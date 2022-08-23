Новый год на Кольский полуостров : 4

Самая долгая полярная, Новогодняя ночь ждет вас на Кольском полуострове. Встречайте Новый Год в далеком селе Краснощелье по традициям народов Севера, послушайте их песн...

Трехдневное путешествие по Лапландии на Новый год. Снегоходный тур с этнографической составляющей. Строго 12+. Сложность средняя.

5 дней горнолыжного отдыха на курорте «BIGWOOD» Хибины (г. Кировск). Катание, работа с инструктором, экскурсии и охота за северным сиянием. Проживание на базе отдыха.

Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...

✈ Новый год на Кольский полуостров с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы