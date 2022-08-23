Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26
Кольский полуостров
Все
Все
Кольский полуостров
Сплавы по Кольскому
Сбросить все

Сплавы по Кольскому на Кольский полуостров : 0

Сортировать:

Дешевле

Прошедшие Сплавы по Кольскому на Кольский полуостров : 8

Кольский полуостров

Сплав по красавице Умбе

Умба - одна из самых красивых рек Кольского полуострова, которая берет свое начало из озера Умбозеро находящееся между двумя горными массивами Хибины и Ловозерье

Ближайший заезд:

c 10 сентября по 15 сентября

6 дней 5 ночей

от 15500 ₽

Кольский полуостров

Активный тур по реке Тумча

Прекрасный тур для любителей активного отдыха. Река Тумча лежит в окружении прекрасной северной природы и кристально чистая вода бежит по порогам, шивермам и манит нас ...

Ближайший заезд:

c 25 июня по 30 июня

6 дней 5 ночей

от 16500 ₽

Кольский полуостров

Сплав и рыбалка по рекам Индель - Варзуа

Сплав по Рекам Индель – Варзуга это отличный семейный и спокойный отдых на Севере, для любителей закинуть удочку. Лицензионная рыбалка на Семгу, хариуса, щуку станет об...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 25 августа

6 дней 5 ночей

от 19000 ₽

Кольский полуостров

Сплав для экстремалов по реке Тумча 2022

Семидневный активный тур - сплав по реке Тумча и реке Тунтсайоки на Кольском п-ве. Сплав для хорошо подготовленных, опытных туристов-водников, предполагает прохождение ...

Ближайший заезд:

c 22 августа по 28 августа

7 дней 6 ночей

от 20400 ₽

Кольский полуостров

Cплав по реке Кереть с выходом в Белое море 2022

Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море - это отличная возможность получить неповторимое удовольствие от прохождения порогов на реке Кереть, увидеть красоту Белого ...

Ближайший заезд:

c 28 августа по 03 сентября

7 дней 6 ночей

от 20500 ₽

Кольский полуостров

Сплав по рекам Умба и Колвица

Сплав по рекам УМБА и КОЛВИЦА - этот потрясающий маршрут проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.

Ближайший заезд:

c 03 сентября по 11 сентября

9 дней 8 ночей

от 22000 ₽

Кольский полуостров

Сплав по реке Умба с выходом в Белое море 2022

Сплав по реке Умба с выходом в Белое море - этот потрясающий маршрут, который проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.Т...

Ближайший заезд:

c 22 августа по 28 августа

7 дней 6 ночей

от 22100 ₽

Кольский полуостров

Красненькая - Кутсайоки - Тумча - Экстремальный сплав для опытных! 2022

Самые экстремальные реки Кольского полуострова - Красненькая, Кутсайоки и Тумча, сплав только для опытных туристов-водников, которые проходили маршрут не менее 3 катего...

Ближайший заезд:

c 19 июня по 25 июня

7 дней 6 ночей

от 42000 ₽

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

✈ Сплавы по Кольскому на Кольский полуостров   с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы