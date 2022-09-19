Тур на полуострова Средний и Рыбачий 2022
У вас есть возможность посетить самую северную европейскую точку России, побывать в местах боевых действий времем ВОВ, насладиться местными скалистыми пейзажами, почувствовать дыхание Арктики и Северного Ледовитого океана.
Насладитесь севером в нашем туре на полуострова Средний и Рыбачий!
Группа: до 6-7 человек.
Сложность: средняя (желательно обладать минимальной физической подготовкой).
Транспорт: полноприводные Hyundai Starex, джипы.
Вас ждет:
Программа тура
Сбор группы в Мурманске. Выезд из Мурманска в 8:00-9:00. Гид сообщит точное время накануне.
Выезжаем из Мурманска и первая остановка — мемориальный комплекс «Долина Славы».
Долина расположена на правом берегу реки Западная лица, именно здесь проходила линия фронта, и здесь была сорвана наступательная операция фашистских войск на Мурманск.
Прибытие в поселок Титовка (проезд через КПП, при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ).
Посещаем водопад на реке Титовка.
Обед, полевая кухня.
Хребет Муста-Тунтури. Именно здесь в первые дни наступления были остановлены фашистские войска и до конца войны их удерживали здесь.
Переезд на полуостров Средний, по западному берегу, посещаем заброшенную артиллерийскую батарею.
Посещение уникального природного памятника на берегу Баренцева моря Два Брата – это останцы, две скалы выветривания.
Это место является древним капищем саамов, здесь саамы совершали обряды и жертвоприношения. Рядом расположился берег рыжих камней, здесь можно увидеть, что природа лучший скульптор с богатой фантазией, настоящие космические ландшафты.
Прибытие в Бухту Большое озерко, размещение на базе.
Ужин, возможно посещение бани за дополнительную плату.
Завтрак на турбазе «Большое Озерко».
Выезд на самую северную точку Европейской части России — мыс Немецкий, настоящий край света, дальше которого только Северный полюс. Здесь мы увидим два маяка: старый и новый (действующий).
Посещение мыса Кекурский. Впечатляющие северные пейзажи моря и чёрных скал, здесь можно насладиться красотой и почувствовать настоящую гармонию с природой.
Ланч (бутерброды, чай).
Выезд на полуостров Средний по восточной части.
Возвращение в Мурманск (ориентировочное время возвращения, в зависимости от погоды и дороги, 21:00-23:00).
Стоимость
Включено в стоимость
- Разрешение на въезд в природоохранную зону
- Питание 1 день: полевой обед и ужин, 2 день: завтрак + ланч (чай и сытные бутерброды)
- Проживание 1 ночь на т/б «Большое озерко» (в коттеджах до 4х человек в номере)
- Сопровождение гида-инструктора
- Трансферы (в группе до 7-ми человек)
Оплачивается отдельно
- Проживание и питание в Мурманске
- Дополнительное питание
- Авиа и ж/д билеты в Мурманск
- Трансферы из/в аэропорт (стоимость зависит от количества человек)
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