Муравейный» (3 к.с.) - пор. «БСТ» (3 к.с.) - водопад «Оба-на» (выс. 11 м) (6 к.с.) - водопад «Маманя» (выс. 25 м.) (6+ к.с.). - п. «Тесный» (3-4 к.с.). - 7 шивер (1-2 к.с.).
Поздний ужин, ночёвка в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав по реке Кутсайоки: мощная шивера (2 к.с.) - локальный пор. (2 к.с.) – пор. «Ступенька» (4 к.с.) - 3 шиверы (1-2 к.с.) - пор. «Струя» (2 к.с.) – перекат (1 к.с.) – шивера (1 к.с) – Локальный пор. (1-2 к.с.) – Локальный пор. (2 к.с.) - пор. «Водопадный» (5 к.с.)
Ужин, ночёвка в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Водопадный» (5 к.с.) - пор. «Лесенка» (2-3 к.с.) – пор. «3 протоки» (3 к.с.) - река Тумча.
Стоянка на пороге Котел.
Ужин, ночёвка в полевых условиях.
Дневка на пороге Котел.
Катание на порогах: Яма (3 к.с.) - Котел (4 к.с.).
Волейбол по желанию (на стоянке отличное место для игры в пляжный волейбол).
Баня. Ужин, ночёвка в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав по реке Тумча: пор. «Ночной» (2 к.с.) – пор. «Карниз» (4-5 к.с.) - пор. «Каньонный» (1-2 к.с.) – пор. «Змея» (2 к.с.) – пор. «Шляпа» (3-4 к.с.) - Иовское водохранилище (на катере) - Зареченск.
Сбор снаряжения.
Трансфер до г. Кандалакша.
22:00 прибытие в г. Кандалакша.
Стоимость
Включено в стоимость
- прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
- транспортное обслуживание
- 3х-разовое питание
- работа инструктора
- аренда катера по водохранилищу
- личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)
Оплачивается отдельно
- билеты до г. Кандалакша и обратно
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