Активный тур по реке Тумча

Сплав в туре происходит на сплавном средстве Катамаран 4-ка, Рафт Проживание в палаточном городке, который представляет собой размещение в палатке на туристическом коврике и спальнике с температурным режимом от +5 до -15 Питание готовится из закупленных заранее продуктов. 08:00 встречаемся на железнодорожном вокзале г. Кандалакша

Вас ждет:

Групповая сборная, на автобусе

Групповая сборная, на автобусе Группа до 30 человек

Группа до 30 человек Место начала тура Петрозаводск

Место начала тура Петрозаводск Место конца тура Петрозаводск 2 дня 1 ночь

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