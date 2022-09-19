Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Тур на квадроциклах по Кольскому полуострову «Квадро-Хибины»

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Рекомендованное снаряжение: теплая ветро- и влагозащитная одежда и обувь, позволяющая комфортно себя чувствовать при температуре от +5 с ветром и дождем до +20, надежный дождевой комплект, спрей от комаров, личная аптечка.   Не забудьте полис ОМС и паспорт!

Программа тура

День 1
Выезд в центр Хибин Встреча группы на ж/д станции Апатиты, трансфер  в Кировск, завтрак.
День 2
Экскурсия по перевалам Завтрак.

Стоимость

Включено в стоимость

  • работа квалифицированного гида, 
  • проживание в горной гостинице, 
  • питание по программе, 
  • аренда квадроцикла и снаряжения, 
  • трансферы по программе.

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/от ст. Апатиты.

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений