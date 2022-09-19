Охота на северное сияние
Вы можете прилететь любым вечерним рейсом накануне тура. В 8.30 утра первого дня тура мы встретим вас у центрального входа отеля Азимут (Мурманск, пр. Ленина, 82). Аэропорт расположен в 20км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу - 30-40 минут. Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля Азимут; Вылет - рейсы, начиная с полуночи последнего дня тура. Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем доставить Вас к ним. Тур заканчивается в 20-21.00 в зависимости от погодных и прочих условий.
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Трансфер в Старую Титовку Старт со Ст. Титовки. Маршрут: Ст. Титовка - Пьяный ручей - губа Кутовая
День 2
Край земли. Самая северная точка Европейской части России 9.00 Завтрак
День 3
Саамские легенды 9.00 Завтрак
День 4
Эхо войны
9.00 Завтрак 10.00 Сборы 11.00 Маршрут: губа Кутовая - перевал - немецкая дорога - горный хребет Мустатунтури (при хорошей погоде) - каскад Титовских водопадов - Ст.Титовка 65 км путиИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:
Стоимость
Включено в стоимость
- 4-дневная насыщенная экскурсионная программа по природному парку Полуострова Рыбачий и Средний
- сопровождение гидами-проводниками и специалистами по биологии/геологии с многолетним опытом работы
- проживание на туристической базе
- 3-х разовое питание (завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте, кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда)
- трансферы по программе (Мурманск - Ст.Титовка - Мурманск/ аэропорт)
Оплачивается отдельно
- трансфер до г. Мурманск и проживание в отеле города, если вы прибываете заранее (такси аэропорт - Мурманск ок. 700р.)
- посещение бани на турбазе (2000р./час за группу)
- местные деликатесы
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