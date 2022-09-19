Тур на квадроциклах по Кольскому полуострову «Квадро-Хибины»

Рекомендованное снаряжение: теплая ветро- и влагозащитная одежда и обувь, позволяющая комфортно себя чувствовать при температуре от +5 с ветром и дождем до +20, надежный дождевой комплект, спрей от комаров, личная аптечка. Не забудьте полис ОМС и паспорт!

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Групповая сборная, на автобусе

Групповая сборная, на автобусе Группа до 30 человек

Группа до 30 человек Место начала тура Петрозаводск

Место начала тура Петрозаводск Место конца тура Петрозаводск 2 дня 1 ночь

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