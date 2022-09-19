Тайны Сейдозера 2022
Добро пожаловать на летний Кольский полуостров! В нашем туре «Тайны Сейдозера» мы отправимся в Териберку на морскую прогулку на поиски китов, побываем в знаменитых Ловозерских тундрах, посетим таинственное Сейдозеро и остановимся с ночевкой на базе отдыха в селе Ловозеро.
Вас ждёт:
- размещение в Мурманске в отеле 4*
- путешествие в Териберку на побережье Северного-Ледовитого океана
- фото-охота на дельфинов и касаток
- бухта заброшенных рыбацких кораблей
- самые живописные виды скалистой тундры
- поезка на Ловозеро и Сейдозеро, саамские священные места
- размещение на базе отдыха в Ловозеро
- треккинг в Ловозерские тундры
- подъём на вершину горы Аллуайв
- прогулка по плато к котловине горы, откуда открывается захватывающий вид на просторы Кольского полуострова
- питание: полупансион (завтраки и обеды во 2, 3 и 4 дни тура)
Вас ждет:
Программа тура
Добро пожаловать в Мурманск! В четверг вы можете прибыть в любое время, чтобы с комфортом разместиться в отеле.
Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.
На следующий день (в пятницу) мы отправляемся в наш тур, поэтому очень важно, чтобы вы были отдохнувшими и полными сил!
Ранний подъем, завтрак.
Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время сообщит координатор накануне.
Переезд в Териберку (около 130 км). Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок. Природа и ландшафт меняются в течение всего пути. Скалистая тундра и озера будут сопровождать вас до самого побережья океана. Делаем остановки в живописных местах.
Прибытие в Териберку, и первое место - вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей. Вам откроется панорамный вид на Териберку и впадающую в морскую бухту одноименную реку.
Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов. Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на пешеходную.
Морская прогулка (2 часа). Если повезет, то увидим дельфинов и касаток!
Обед в местном кафе в Териберке.
Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда.
Возращение обратно в Мурманск.
Завтрак. Встреча с водителем в месте вашего размещения в Мурманске. Точное время будет согласовано заранее (раннее утро).
Выезд в посёлок Ловозеро (170 км). Длительность поездки в одну сторону примерно 2,5 часа.
Прибытие в село Ловозеро, начало программы. Знакомство с гидом, инструктаж по технике безопасности перед поездкой на катере по оз. Ловозеро.
Прогулка на катере по оз. Ловозеро (протяженность в одну сторону 30 км).
По пути вам откроются великолепные пейзажи на Ловозерские тундры. Гид расскажет про историю и таинственность этих мест, и почему эти края саамы считали священными.
Прибытие к южному берегу оз. Ловозеро. Вы отправитесь в мини-поход на 2,5 км через перевал к оз. Сейдозеро. Во время похода вы узнаете про знаменитую скалу Куйва и послушаете таинственную легенду о происхождении Сейдъявра - «озера горных духов».
Ужин на базе отдыха в Ловозеро. Заселение, отдых.
Ранний подъем, завтрак.
Поездка в Ловозерские тундры (30 минут). Прибытие в поселок Ревда, откуда начинается основная часть программы.
Проезд к началу подъема в тундру. Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв.
Всем гостям будут выданы треккинговые палки. Прогулка по плато к цирку (котловина в виде амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова.
Полевой ланч.
Выезд обратно в Мурманск. Приблизительное время прибытия около 18-19 вечера.
Стоимость
Включено в стоимость
- поездка в Териберку на побережье океана
- морская прогулка с фото-охотой на китов 2 часа
- поеездка в Ловозеро + прогулка на катере
- посещение озера Сейдозеро
- путешествие в Ловозерские тундры
- сопровождение гидом
- трансферы (в группе до 16-ти человек)
- завтраки, обеды (во 2, 3, 4 дни тура)
- размещение (2 ночи в Мурманске в отеле 4*, 1 ночь в посёлке Ловозеро)
Оплачивается отдельно
- ужины после экскурсий
- авиа и ж/д билеты в Мурманск
- трансферы из/в аэропорт
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений