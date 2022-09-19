Краски Кольского, осенний фототур

Это путешествие для тех, кто задумывался о поездке в фототур, но отказывался из-за отсутствия нужной техники и навыков. Мы адаптировали программу, соединив в ней обучение, общение и отдых. Приехать можно с любым фотоаппаратом — мы практикуем индивидуальный подход. Путешествие начнется со встречи в аэропорту Мурманска, куда вам нужно добраться самостоятельно. Рекомендуем выбрать рейс Аэрофлота SU1320 с вылетом в 7:15, а для обратного перелета — вечерние рейсы с вылетом не ранее 18:45. Мы готовы помочь с покупкой авиабилетов, при необходимости оставьте комментарий в заявке.

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Групповая сборная, на автобусе Группа до 30 человек

Группа до 30 человек Место начала тура Петрозаводск

Место начала тура Петрозаводск Место конца тура Петрозаводск 2 дня 1 ночь

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