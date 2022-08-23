Сплавы по Кольскому на Кольский полуостров : 0
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Прошедшие Сплавы по Кольскому на Кольский полуостров : 8
Сплав по красавице Умбе
Умба - одна из самых красивых рек Кольского полуострова, которая берет свое начало из озера Умбозеро находящееся между двумя горными массивами Хибины и Ловозерье
Ближайший заезд:
c 10 сентября по 15 сентября
6 дней 5 ночей
от 15500 ₽
Активный тур по реке Тумча
Прекрасный тур для любителей активного отдыха. Река Тумча лежит в окружении прекрасной северной природы и кристально чистая вода бежит по порогам, шивермам и манит нас ...
Ближайший заезд:
c 25 июня по 30 июня
6 дней 5 ночей
от 16500 ₽
Сплав и рыбалка по рекам Индель - Варзуа
Сплав по Рекам Индель – Варзуга это отличный семейный и спокойный отдых на Севере, для любителей закинуть удочку. Лицензионная рыбалка на Семгу, хариуса, щуку станет об...
Ближайший заезд:
c 20 августа по 25 августа
6 дней 5 ночей
от 19000 ₽
Сплав для экстремалов по реке Тумча 2022
Семидневный активный тур - сплав по реке Тумча и реке Тунтсайоки на Кольском п-ве. Сплав для хорошо подготовленных, опытных туристов-водников, предполагает прохождение ...
Ближайший заезд:
c 22 августа по 28 августа
7 дней 6 ночей
от 20400 ₽
Cплав по реке Кереть с выходом в Белое море 2022
Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море - это отличная возможность получить неповторимое удовольствие от прохождения порогов на реке Кереть, увидеть красоту Белого ...
Ближайший заезд:
c 28 августа по 03 сентября
7 дней 6 ночей
от 20500 ₽
Сплав по рекам Умба и Колвица
Сплав по рекам УМБА и КОЛВИЦА - этот потрясающий маршрут проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.
Ближайший заезд:
c 03 сентября по 11 сентября
9 дней 8 ночей
от 22000 ₽
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море 2022
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море - этот потрясающий маршрут, который проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.Т...
Ближайший заезд:
c 22 августа по 28 августа
7 дней 6 ночей
от 22100 ₽
Красненькая - Кутсайоки - Тумча - Экстремальный сплав для опытных! 2022
Самые экстремальные реки Кольского полуострова - Красненькая, Кутсайоки и Тумча, сплав только для опытных туристов-водников, которые проходили маршрут не менее 3 катего...
Ближайший заезд:
c 19 июня по 25 июня
7 дней 6 ночей
от 42000 ₽
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