Новый год в Краснощелье

Приглашаем вас встретить Новый Год за Полярным Кругом, вдали от шумных городов, в селе Краснощелье, где дружно живут две северные народности Кольского полуострова: саами и коми.

Село Краснощелье («Красные берега» на языке коми) раскинулось по берегам знаменитой семужьей реки Поной. Побывайте здесь, окунитесь в атмосферу Новогоднего праздника, познакомьтесь с обычаями и традициями северных народов, послушайте их песни, поиграйте в их игры, попробуйте национальные блюда из экологичных и натуральных продуктов.

Нужно проехать 140 км по безлюдным заснеженным просторам в сердце Кольского, что уже само по себе приключение. Но оно стоит того, особенно когда в конце пути ждёт тепло очага и радушный приём жителей крайнего Севера.

Подари себе Снежную сказку и волшебные сполохи северного сияния!