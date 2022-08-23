Северное сияние на Кольский полуостров : 4
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Сияние Севера
Экскурсионный 3-х дневный тур по красотам Кольского полуострова. Охота на северное сияние. Начинается и заканчивается в Мурманске.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 28000 ₽
Верхнетуломский-Териберка
Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 21 декабря
3 дня 2 ночи
от 59500 ₽
Рождество в Краснощелье
Вы встречали Рождество под северным сиянием? Это чудо может случиться только в Заполярье. В засыпанном пушистым снегом дальнем селе Краснощелье вас ждет яркий праздник ...
Ближайший заезд:
c 04 января по 08 января
5 дней 4 ночи
от 78500 ₽
Выходные марта в Мурманске
Весенние выходные в Мурманске - это размещение вдали от города в уникальном купольном эко-отеле «Аврора Вилладж», увлекательная фотоохота за Северным сиянием, экскурсия...
Ближайший заезд:
c 10 марта по 13 марта
4 дня 3 ночи
от 88000 ₽
Прошедшие Северное сияние на Кольский полуостров : 2
Мурманск и Териберка
Окунуться в Баренцево море прямо из бани, Отведать морепродуктов,Увидеть северное сияние, Выпить глинтвейна на берегу океана.
Ближайший заезд:
c 30 января по 02 февраля
4 дня 3 ночи
от 27000 ₽
Ближайший заезд:
c 16 апреля по 21 апреля
6 дней 5 ночей
от 39000 ₽
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