Активный тур по реке Тумча
Вас ждет:
Программа тура
Подготовка снаряжения. Обед полевой приготовленный на костре или газовых горелках. Инструктаж, выход на воду и несколько тренировочных упражнений, Cплав по серии порогов до порога Водопадный. Cтавим лагерь. Ужин. Ночевка в палаточном городке.
Завтрак. Выход на воду. Проходим серию порогов: Кривой, Юрьев день, Скалистый глаз, Надежда, Кошмарики, Красивый. Перекус в пути. Ставим лагерь. Ужин полевой приготовленный на костре или газовых горелках. Ночевка в палаточном городке
Завтрак. Выход на воду. Проходим серию порогов до порога Яма. Перекус в пути. Проходим до порога Карниз. Ставим лагерь. Ужин. Ночевка в палаточном городке.
Завтрак, обед, ужин. Отдыхаем, наслаждаемся чистысм воздухом. Набираемся сил.
Завтрак. Выходим на воду. Серия порогов по реке до Иовского водохранилища. Завершение активной части тура. Ставим лагерь. Ужин. Ночевка в палаточном городке на берегу водохранилища.
Завтрак. Переход на катере по водохранилищу до п. Зашеек, Трансфер до ж/д вокзала г. Кандалакша.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер
- аренда сплавного снаряжения (рафт, спасжилет, каска)
- аренда туристического снаряжения (палатка, спальник, коврик)
- работа гида
- питание
Оплачивается отдельно
- одежда для комфортного нахождения в температурном режиме от +5 до +15 градусов
- комплект запасной одежды
- нательное белье для ночевки в спальниках
- личная аптечка
- средства личной гигиены
- удобная обувь для сплава (мы советуем кроссовки + неопреновые носки)
- обувь для лагеря (можно резиновые полусапоги)
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений