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Cплав по реке Кереть с выходом в Белое море 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море - это насыщенный активный отдых в Карелии, ведь основную часть маршрута составляет прохождение интересных, многочисленных порогов.

Название реки Кереть происходит от саамского слова гиера, что означает «вершина горы». Кереть относится к рекам горно-таежного типа, она относительно многоводна и широка. Река представляет собой цепь озер, соединенных между собой порожистыми участками.

Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море - это отличная возможность получить неповторимое удовольствие от прохождения порогов на реке Кереть, увидеть красоту Белого моря и красоту природы северной Карелии.

Протяженность маршрута: 120 км

Доступные сплав средства: Катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором, Байдарки 2х местные, Рафты с мотором

Группы от 8 человек

Уровень сложности: 2

Все участки со спокойной водой на реке, озёре и море проходятся с мотором.

Программа тура

День 1
оз. Безымянное - пор. Белый клык - пор. Мураш (5 км)

03:50 Встреча у здания ж/д вокзала п. Лоухи.

Трансфер до начала сплава оз. Варламово (20 км).

Завтрак. Знакомство, инструктаж по технике безопасности. Экипировка, выход на воду.

Сплав по маршруту: оз. Безымянное - пор. Белый клык - пор. Мураш (5 км).

Обед, отдых.

Ужин и ночёвка в палатках.

День 2
пор. Мураш – оз. Новое - пор. Сухой - пор. Кривой-2 – оз. Кривое (18 км)

Завтрак.

Сплав по маршруту: пор. Мураш – оз. Новое - пор. Сухой - пор. Кривой-2 – оз. Кривое (18 км).

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночёвка в палатках.
День 3
оз. Кривое - пор. Долгий - пор. Варацкий - оз. Варацкое (16 км)

Завтрак.

Сплав по маршруту: оз. Кривое - пор. Долгий - пор. Варацкий - оз. Варацкое (16 км).

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночёвка в палатках.

День 4
оз. Варацкое - пор. Карешка - пор. Краснобыстрый - пор. Масляный (15 км)

Завтрак.

Сплав по маршруту: оз. Варацкое - пор. Карешка - пор. Краснобыстрый - пор. Масляный (15 км).

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночёвка в палатках.

День 5
пор. Павловский - пор. Колупаевский - пор. Кривой-3 - пор. Морской - остров Сидоров - остров Кереть - выход в Белое море (19 км)

Завтрак.

Сплав по маршруту: пор. Павловский - пор. Колупаевский - пор. Кривой-3 - пор. Морской - остров Сидоров - остров Кереть - выход в Белое море (19 км).

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночёвка в палатках.

День 6
Дневка на острове Белого моря

Дневка на одном из островов Белого моря.

Обед. Отдых на Белом море.

Подводный мир Белого моря богат и своеобразен. Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки. Хорошая рыбалка на треску, зубатку, навагу. Также встречается камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор.

Походная баня, ужин и ночёвка в палатках.

День 7
Переход по Белому морю до пос. Чупа (30 км)

Завтрак.

Переход по Белому морю до пос.Чупа (30 км).

16.00 - 17.00 Прибытие в пос.Чупа.

Трансфер на ж/д станцию Чупа (10 мин).

Отправление вечерними и ночными поездами (ст. Чупа - Санкт-Петербург - Москва).

Стоимость

Включено в стоимость

  • прокат снаряжения (катамараны, рафты, байдарки, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение, мотор, ГСМ)
  • транспортное обслуживание
  • 3х-разовое питание
  • работа инструктора
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)

Оплачивается отдельно

  • билеты до г. Лоухи и обратно
  • личное снаряжение: неопреновый костюм, боты
  • по желанию вы можете оформить туристическую страховку

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