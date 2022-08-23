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Мурманск и Териберка

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Едем в место, где время слегка замерло. Или просто замёрзло. Заполярье всегда было чем-то магически романтичным! Другой край земли, где случаются чудеса. Днём темно, а ночью небо освещается зелено-желтым! Ну разве не мистика? У нас будет аж три ночи, чтобы схватить сияние!   Встречаем в Мурманске: Летим в четверг вечерними рейсами Аэрофлота или Победы. Необходимо быть в аэропорту в 21:00.   Вылет в Москву: Улетаем в воскресенье вечером, любым рейсом не раньше 18:00.

Программа тура

День 1
День, который почти не в счёт Это такой даже и не день вовсе.
День 2
Мы в заполярье Добро пожаловать в полярную ночь!
День 3
Териберка Второй день в Териберке.
День 4
Мурманск Утром возвращаемся в Мурманск.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Проживание в Териберке в 4хместных номерах гостиницы на берегу океана (или аналогичных)
  • Завтраки и ужины в Териберке
  • Трансфер из аэропорта к океану и обратно.
  • Полностью продуманная программа
  • Услуги гида в Мурманске и Териберке
  • Катание в санях за снегоходом
  • Передвижная баня на берегу
  • Сопровождение лидером группы на протяжении всего маршрута.
  • Фото-репортаж из нашего путешествия моего исполнения

Оплачивается отдельно

  • Авиабилеты до Мурманска (7.000 - 10.000 р)
  • Личные расходы (сувениры и вкусняшки)
  • Обед по дороге, обед и ужин в Мурманске (~ 2.000 р)
  • Дайвинг (~5000 р), катание в упряжке на оленях, выход в море на судне (~50.000 р), кайтсёрф (~5.000 р) и другие хотелки, которые трудно предсказать :)
  • Подогрев воды в Баренцевом море

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