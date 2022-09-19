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Терский берег, Умба и Варзуга 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Путешествие на Терский берег, южное побережье Кольского полуострова. Во время тура Вы посетите такие локации как Кандалакша, село Кашкаранцы, Умба, Варзуга и само побережье Белого моря. 

Сложность тура: легкая (физическая подготовка не требуется).

Группа: до 7-ми участников.

Транспорт: полноприводные Hyundai Starex, джипы.

Программа тура

День 1
Мурманск - Кандалакша - тоня Тетрино - Умба

Сбор группы в Мурманске. Выезд из Мурманска приблизительно в 8:00. Гид сообщит точное время накануне.

Отправление к Белому морю. Расстояние от Мурманска до Кандалакши 250 километров. По пути делаем остановки.

Прибытие в Кандалакшу. Обед в местном кафе (за доп. плату на месте).

Отправляемся в тоню Тетрино. Началом любой поморской деревни был морской хутор — тоня. Тоня «Тетрина» восстановлена на прежнем месте максимально достоверно и функционирует как историко-этнографический комплекс под открытым небом. В этом музее рассказывается об истории Кольского Севера от коренного населения – лопарей, до появления первых русских поселенцев, от власти Великого Новгорода до современности.

Возвращение в Умбу. Прогулка по берегу реки Умба и по старой части деревни.

Умба - старинное поморское поселение, ведущее свою историю с 1466 года. Это одно из старейших поселений всего Кольского полуострова. Деревня расположена в его южной части и в настоящее время носит звание посёлка городского типа с населением в 4,5 тысячи человек. Изначально поселение было вотчиной Соловецкого монастыря.

Размещение в гостинице «Гавань». Ужин.

День 2
Село Кашкаранцы - Аметистовый берег - Варзуга - часовня Успения Богородицы

Ранний подъем, завтрак в отеле.

Отправляемся на экскурсию в Варзугу. Село Кашкаранцы. Первое упоминание рыболовной тони в Кашкаранцах относится ко второй половине XV века. Вероятно первыми насельниками Кашкаранцев были новгородцы, затем иноки Соловецкой обители, высылавшиеся сюда для ловли рыбы.

Экскурсия на Аметистовый Берег. Месторождение аметиста в этом месте было известно и использовалось уже с 16-17 веков. 15 января 1986 года мыс Корабль был официально признан государственным геологическим памятником природы на территории Терского района Мурманской области.

Осмотр часовни безымянного инока Терского, с которым связаны местные легенды.

Обед в Варзуге у местного жителя Ирины.

Основной достопримечательностью Варзуги является церковь Успения Богородицы, возведенная в 1674 г. Церковь Успенья Пресвятой Богородицы, или сокращенно Успенская церковь, в селе Варзуга, по общему признанию, является одной из самых красивейших из числа когда-либо существовавших деревянных одноглавых шатровых церквей. Она построена без применения гвоздей, скоб и инструментов, за исключением топора и долота.

Возвращение в Мурманск. Приблизительное время прибытия 21-22 вечера.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Посещение локаций в Умбе и Варзуге
  • Все входные билеты
  • Размещение 1 ночь в гостинице Гавань в Умбе
  • Питание (1 завтрак, 1 обед, 1 ужин)
  • Сопровождение гида
  • Трансферное обслуживание

Оплачивается отдельно

  • Проживание и питание в Мурманске
  • Дополнительное питание
  • Авиа и ж/б билеты в Мурманск
  • Трансферы из/в аэропорт (стоимость зависит от количества человек)

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