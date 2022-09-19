Арктическое лето 2022

Ранний подъем, завтрак. Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время сообщит координатор накануне.

Переезд в Териберку (около 130 км, приблизительно 2,5 часа с учетом остановок). Природа и ландшафт меняются в течение всего пути. Скалистая тундра и озера будут сопровождать вас до самого побережья океана. Делаем остановки в живописных местах.

Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей. Вам откроется панорамный вид на Териберку и впадающую в морскую бухту одноименную реку.

Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов. Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на пешеходную.

Морская прогулка (2 часа). Если повезет, то увидим дельфинов и касаток!

Обед в местном кафе в Териберке.

Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда.

Возращение обратно в Мурманск.