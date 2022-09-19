Арктическое лето 2022
Добро пожаловать на русский север! Мы подготовили для вас крутую программу на лето 2022, в ходе которой мы побываем на краю земли в Териберке, попытаем удачу в наблюдении за китами, устроим треккинг в Ловозерские тундры, посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин», устроим покатушки на квадроциклах!
Группа: до 16 человек.
Вас ждет:
Программа тура
Добро пожаловать в Мурманск! Рекомендуемое время прибытия в Мурманск до 14:00. По прибытию - размещение.
Обзорная экскурсия по Мурманску. Мы посетим ледокол «Ленин», памятник Защитникам Заполярья, маяк с рубкой подводной лодки «Курск», противоположный берег Кольского залива.
Возвращение в отель. Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.
Ранний подъем, завтрак. Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время сообщит координатор накануне.
Переезд в Ловозерские тундры (приблизительно 2,5 часа). Прибытие в поселок Ревда, откуда начинается основная часть программы. Проезд к началу подъема в тундру.
Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв.
Всем гостям будут выданы треккинговые палки. Прогулка по плато к цирку (котловина в виде амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова.
Полевой ланч.
Выезд обратно в Мурманск. Приблизительное время прибытия около 18-19 вечера.
Ранний подъем, завтрак. Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время сообщит координатор накануне.
Переезд в Териберку (около 130 км, приблизительно 2,5 часа с учетом остановок). Природа и ландшафт меняются в течение всего пути. Скалистая тундра и озера будут сопровождать вас до самого побережья океана. Делаем остановки в живописных местах.
Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей. Вам откроется панорамный вид на Териберку и впадающую в морскую бухту одноименную реку.
Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов. Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на пешеходную.
Морская прогулка (2 часа). Если повезет, то увидим дельфинов и касаток!
Обед в местном кафе в Териберке.
Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда.
Возращение обратно в Мурманск.
Ранний подъём, сборы, завтрак. Нас ждёт финальный, не менее насыщенный день!
Путешествие в саамскую деревню. Прибытие в саамскую деревню и прохождение инструктажа по технике безопасности.
Загадывание желаний у деревянных идолов.
Знакомство с представителями фауны севера и кормление оленей. Бесплатное фотографирование и видеосъёмка.
Посещение обрядового озера. Традиционные саамские игры (футбол, перетягивание каната).
Катание на квадроциклах на территории саамской деревни.
Комплексный обед на территориии саамской деревни.
Возвращение в Мурманск.
Стоимость
Включено в стоимость
- поездка в Ловозерские тундры
- путешествие в Териберку на побережье океана
- морская прогулка и поиски китов 4 часа
- экскурсия по Мурманску
- экскурсия на ледокол «Ленин»
- экскурсия в саамскую (этническую деревню)
- кормление оленей
- катание на квадроциклах
- сопровождение гидом
- трансферы (в группе до 16-ти человек)
- питание: полупансион (завтраки и обеды)
- проживание в отелях 3* или 4* (3 ночи)
Оплачивается отдельно
- ужины после экскурсий
- авиа и ж/б билеты в Мурманск
- трансферы из/в аэропорт
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