Шторма Северного Ледовитого

Через перевал на полуостров Рыбачий

9.00 Наш автобус встречает прилетевших накануне у центрального входа отеля Азимут (г. Мурманск, пр. Ленина, 82) Трансфер в Старую Титовку Старт со Ст. Титовки. Маршрут: Ст. Титовка - Пьяный ручей - губа Кутовая - Мотовский залив Прибытие на базу, размещение Ужин Баня по желанию 55 км пути

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