Летние туры на Кольский полуостров : 0
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Прошедшие Летние туры на Кольский полуостров : 4
Тур на полуострова Средний и Рыбачий 2022
Двухдневная поездка на полуострова Средний и Рыбачий с размещением на базе отдыха Большое озерко в в коттеджах до 4х человек в номере.
Ближайший заезд:
c 17 сентября по 18 сентября
2 дня 1 ночь
от 25000 ₽
Терский берег, Умба и Варзуга 2022
Двухдневный экскурсионный тур на Терский берег Белого моря. Прохождение тура не требует спец. подготовки, осуществляется пешком, переезды - на комфортабельных минивенах...
Ближайший заезд:
c 24 августа по 25 августа
2 дня 1 ночь
от 25000 ₽
Арктическое лето 2022
Летний тур на Кольский полуостров 4 дня сочетающий в себе активный и экскурсионный отдых. 1 день - день заезда. Программа тура начинается со 2-го дня. В программе: Лово...
Ближайший заезд:
c 18 августа по 21 августа
4 дня 3 ночи
от 25000 ₽
Тайны Сейдозера 2022
Четырёхдневный тур на Кольский п-ов, который сочетает комфортное размещение в гостиницах 4* и активный отдых. 1-й день тура - день заезда. По туру не предусмотрены экск...
Ближайший заезд:
c 25 августа по 28 августа
4 дня 3 ночи
от 42900 ₽
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