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Красненькая - Кутсайоки - Тумча - Экстремальный сплав для опытных! 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Этот маршрут заслуживает особого внимания и откроет север во всей своей суровой красоте. Могучие водопады и скалы будут наблюдать за вами, как дети, пускающие кораблики в ручье. Природа, стихия и отличная компания профессиональных инструкторов сделают путешествие незабываемым!

Сплав по рекам Красненькая, Кутсайоки и Тумча - обладает множеством порогов 3-5 категории сложности.

Любители севера и бурной воды обязательно должны побывать на сплаве по рекам Красненькая, Кутсайоки, Тумча, чтобы навсегда оставить яркую страницу в своей жизни!

Внимание: тур рекомендован только опытным участникам водных походов (не менее 3 категории сложности).

Пороги 3-5 к.с. осматриваются, решение об обносе или прохождении порогов принимает инструктор, конкретно по каждому участнику. При прохождении выставляется страховка и фото/видеосъемка.

Протяженность маршрута: 75 км

Доступные плавсредства: Катамараны

Группы от 7 человек

Уровень сложности: 5

Программа тура

День 1
Тренировочные занятия на воде

06:38 Встреча на ж/д вокзале в г. Кандалакша.

Трансфер г. Кандалакша - п. Алакуртти - прохождение пограничного контроля. Трансфер - п. Алакуртти - п. Вуориярви - «баня» на реке Кутсайоки.

Подготовка водного снаряжения к выходу на воду. Инструктаж.

Обед.

Тренировочные занятия на воде (траверс струи и постановка катамаранов на ровный киль, переворот катамаранов).

Ужин. Ночёвка в палатках.

День 2
Сплав по рекам Красненькая и Кутсайоки

Ранний завтрак.

Лагерь оставляем на том же месте, как и лишние вещи. Грузим в транспорт катамараны и все необходимое для сплава снаряжение. Отправляемся на «УАЗ» или «Газ-66» на место начала сплава «Чертов мост» (1 - 1,5 часа).

Нашей задачей в этот день будет проход самого интересного участка маршрута, обычно его проходим за 6-8 часов на разгруженных катамаранах.

Сплав по реке Красненькая: - порожек (1 к.с.) - перекат (1 к.с.) - каньон «Короткий» (4 к.с.) - порожек (1 к.с.) - шивера (1 к.с.) - пор. «Каменистый» (3 к.с.) - пор. «Островной» (2 к.с.) - 2 шиверы (1 к.с.) - пор. «Прыжок» (3 к.с.) - пор. «Щечки» (4 к.с.) - пор. «Кавказский» (5 к.с.) - пор. «Горка» (4 к.с.) - озеро «Пюхяярви» (голубые озера).

Перекус.

Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Сомнительный» (4-5 к.с.) - пор. «Муравейный» (3 к.с.) - пор. «БСТ» (3 к.с.) - водопад «Оба-на» (выс. 11 м) (6 к.с.) - водопад «Маманя» (выс. 25 м.) (6+ к.с.). - п. «Тесный» (3-4 к.с.). - 7 шивер (1-2 к.с.).

Поздний ужин, ночёвка в полевых условиях.

День 3
Дневка
Дневка, рыбалка.
День 4
Сплав по реке Кутсайоки

Завтрак.

Сплав по реке Кутсайоки: мощная шивера (2 к.с.) - локальный пор. (2 к.с.) – пор. «Ступенька» (4 к.с.) - 3 шиверы (1-2 к.с.) - пор. «Струя» (2 к.с.) – перекат (1 к.с.) – шивера (1 к.с) – Локальный пор. (1-2 к.с.) – Локальный пор. (2 к.с.) - пор. «Водопадный» (5 к.с.)

Ужин, ночёвка в полевых условиях.

День 5
Сплав по реке Кутсайоки. Стоянка на пороге Котёл

Завтрак.

Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Водопадный» (5 к.с.) - пор. «Лесенка» (2-3 к.с.) – пор. «3 протоки» (3 к.с.) - река Тумча.

Стоянка на пороге Котел.

Ужин, ночёвка в полевых условиях.

День 6
Дневка на пороге Котёл

Дневка на пороге Котел.

Катание на порогах: Яма (3 к.с.) - Котел (4 к.с.).

Волейбол по желанию (на стоянке отличное место для игры в пляжный волейбол).

Баня. Ужин, ночёвка в полевых условиях.

День 7
Сплав по реке Тумча

Завтрак.

Сплав по реке Тумча: пор. «Ночной» (2 к.с.) – пор. «Карниз» (4-5 к.с.) - пор. «Каньонный» (1-2 к.с.) – пор. «Змея» (2 к.с.) – пор. «Шляпа» (3-4 к.с.) - Иовское водохранилище (на катере) - Зареченск.

Сбор снаряжения.

Трансфер до г. Кандалакша.

22:00 прибытие в г. Кандалакша.

Стоимость

Включено в стоимость

  • прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
  • транспортное обслуживание
  • 3х-разовое питание
  • работа инструктора
  • аренда катера по водохранилищу
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)

Оплачивается отдельно

  • билеты до г. Кандалакша и обратно

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