Cплав по реке Кереть с выходом в Белое море 2022
Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море - это насыщенный активный отдых в Карелии, ведь основную часть маршрута составляет прохождение интересных, многочисленных порогов.
Название реки Кереть происходит от саамского слова гиера, что означает «вершина горы». Кереть относится к рекам горно-таежного типа, она относительно многоводна и широка. Река представляет собой цепь озер, соединенных между собой порожистыми участками.
Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море - это отличная возможность получить неповторимое удовольствие от прохождения порогов на реке Кереть, увидеть красоту Белого моря и красоту природы северной Карелии.
Протяженность маршрута: 120 км
Доступные сплав средства: Катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором, Байдарки 2х местные, Рафты с мотором
Группы от 8 человек
Уровень сложности: 2
Все участки со спокойной водой на реке, озёре и море проходятся с мотором.
Вас ждет:
Программа тура
03:50 Встреча у здания ж/д вокзала п. Лоухи.
Трансфер до начала сплава оз. Варламово (20 км).
Завтрак. Знакомство, инструктаж по технике безопасности. Экипировка, выход на воду.
Сплав по маршруту: оз. Безымянное - пор. Белый клык - пор. Мураш (5 км).
Обед, отдых.
Ужин и ночёвка в палатках.
Завтрак.
Сплав по маршруту: пор. Мураш – оз. Новое - пор. Сухой - пор. Кривой-2 – оз. Кривое (18 км).
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.Ужин и ночёвка в палатках.
Завтрак.
Сплав по маршруту: оз. Кривое - пор. Долгий - пор. Варацкий - оз. Варацкое (16 км).
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Завтрак.
Сплав по маршруту: оз. Варацкое - пор. Карешка - пор. Краснобыстрый - пор. Масляный (15 км).
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Завтрак.
Сплав по маршруту: пор. Павловский - пор. Колупаевский - пор. Кривой-3 - пор. Морской - остров Сидоров - остров Кереть - выход в Белое море (19 км).
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Дневка на одном из островов Белого моря.
Обед. Отдых на Белом море.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен. Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки. Хорошая рыбалка на треску, зубатку, навагу. Также встречается камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор.
Походная баня, ужин и ночёвка в палатках.
Завтрак.
Переход по Белому морю до пос.Чупа (30 км).
16.00 - 17.00 Прибытие в пос.Чупа.
Трансфер на ж/д станцию Чупа (10 мин).
Отправление вечерними и ночными поездами (ст. Чупа - Санкт-Петербург - Москва).
Стоимость
Включено в стоимость
- прокат снаряжения (катамараны, рафты, байдарки, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение, мотор, ГСМ)
- транспортное обслуживание
- 3х-разовое питание
- работа инструктора
- личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)
Оплачивается отдельно
- билеты до г. Лоухи и обратно
- личное снаряжение: неопреновый костюм, боты
- по желанию вы можете оформить туристическую страховку
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