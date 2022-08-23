Мурманск и Териберка

Едем в место, где время слегка замерло. Или просто замёрзло. Заполярье всегда было чем-то магически романтичным! Другой край земли, где случаются чудеса. Днём темно, а ночью небо освещается зелено-желтым! Ну разве не мистика? У нас будет аж три ночи, чтобы схватить сияние! Встречаем в Мурманске: Летим в четверг вечерними рейсами Аэрофлота или Победы. Необходимо быть в аэропорту в 21:00. Вылет в Москву: Улетаем в воскресенье вечером, любым рейсом не раньше 18:00.

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Групповая сборная, на автобусе Группа до 30 человек

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