Терский берег, Умба и Варзуга 2022
Путешествие на Терский берег, южное побережье Кольского полуострова. Во время тура Вы посетите такие локации как Кандалакша, село Кашкаранцы, Умба, Варзуга и само побережье Белого моря.
Сложность тура: легкая (физическая подготовка не требуется).
Группа: до 7-ми участников.
Транспорт: полноприводные Hyundai Starex, джипы.
Вас ждет:
Программа тура
Сбор группы в Мурманске. Выезд из Мурманска приблизительно в 8:00. Гид сообщит точное время накануне.
Отправление к Белому морю. Расстояние от Мурманска до Кандалакши 250 километров. По пути делаем остановки.
Прибытие в Кандалакшу. Обед в местном кафе (за доп. плату на месте).
Отправляемся в тоню Тетрино. Началом любой поморской деревни был морской хутор — тоня. Тоня «Тетрина» восстановлена на прежнем месте максимально достоверно и функционирует как историко-этнографический комплекс под открытым небом. В этом музее рассказывается об истории Кольского Севера от коренного населения – лопарей, до появления первых русских поселенцев, от власти Великого Новгорода до современности.
Возвращение в Умбу. Прогулка по берегу реки Умба и по старой части деревни.
Умба - старинное поморское поселение, ведущее свою историю с 1466 года. Это одно из старейших поселений всего Кольского полуострова. Деревня расположена в его южной части и в настоящее время носит звание посёлка городского типа с населением в 4,5 тысячи человек. Изначально поселение было вотчиной Соловецкого монастыря.
Размещение в гостинице «Гавань». Ужин.
Ранний подъем, завтрак в отеле.
Отправляемся на экскурсию в Варзугу. Село Кашкаранцы. Первое упоминание рыболовной тони в Кашкаранцах относится ко второй половине XV века. Вероятно первыми насельниками Кашкаранцев были новгородцы, затем иноки Соловецкой обители, высылавшиеся сюда для ловли рыбы.
Экскурсия на Аметистовый Берег. Месторождение аметиста в этом месте было известно и использовалось уже с 16-17 веков. 15 января 1986 года мыс Корабль был официально признан государственным геологическим памятником природы на территории Терского района Мурманской области.
Осмотр часовни безымянного инока Терского, с которым связаны местные легенды.
Обед в Варзуге у местного жителя Ирины.
Основной достопримечательностью Варзуги является церковь Успения Богородицы, возведенная в 1674 г. Церковь Успенья Пресвятой Богородицы, или сокращенно Успенская церковь, в селе Варзуга, по общему признанию, является одной из самых красивейших из числа когда-либо существовавших деревянных одноглавых шатровых церквей. Она построена без применения гвоздей, скоб и инструментов, за исключением топора и долота.
Возвращение в Мурманск. Приблизительное время прибытия 21-22 вечера.
Стоимость
Включено в стоимость
- Посещение локаций в Умбе и Варзуге
- Все входные билеты
- Размещение 1 ночь в гостинице Гавань в Умбе
- Питание (1 завтрак, 1 обед, 1 ужин)
- Сопровождение гида
- Трансферное обслуживание
Оплачивается отдельно
- Проживание и питание в Мурманске
- Дополнительное питание
- Авиа и ж/б билеты в Мурманск
- Трансферы из/в аэропорт (стоимость зависит от количества человек)
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