Новый год на Кольский полуостров : 4
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Сказка зимнего леса
Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 24900 ₽
Горнолыжный «AuroraSki»
5 дней горнолыжного отдыха на курорте «BIGWOOD» Хибины (г. Кировск). Катание, работа с инструктором, экскурсии и охота за северным сиянием. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 36000 ₽
Саамский Новый год
Трехдневное путешествие по Лапландии на Новый год. Снегоходный тур с этнографической составляющей. Строго 12+. Сложность средняя.
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 01 января
3 дня 2 ночи
от 69000 ₽
Новый год в Краснощелье
Самая долгая полярная, Новогодняя ночь ждет вас на Кольском полуострове. Встречайте Новый Год в далеком селе Краснощелье по традициям народов Севера, послушайте их песн...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 78500 ₽
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