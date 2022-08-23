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Кольский полуостров
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Новый год на Кольский полуостров : 4

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Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Сказка зимнего леса

Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...

Ближайший заезд:

c 23 декабря по 25 декабря

3 дня 2 ночи

от 24900 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Горнолыжный «AuroraSki»

5 дней горнолыжного отдыха на курорте «BIGWOOD» Хибины (г. Кировск). Катание, работа с инструктором, экскурсии и охота за северным сиянием. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 36000 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Саамский Новый год

Трехдневное путешествие по Лапландии на Новый год. Снегоходный тур с этнографической составляющей. Строго 12+. Сложность средняя.

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 01 января

3 дня 2 ночи

от 69000 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Новый год в Краснощелье

Самая долгая полярная, Новогодняя ночь ждет вас на Кольском полуострове. Встречайте Новый Год в далеком селе Краснощелье по традициям народов Севера, послушайте их песн...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 03 января

5 дней 4 ночи

от 78500 ₽

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