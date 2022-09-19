Охота на северное сияние

​Вы можете прилететь любым вечерним рейсом накануне тура. В 8.30 утра первого дня тура мы встретим вас у центрального входа отеля Азимут (Мурманск, пр. Ленина, 82). Аэропорт расположен в 20км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу - 30-40 минут. Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля Азимут; Вылет - рейсы, начиная с полуночи последнего дня тура. Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем доставить Вас к ним. Тур заканчивается в 20-21.00 в зависимости от погодных и прочих условий.​​

Вас ждет:

Групповая сборная, на автобусе

Групповая сборная, на автобусе Группа до 30 человек

Группа до 30 человек Место начала тура Петрозаводск

Место начала тура Петрозаводск Место конца тура Петрозаводск 2 дня 1 ночь

2 дня 1 ночь Бесплатная отмена за 48 часов