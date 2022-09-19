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Активный тур по реке Тумча

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Сплав в туре происходит на сплавном средстве Катамаран 4-ка, Рафт   Проживание в палаточном городке, который представляет собой размещение в палатке на туристическом коврике и спальнике с температурным режимом от +5 до -15    Питание готовится из закупленных заранее продуктов.   08:00 встречаемся на железнодорожном вокзале г. Кандалакша

Программа тура

День 1
Двигаемся к месту старта

Подготовка снаряжения. Обед полевой приготовленный на костре или газовых горелках. Инструктаж, выход на воду и несколько тренировочных упражнений, Cплав по серии порогов до порога Водопадный. Cтавим лагерь. Ужин. Ночевка в палаточном городке.

День 2
Проходим пороги

Завтрак. Выход на воду. Проходим серию порогов: Кривой, Юрьев день, Скалистый глаз, Надежда, Кошмарики, Красивый. Перекус в пути. Ставим лагерь. Ужин полевой приготовленный на костре или газовых горелках. Ночевка в палаточном городке

День 3
Водный путь к порогу Карниз

Завтрак. Выход на воду. Проходим серию порогов до порога Яма. Перекус в пути. Проходим до порога Карниз. Ставим лагерь. Ужин. Ночевка в палаточном городке.

День 4
Дневка на пороге Карниз

Завтрак, обед, ужин. Отдыхаем, наслаждаемся чистысм воздухом. Набираемся сил.

День 5
Испытания до Иовского водохранилища

Завтрак. Выходим на воду. Серия порогов по реке до Иовского водохранилища. Завершение активной части тура. Ставим лагерь. Ужин. Ночевка в палаточном городке на берегу водохранилища.

День 6
Завершающий день

Завтрак. Переход на катере по водохранилищу до п. Зашеек, Трансфер до ж/д вокзала г. Кандалакша.

Стоимость

Включено в стоимость

  • трансфер
  • аренда сплавного снаряжения (рафт, спасжилет, каска)
  • аренда туристического снаряжения (палатка, спальник, коврик)
  • работа гида
  • питание

Оплачивается отдельно

  • одежда для комфортного нахождения в температурном режиме от +5 до +15 градусов
  • комплект запасной одежды
  • нательное белье для ночевки в спальниках
  • личная аптечка
  • средства личной гигиены
  • удобная обувь для сплава (мы советуем кроссовки + неопреновые носки)
  • обувь для лагеря (можно резиновые полусапоги)

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