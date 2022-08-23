Тур на полуострова Средний и Рыбачий 2022

Четырёхдневный тур на Кольский п-ов, который сочетает комфортное размещение в гостиницах 4* и активный отдых. 1-й день тура - день заезда. По туру не предусмотрены экск...

Летний тур на Кольский полуостров 4 дня сочетающий в себе активный и экскурсионный отдых. 1 день - день заезда. Программа тура начинается со 2-го дня. В программе: Лово...

Двухдневная поездка на полуострова Средний и Рыбачий с размещением на базе отдыха Большое озерко в в коттеджах до 4х человек в номере.

✈ Летние туры на Кольский полуостров с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы