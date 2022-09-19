Тайны Сейдозера 2022

Добро пожаловать в Мурманск! В четверг вы можете прибыть в любое время, чтобы с комфортом разместиться в отеле.

Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.

На следующий день (в пятницу) мы отправляемся в наш тур, поэтому очень важно, чтобы вы были отдохнувшими и полными сил!