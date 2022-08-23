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Кольский полуостров
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Летние туры на Кольский полуостров : 0

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Прошедшие Летние туры на Кольский полуостров : 4

Кольский полуостров

Тур на полуострова Средний и Рыбачий 2022

Двухдневная поездка на полуострова Средний и Рыбачий с размещением на базе отдыха Большое озерко в в коттеджах до 4х человек в номере.

Ближайший заезд:

c 17 сентября по 18 сентября

2 дня 1 ночь

от 25000 ₽

Кольский полуостров

Терский берег, Умба и Варзуга 2022

Двухдневный экскурсионный тур на Терский берег Белого моря. Прохождение тура не требует спец. подготовки, осуществляется пешком, переезды - на комфортабельных минивенах...

Ближайший заезд:

c 24 августа по 25 августа

2 дня 1 ночь

от 25000 ₽

Кольский полуостров

Арктическое лето 2022

Летний тур на Кольский полуостров 4 дня сочетающий в себе активный и экскурсионный отдых. 1 день - день заезда. Программа тура начинается со 2-го дня. В программе: Лово...

Ближайший заезд:

c 18 августа по 21 августа

4 дня 3 ночи

от 25000 ₽

Кольский полуостров

Тайны Сейдозера 2022

Четырёхдневный тур на Кольский п-ов, который сочетает комфортное размещение в гостиницах 4* и активный отдых. 1-й день тура - день заезда. По туру не предусмотрены экск...

Ближайший заезд:

c 25 августа по 28 августа

4 дня 3 ночи

от 42900 ₽

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