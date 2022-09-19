Cплав по реке Кереть с выходом в Белое море 2022

Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море - это насыщенный активный отдых в Карелии, ведь основную часть маршрута составляет прохождение интересных, многочисленных порогов.

Название реки Кереть происходит от саамского слова гиера, что означает «вершина горы». Кереть относится к рекам горно-таежного типа, она относительно многоводна и широка. Река представляет собой цепь озер, соединенных между собой порожистыми участками.

Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море - это отличная возможность получить неповторимое удовольствие от прохождения порогов на реке Кереть, увидеть красоту Белого моря и красоту природы северной Карелии.

Протяженность маршрута: 120 км

Доступные сплав средства: Катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором, Байдарки 2х местные, Рафты с мотором

Группы от 8 человек

Уровень сложности: 2

Все участки со спокойной водой на реке, озёре и море проходятся с мотором.