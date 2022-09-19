Краски Кольского, осенний фототур
Это путешествие для тех, кто задумывался о поездке в фототур, но отказывался из-за отсутствия нужной техники и навыков. Мы адаптировали программу, соединив в ней обучение, общение и отдых. Приехать можно с любым фотоаппаратом — мы практикуем индивидуальный подход. Путешествие начнется со встречи в аэропорту Мурманска, куда вам нужно добраться самостоятельно. Рекомендуем выбрать рейс Аэрофлота SU1320 с вылетом в 7:15, а для обратного перелета — вечерние рейсы с вылетом не ранее 18:45. Мы готовы помочь с покупкой авиабилетов, при необходимости оставьте комментарий в заявке.
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Мельничный водопад и северный закат Вас встретят в аэропорту и на джипах отвезут на север Кольского полуострова.
День 2
Северный Ледовитый океан и осенняя тундра Вас ждет путешествие на джипах вдоль берега Северного Ледовитого океана. Вы побываете на «краю земли» — мысе Немецкий. Это самая северная точка европейской континентальной части России.
День 3
Маршрут по полуострову Средний В этот день вы увидите знаменитый Берег рыжих камней и проедете к батарее береговой артиллерии времен Великой Отечественной войны. Если погода будет хорошей, доберетесь до бухты Озерко.
День 4
Перевал Муста-Тунтури и немецкая дорога После завтрака в глэмпинге вы отправитесь обратно в Мурманск. Проедете по немецкой рокадной дороге, сфотографируете каскад озер. Также вы подниметесь на гору Муста-Тунтури, откуда открывается отличная панорама окрестностей.
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение в глэмпинге (2 ночи) и палатке (1 ночь)
- трехразовое питание с местными деликатесами и морепродуктами
- мастер-классы по фотографии (теория, практика, разбор ошибок)
- все поездки на внедорожных автомобилях
- сопровождение гида и водителей
- аренда снаряжения для палаточного лагеря (палатка, спальник, коврик)
Оплачивается отдельно
- авиабилеты в Мурманск (от 9000 руб./чел. в обе стороны)
- завтрак в первый день
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