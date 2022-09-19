Терский берег, Умба и Варзуга 2022

Сбор группы в Мурманске. Выезд из Мурманска приблизительно в 8:00. Гид сообщит точное время накануне.

Отправление к Белому морю. Расстояние от Мурманска до Кандалакши 250 километров. По пути делаем остановки.

Прибытие в Кандалакшу. Обед в местном кафе (за доп. плату на месте).

Отправляемся в тоню Тетрино. Началом любой поморской деревни был морской хутор — тоня. Тоня «Тетрина» восстановлена на прежнем месте максимально достоверно и функционирует как историко-этнографический комплекс под открытым небом. В этом музее рассказывается об истории Кольского Севера от коренного населения – лопарей, до появления первых русских поселенцев, от власти Великого Новгорода до современности.

Возвращение в Умбу. Прогулка по берегу реки Умба и по старой части деревни.

Умба - старинное поморское поселение, ведущее свою историю с 1466 года. Это одно из старейших поселений всего Кольского полуострова. Деревня расположена в его южной части и в настоящее время носит звание посёлка городского типа с населением в 4,5 тысячи человек. Изначально поселение было вотчиной Соловецкого монастыря.

Размещение в гостинице «Гавань». Ужин.