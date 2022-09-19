Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Арктическое лето 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Добро пожаловать на русский север! Мы подготовили для вас крутую программу на лето 2022, в ходе которой мы побываем на краю земли в Териберке, попытаем удачу в наблюдении за китами, устроим треккинг в Ловозерские тундры, посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин», устроим покатушки на квадроциклах!

Группа: до 16 человек.

Программа тура

День 1
Обзорная экскурсия по Мурманску

Добро пожаловать в Мурманск! Рекомендуемое время прибытия в Мурманск до 14:00. По прибытию - размещение.

Обзорная экскурсия по Мурманску. Мы посетим ледокол «Ленин», памятник Защитникам Заполярья, маяк с рубкой подводной лодки «Курск», противоположный берег Кольского залива.

Возвращение в отель. Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.

День 2
Ловозерские тундры

Ранний подъем, завтрак. Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время сообщит координатор накануне.

Переезд в Ловозерские тундры (приблизительно 2,5 часа). Прибытие в поселок Ревда, откуда начинается основная часть программы. Проезд к началу подъема в тундру.

Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв.

Всем гостям будут выданы треккинговые палки. Прогулка по плато к цирку (котловина в виде амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова.

Полевой ланч.

Выезд обратно в Мурманск. Приблизительное время прибытия около 18-19 вечера.

День 3
Териберка - морская прогулка

Ранний подъем, завтрак. Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время сообщит координатор накануне.

Переезд в Териберку (около 130 км, приблизительно 2,5 часа с учетом остановок). Природа и ландшафт меняются в течение всего пути. Скалистая тундра и озера будут сопровождать вас до самого побережья океана. Делаем остановки в живописных местах.

Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей. Вам откроется панорамный вид на Териберку и впадающую в морскую бухту одноименную реку.

Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов. Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на пешеходную.

Морская прогулка (2 часа). Если повезет, то увидим дельфинов и касаток!

Обед в местном кафе в Териберке.

Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда.

Возращение обратно в Мурманск.

День 4
Саамская деревня

Ранний подъём, сборы, завтрак. Нас ждёт финальный, не менее насыщенный день!

Путешествие в саамскую деревню. Прибытие в саамскую деревню и прохождение инструктажа по технике безопасности.

Загадывание желаний у деревянных идолов.

Знакомство с представителями фауны севера и кормление оленей. Бесплатное фотографирование и видеосъёмка.

Посещение обрядового озера. Традиционные саамские игры (футбол, перетягивание каната).

Катание на квадроциклах на территории саамской деревни.

Комплексный обед на территориии саамской деревни.

Возвращение в Мурманск.

Стоимость

Включено в стоимость

  • поездка в Ловозерские тундры
  • путешествие в Териберку на побережье океана
  • морская прогулка и поиски китов 4 часа
  • экскурсия по Мурманску
  • экскурсия на ледокол «Ленин»
  • экскурсия в саамскую (этническую деревню)
  • кормление оленей
  • катание на квадроциклах
  • сопровождение гидом
  • трансферы (в группе до 16-ти человек)
  • питание: полупансион (завтраки и обеды)
  • проживание в отелях 3* или 4* (3 ночи)

Оплачивается отдельно

  • ужины после экскурсий
  • авиа и ж/б билеты в Мурманск
  • трансферы из/в аэропорт

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений