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Новый год в Краснощелье

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Приглашаем вас встретить Новый Год за Полярным Кругом, вдали от шумных городов, в селе Краснощелье, где дружно живут две северные народности Кольского полуострова: саами и коми. 

Село Краснощелье («Красные берега» на языке коми) раскинулось по берегам знаменитой семужьей реки Поной. Побывайте здесь, окунитесь в атмосферу Новогоднего праздника, познакомьтесь с обычаями и традициями северных народов, послушайте их песни, поиграйте в их игры, попробуйте национальные блюда из экологичных и натуральных продуктов. 

Нужно проехать 140 км по безлюдным заснеженным просторам в сердце Кольского, что уже само по себе приключение. Но оно стоит того, особенно когда в конце пути ждёт тепло очага и радушный приём жителей крайнего Севера.

Подари себе Снежную сказку и волшебные сполохи северного сияния!

Программа тура

День 1
Поездка в санях в Краснощелье
Утреннее прибытие на поезде на ж/д станцию Оленегорск или в аэропорт Мурманск.

Встреча и перевозка в село Ловозеро, где вам предложат обед из блюд национальной кухни.

После обеда, краткий инструктаж, упаковка багажа, переодевание в теплую одежду: совик, валенки, рукавицы-шубенки. Рассадка в сани и отъезд.

На озерах за селом Ловозеро, мы остановимся около чума семьи коми. Гостеприимные коми покатают нас на оленьих упряжках. Затем мы продолжим путь.

По дороге будут остановки для отдыха и фото/видеосъемки. Маршрут проходит через лес и тундру, по замерзшим озерам и болотам.

По прибытии в Краснощелье, размещение в гостевом доме.

Ужин из традиционных северных блюд.

Сауна.

Желающие могут провести вечер, сидя у костра в национальном жилище кувакса или на улице у костра, наблюдая возможное Северное сияние.
День 2
Экскурсия по Краснощелью, баня и праздничный ужин
Завтрак.

После завтрака - экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея "Важья олом" («Жизнь старины»).

Обед в 14:00 из национальных северных блюд.

После обеда, подготовка к бане. Желающие могут принять участие в подготовке дров для растопки печей и доставке на санях за снегоходом речной воды из проруби.

Пока топится баня, проведем национальные состязания - метание аркана, прыжки через нарты, фотографирование в чуме в национальных одеждах с чаем из самовара на углях.

Баня с березовым и можжевеловым вениками и брусничным морсом.

В 23:00 праздничный ужин в гостиной, встреча Нового года с хороводами вокруг елки.
День 3
Выезд на озера, подледная рыбалка
Поздний завтрак.

Выезд на бескрайние просторы Севера - на озера, на подледную рыбалку, где кроме рыбалки будет возможность самостоятельно установить куваксу из сосновых жердей, развести костер, растопить самовар с углями и пообедать по традиции местных рыбаков с их рассказами, байками.

По возвращении - жаркая баня и вечерние блинные посиделки.
День 4
Экскурсия по селу, свободное время, праздничная программа

Завтрак. 

В этот день нас ждет экскурсия по селу, посещение Школы православия и строящейся православной церкви святого Серафима Саровского, фотосессия с животными, которых разводят прихожане. 

По возвращении - свободное время для прогулки по лесу на лыжах. 

После зимней прогулки, нас ждет крестьянский обед и свободное время для послеобеденного отдыха. 

В 17:00 мы приглашены на праздничную программу народного фольклорного коллектива коми "Рытья кыа" («Вечерняя заря») в этнокультурном центре и выставка "Кужан Ки", где можно приобрести местные самобытные сувениры из рога, кости, шерсти, мягкие игрушки и домашние разносолы.

По возвращении в 20:00 ужин из блюд национальной кухни.

День 5
Сборы, повязывание ленточек, перевозка в Мурманск
08:30 Завтрак.

Сборы, легендарное повязывание ленточек и выезд обратно в село Ловозеро.

Желающие могут посетить краеведческий музей и специализированный магазин, где можно купить копчености из оленины.

Обед в кафе "У Михаила".

Перевозка в Мурманск.

Если по дороге вспыхнет северное сияние, то остановка на фотосессию.

Стоимость

Проживание по программе

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за 5 дней с человека
78 500 ₽

Размещение в туре в гостевом доме в селе Краснощелье:

Три комнаты в гостевом доме - комната №1 - две широкие кровати + одна двухъярусная, комнаты №2 и №3 - две двухъярусные кровати.

Дополнительно есть две отдельные комнаты в соседнем доме (150 м до главного гостевого), в каждой комнате по 1 широкой кровати +1 двухъярусная. Отопление печное. 

Мобильная связь только Мегафон. Интернета нет. Туалет на улице, умывальник с теплой водой в доме. Баня 2-3 раза. Все помещения обустроены старательно и с любовью, в домах чисто и уютно.  

Рекомендованное снаряжение:

  • С собой можно взять сумку весом не более 15 кг. 
  • Не берите с собой еду - в Краснощелье кормят "на убой". 
  • Разумное количество спиртного приветствуется, в Краснощелье продается алкоголь не самого лучшего качества. 
  • Оптимальный набор одежды: термобелье, теплые штаны, свитер, пуховка, теплая шапка, ветрозащитная маска, горнолыжные очки, теплые плотные варежки, унты или валенки. 
  • Рекомендуется взять 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки. 
  • Вы получите на переезд дополнительную верхнюю одежду - совики или малицы, но и ваша собственная одежда должна быть очень теплой. 
  • На случай морозной погоды возьмите с собой жирный крем и густо намажьте им лицо перед началом переезда в  санях.

Включено в стоимость

  • размещение
  • перевозка из Мурманска (или Оленегорска) в село Ловозеро и обратно
  • перевозка из села Ловозеро в село Краснощелье на санях за снегоходом и обратно
  • все обозначенные в программе активности и экскурсии
  • питание по программе: завтрак, обед, ужин

Оплачивается отдельно

  • билеты к месту начала тура и обратно

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