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Тайны Сейдозера 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Добро пожаловать на летний Кольский полуостров! В нашем туре «Тайны Сейдозера» мы отправимся в Териберку на морскую прогулку на поиски китов, побываем в знаменитых Ловозерских тундрах, посетим таинственное Сейдозеро и остановимся с ночевкой на базе отдыха в селе Ловозеро.

Вас ждёт:

  • размещение в Мурманске в отеле 4*
  • путешествие в Териберку на побережье Северного-Ледовитого океана
  • фото-охота на дельфинов и касаток
  • бухта заброшенных рыбацких кораблей
  • самые живописные виды скалистой тундры
  • поезка на Ловозеро и Сейдозеро, саамские священные места
  • размещение на базе отдыха в Ловозеро
  • треккинг в Ловозерские тундры
  • подъём на вершину горы Аллуайв
  • прогулка по плато к котловине горы, откуда открывается захватывающий вид на просторы Кольского полуострова
  • питание: полупансион (завтраки и обеды во 2, 3 и 4 дни тура)

Программа тура

День 1
Прибытие в Мурманск - размещение

Добро пожаловать в Мурманск! В четверг вы можете прибыть в любое время, чтобы с комфортом разместиться в отеле.

Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.

На следующий день (в пятницу) мы отправляемся в наш тур, поэтому очень важно, чтобы вы были отдохнувшими и полными сил!

День 2
Териберка - киты

Ранний подъем, завтрак.

Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время сообщит координатор накануне.

Переезд в Териберку (около 130 км). Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок. Природа и ландшафт меняются в течение всего пути. Скалистая тундра и озера будут сопровождать вас до самого побережья океана. Делаем остановки в живописных местах.

Прибытие в Териберку, и первое место - вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей. Вам откроется панорамный вид на Териберку и впадающую в морскую бухту одноименную реку.

Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов. Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на пешеходную.

Морская прогулка (2 часа). Если повезет, то увидим дельфинов и касаток!

Обед в местном кафе в Териберке.

Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда.

Возращение обратно в Мурманск.

День 3
Ловозеро и Сейдозеро

Завтрак. Встреча с водителем в месте вашего размещения в Мурманске. Точное время будет согласовано заранее (раннее утро).

Выезд в посёлок Ловозеро (170 км). Длительность поездки в одну сторону примерно 2,5 часа.

Прибытие в село Ловозеро, начало программы. Знакомство с гидом, инструктаж по технике безопасности перед поездкой на катере по оз. Ловозеро.

Прогулка на катере по оз. Ловозеро (протяженность в одну сторону 30 км).

По пути вам откроются великолепные пейзажи на Ловозерские тундры. Гид расскажет про историю и таинственность этих мест, и почему эти края саамы считали священными.

Прибытие к южному берегу оз. Ловозеро. Вы отправитесь в мини-поход на 2,5 км через перевал к оз. Сейдозеро. Во время похода вы узнаете про знаменитую скалу Куйва и послушаете таинственную легенду о происхождении Сейдъявра - «озера горных духов».

Ужин на базе отдыха в Ловозеро. Заселение, отдых.

День 4
Ловозерские тундры

Ранний подъем, завтрак.

Поездка в Ловозерские тундры (30 минут). Прибытие в поселок Ревда, откуда начинается основная часть программы.

Проезд к началу подъема в тундру. Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв.

Всем гостям будут выданы треккинговые палки. Прогулка по плато к цирку (котловина в виде амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова.

Полевой ланч.

Выезд обратно в Мурманск. Приблизительное время прибытия около 18-19 вечера.

Стоимость

Включено в стоимость

  • поездка в Териберку на побережье океана
  • морская прогулка с фото-охотой на китов 2 часа
  • поеездка в Ловозеро + прогулка на катере
  • посещение озера Сейдозеро
  • путешествие в Ловозерские тундры
  • сопровождение гидом
  • трансферы (в группе до 16-ти человек)
  • завтраки, обеды (во 2, 3, 4 дни тура)
  • размещение (2 ночи в Мурманске в отеле 4*, 1 ночь в посёлке Ловозеро)

Оплачивается отдельно

  • ужины после экскурсий
  • авиа и ж/д билеты в Мурманск
  • трансферы из/в аэропорт

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