Новый год в Краснощелье
Приглашаем вас встретить Новый Год за Полярным Кругом, вдали от шумных городов, в селе Краснощелье, где дружно живут две северные народности Кольского полуострова: саами и коми.
Село Краснощелье («Красные берега» на языке коми) раскинулось по берегам знаменитой семужьей реки Поной. Побывайте здесь, окунитесь в атмосферу Новогоднего праздника, познакомьтесь с обычаями и традициями северных народов, послушайте их песни, поиграйте в их игры, попробуйте национальные блюда из экологичных и натуральных продуктов.
Нужно проехать 140 км по безлюдным заснеженным просторам в сердце Кольского, что уже само по себе приключение. Но оно стоит того, особенно когда в конце пути ждёт тепло очага и радушный приём жителей крайнего Севера.
Подари себе Снежную сказку и волшебные сполохи северного сияния!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча и перевозка в село Ловозеро, где вам предложат обед из блюд национальной кухни.
После обеда, краткий инструктаж, упаковка багажа, переодевание в теплую одежду: совик, валенки, рукавицы-шубенки. Рассадка в сани и отъезд.
На озерах за селом Ловозеро, мы остановимся около чума семьи коми. Гостеприимные коми покатают нас на оленьих упряжках. Затем мы продолжим путь.
По дороге будут остановки для отдыха и фото/видеосъемки. Маршрут проходит через лес и тундру, по замерзшим озерам и болотам.
По прибытии в Краснощелье, размещение в гостевом доме.
Ужин из традиционных северных блюд.
Сауна.
Желающие могут провести вечер, сидя у костра в национальном жилище кувакса или на улице у костра, наблюдая возможное Северное сияние.
После завтрака - экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея "Важья олом" («Жизнь старины»).
Обед в 14:00 из национальных северных блюд.
После обеда, подготовка к бане. Желающие могут принять участие в подготовке дров для растопки печей и доставке на санях за снегоходом речной воды из проруби.
Пока топится баня, проведем национальные состязания - метание аркана, прыжки через нарты, фотографирование в чуме в национальных одеждах с чаем из самовара на углях.
Баня с березовым и можжевеловым вениками и брусничным морсом.
В 23:00 праздничный ужин в гостиной, встреча Нового года с хороводами вокруг елки.
Выезд на бескрайние просторы Севера - на озера, на подледную рыбалку, где кроме рыбалки будет возможность самостоятельно установить куваксу из сосновых жердей, развести костер, растопить самовар с углями и пообедать по традиции местных рыбаков с их рассказами, байками.
По возвращении - жаркая баня и вечерние блинные посиделки.
Завтрак.
В этот день нас ждет экскурсия по селу, посещение Школы православия и строящейся православной церкви святого Серафима Саровского, фотосессия с животными, которых разводят прихожане.
По возвращении - свободное время для прогулки по лесу на лыжах.
После зимней прогулки, нас ждет крестьянский обед и свободное время для послеобеденного отдыха.
В 17:00 мы приглашены на праздничную программу народного фольклорного коллектива коми "Рытья кыа" («Вечерняя заря») в этнокультурном центре и выставка "Кужан Ки", где можно приобрести местные самобытные сувениры из рога, кости, шерсти, мягкие игрушки и домашние разносолы.
По возвращении в 20:00 ужин из блюд национальной кухни.
Сборы, легендарное повязывание ленточек и выезд обратно в село Ловозеро.
Желающие могут посетить краеведческий музей и специализированный магазин, где можно купить копчености из оленины.
Обед в кафе "У Михаила".
Перевозка в Мурманск.
Если по дороге вспыхнет северное сияние, то остановка на фотосессию.
Стоимость
Проживание по программе
Размещение в туре в гостевом доме в селе Краснощелье:
Три комнаты в гостевом доме - комната №1 - две широкие кровати + одна двухъярусная, комнаты №2 и №3 - две двухъярусные кровати.
Дополнительно есть две отдельные комнаты в соседнем доме (150 м до главного гостевого), в каждой комнате по 1 широкой кровати +1 двухъярусная. Отопление печное.
Мобильная связь только Мегафон. Интернета нет. Туалет на улице, умывальник с теплой водой в доме. Баня 2-3 раза. Все помещения обустроены старательно и с любовью, в домах чисто и уютно.
Рекомендованное снаряжение:
- С собой можно взять сумку весом не более 15 кг.
- Не берите с собой еду - в Краснощелье кормят "на убой".
- Разумное количество спиртного приветствуется, в Краснощелье продается алкоголь не самого лучшего качества.
- Оптимальный набор одежды: термобелье, теплые штаны, свитер, пуховка, теплая шапка, ветрозащитная маска, горнолыжные очки, теплые плотные варежки, унты или валенки.
- Рекомендуется взять 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки.
- Вы получите на переезд дополнительную верхнюю одежду - совики или малицы, но и ваша собственная одежда должна быть очень теплой.
- На случай морозной погоды возьмите с собой жирный крем и густо намажьте им лицо перед началом переезда в санях.
Включено в стоимость
- размещение
- перевозка из Мурманска (или Оленегорска) в село Ловозеро и обратно
- перевозка из села Ловозеро в село Краснощелье на санях за снегоходом и обратно
- все обозначенные в программе активности и экскурсии
- питание по программе: завтрак, обед, ужин
Оплачивается отдельно
- билеты к месту начала тура и обратно
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