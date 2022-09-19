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Тур на полуострова Средний и Рыбачий 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

У вас есть возможность посетить самую северную европейскую точку России, побывать в местах боевых действий времем ВОВ, насладиться местными скалистыми пейзажами, почувствовать дыхание Арктики и Северного Ледовитого океана.

Насладитесь севером в нашем туре на полуострова Средний и Рыбачий!

Группа: до 6-7 человек.

Сложность: средняя (желательно обладать минимальной физической подготовкой).

Транспорт: полноприводные Hyundai Starex, джипы.

Программа тура

День 1
Мурманск - Долина Славы - пос. Титовка - водопад на р. Титовка - хребет Муста-Тунтури - п-ов Средний - останцы Два брата - б/о Большое озерко

Сбор группы в Мурманске. Выезд из Мурманска в 8:00-9:00. Гид сообщит точное время накануне.

Выезжаем из Мурманска и первая остановка — мемориальный комплекс «Долина Славы».

Долина расположена на правом берегу реки Западная лица, именно здесь проходила линия фронта, и здесь была сорвана наступательная операция фашистских войск на Мурманск.

Прибытие в поселок Титовка (проезд через КПП, при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ).

Посещаем водопад на реке Титовка.

Обед, полевая кухня.

Хребет Муста-Тунтури. Именно здесь в первые дни наступления были остановлены фашистские войска и до конца войны их удерживали здесь.

Переезд на полуостров Средний, по западному берегу, посещаем заброшенную артиллерийскую батарею.

Посещение уникального природного памятника на берегу Баренцева моря Два Брата – это останцы, две скалы выветривания.

Это место является древним капищем саамов, здесь саамы совершали обряды и жертвоприношения. Рядом расположился берег рыжих камней, здесь можно увидеть, что природа лучший скульптор с богатой фантазией, настоящие космические ландшафты.

Прибытие в Бухту Большое озерко, размещение на базе.

Ужин, возможно посещение бани за дополнительную плату.

День 2
м. Немецкий - м. Кекурский - п-ов Средний - Мурманск

Завтрак на турбазе «Большое Озерко».

Выезд на самую северную точку Европейской части России — мыс Немецкий, настоящий край света, дальше которого только Северный полюс. Здесь мы увидим два маяка: старый и новый (действующий).

Посещение мыса Кекурский. Впечатляющие северные пейзажи моря и чёрных скал, здесь можно насладиться красотой и почувствовать настоящую гармонию с природой.

Ланч (бутерброды, чай).

Выезд на полуостров Средний по восточной части.

Возвращение в Мурманск (ориентировочное время возвращения, в зависимости от погоды и дороги, 21:00-23:00).

Стоимость

Включено в стоимость

  • Разрешение на въезд в природоохранную зону
  • Питание 1 день: полевой обед и ужин, 2 день: завтрак + ланч (чай и сытные бутерброды)
  • Проживание 1 ночь на т/б «Большое озерко» (в коттеджах до 4х человек в номере)
  • Сопровождение гида-инструктора
  • Трансферы (в группе до 7-ми человек)

Оплачивается отдельно

  • Проживание и питание в Мурманске
  • Дополнительное питание
  • Авиа и ж/д билеты в Мурманск
  • Трансферы из/в аэропорт (стоимость зависит от количества человек)

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