Тур на квадроциклах по Кольскому полуострову «Квадро-Хибины»
Рекомендованное снаряжение: теплая ветро- и влагозащитная одежда и обувь, позволяющая комфортно себя чувствовать при температуре от +5 с ветром и дождем до +20, надежный дождевой комплект, спрей от комаров, личная аптечка. Не забудьте полис ОМС и паспорт!
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Выезд в центр Хибин Встреча группы на ж/д станции Апатиты, трансфер в Кировск, завтрак.
День 2
Экскурсия по перевалам Завтрак.
Стоимость
Включено в стоимость
- работа квалифицированного гида,
- проживание в горной гостинице,
- питание по программе,
- аренда квадроцикла и снаряжения,
- трансферы по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/от ст. Апатиты.
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